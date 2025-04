Efemérides 6 de Abril: Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Día del Interno de Medicina. El "Interno" es un médico en formación profesional, dentro de la etapa de "Internado de Pregrado", del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina. Se considera como un período obligatorio previo al servicio social e indispensable para que los estudiantes de medicina integren y consoliden conocimientos teóricos-prácticos adquiridos. En esta etapa de su formación aportan servicio como personal médico en preparación. Día Internacional del Coach o Día del Coaching. Es una profesión emergente, de los tiempos actuales. Contribuye con el emprendimiento y ayuda al crecimiento de las personas para el logro de sus aspiraciones y sus objetivos, así como para mejorar sus procesos, maximizar sus potencialidades y alcanzar una mayor calidad de vida personal o desempeño en el ámbito laboral. El coaching es un método para acompañar, instruir y entrenar a una persona o a grupos para que puedan conseguir sus metas o desarrollar más sus habilidades. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Su finalidad es concienciar acerca del papel del deporte en la promoción de los derechos humanos y del desarrollo económico y social de las naciones. Destaca la contribución del deporte en el logro de los objetivos de desarrollo y de paz, contemplados en la Declaración de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, de las Naciones Unidas. La ONU proclamó esta fecha en 2013, para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896. La vinculación entre Deporte, Desarrollo y Paz viene de la constatación de su contribución para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencian valores como: el trabajo en equipo, respeto al adversario, cumplimiento de reglas, justicia y convivencia. También se destaca el papel del deporte en el abordaje de la crisis climática mundial, promoviendo la ejecución de acciones para la reducción de las emisiones de gases por el efecto invernadero, para mitigar el cambio climático. En este día se promueven carreras, maratones y juegos deportivos colectivos, así como también simposios, talleres y charlas relacionadas con el deporte y la salud, y especialmente con sus incidencias sociales y personales. Día Mundial de la Actividad Física. Muy relacionado con el Día del Deporte, este día es celebrado con la realización de ejercicios y con una campaña informativa para promover la actividad o ejercicio corporal en todas las edades como una manera de mantenerse saludable o mejorar la salud, de combatir el sedentarismo y fomentar el relacionamiento social de quienes realizan estas prácticas. La celebración fue creada por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002. Día de la Carbonara, uno de los tipos de pastas más famosas y consumidas en el mundo, originaria de Lacio, población italiana cercana a Roma, a la que se dedica la fecha de reconocimiento desde 2004 por iniciativa de la Industria del Dulce y de la Pasta Italianos y de la Organización Internacional de la Pasta. La receta clásica combina la pasta con el huevo y con queso italiano (pecorino, parmesano o grana padano), y le añade panceta, pimienta negra recién molida. Ha tenido variantes que le agregan jamón y otros ingredientes distintos a los del plato original. En 1652 en Sudáfrica, un holandés, llamado Jan Van Riebeeck, empleado de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, funda Ciudad de El Cabo, que llegaría a ser el primer asentamiento europeo en el África subsahariana. Pero Suráfrica tenía sus habitantes originarios antes de la llegada de los colonizadores europeos, siendo los mayores grupos étnicos, principalmente, los zulúes y los xhosa, entre decenas de pueblos nativos que tienen sus lenguas indígenas africanas, a quienes los europeos colonizadores impusieron por muchos años un régimen oprobioso de apartheid, hasta que Sudáfrica lo abolió con la lucha en la que se destacó el africano nativo Nelson Mandela. En 1732, nació en Cádiz, España, José Celestino Mutis, botánico español que tomó los conocimientos indígenas de la quina. Tras décadas de investigación en territorio colombiano, se le atribuye el descubrimiento de la quina y su uso terapéutico (pero era un descubrimiento indígena que él conoció). Más, una cosa es un descubrimiento científico (que tiene todo su valor) y otra el uso ancestral por los indígenas con fines curativos, que es muy anterior, pues éste, como otros "medicamentos" naturales, ya era utilizado por los curanderos nativos para reducir la fiebre y para tratar enfermedades como el paludismo o la malaria. Se cuenta que en 1633 un jesuita español "descubrió" (se dió cuenta o vió, que no es lo mismo que descubrir por vez primera), que los indios de América Central usaban la corteza molida de unos árboles que ellos llamaban 'quina quina' para curar la malaria. Muchos conocimientos ancenstrales de los pueblos originarios de América les son atribuidos a los colonizadores españoles o a investigadores europeos y a las empresas farmacéuticas que investigaron, sistematizaron y registraron casos, sintetizaron componentes o verificaron científicamente y patentaron productos que no fueron "descubiertos" por ellos sino por nuestros pueblos originarios. Por prácticas como esta el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI) contempla el registro de marcas colectivas o de conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, de los que han sido y son históricamente despojados. Nuestro reconocimiento al científico, pero nuestro respeto para la tradición cultural indigena que incluye el uso de plantas y otros recursos naturales, con principios curativos, investigados, aislados y sintetizados por la industria farmacéutica a partir de los conocimientos indígenas. En 1896, el norteamericano James Connolly se convierte en el primer campeón olímpico de los primeros juegos modernos, ganando en triple salto los Olímpicos de Atenas 1896. En 1909 Robert E. Peary, marino, científico y explorador estadounidense alcanza, por primera vez en la historia de la humanidad, el Norte geográfico, a casi medio año de la partida de su exploración. En 1917, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declara la guerra a Alemania. Se habían mantenido neutral hasta que respondió a la disposición alemana de hundir todos los buques que navegasen hacia el Reino Unido, entre éstos los de pasajeros y los barcos neutrales no militares norteamericanos por su posible ayuda a los británicos.Estados Unidos envíaría más de un millón de soldados a Francia que tiempo después lucharían junto a los aliados. En 1922, nació Enrique Hugo Trejo (f. 1998), militar y político venezolano que encabezó el primer intento de rebelión militar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En 1930 en la India, comienza la Marcha de la Sal de Gandhi después de que el lider indpendentista y pacifista levanta un puñado de barro y sal y declara: "Con esto, sacudo los cimientos del Imperio británico". Mahatma Gandhi caminaría apoyado en un cayado de bambú y avanzaría con sus seguidores para denunciar el monopolio británico sobre las minas de sal de la India. Esto sería parte del movimiento masivo de protesta no violenta iniciado un mes antes para reclamar la independencia con una caminata colectiva de más de 300 kilómetros para sumar por millares asu pueblo a la causa y llamar la atención de la prensa internacional. En 1941 en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi comienza la invasión a Grecia y Yugoslavia En 1943, salió la Primera edición de "El Principito", en los EE.UU y en Francia, obra de Antoine de Saint -Exupéry. En 1945 hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos (guerrilleros) yugoslavos liberan Sarajevo (actual capital de Bosnia y Herzegovina) de las fuerzas nazis croatas. En el año 1956, en Venezuela se inauguró el Palacio de las Academias. Ubicado en Caracas, es una estructura colonial situada entre las esquinas La Bolsa a San Francisco, en la avenida Universidad, frente al Palacio Federal Legislativo. Aloja seis Academias: Academia Nacional de la Historia, Academia Venezolana del Lenguaje, Academia de Medicina, Academia de Política y Ciencias Sociales, Academia de Jurisprudencia y la Academia de Física, Matemáticas y Ciencias Naturales. Fue declarado Monumento Nacional. En 1963 en Guayaquil, Ecuador nació Rafael Correa Delgado, político y economista ecuatoriano que ejerció la presidencia de su país tras ganar las elecciones de 2013. Su período de gobierno será el de la llamada "Revolución Ciudadana" por sus reformas políticas, económicas, sociales y educativas. Promulgó una nueva Constitución con avances sobre el marco constritucional existente en el Ecuador, sobre todo en derechos sociales. En 1965, fue puesto en órbita el satélite Intelsat I, apodado Early Bird, primer satélite de comunicaciones comercial, y el primero que permitió un contacto directo y casi instantáneo entre Europa y Norteamérica. En 1971, muere el compositor ruso Ígor Stravinsky, conocido por sus ballets: "La consagración de la primavera", "El pájaro de fuego" y "Petrushka". Se había nacionalizado francés y posteriormente estadounidense. IGOR STRAVINSKY - El pájaro de fuego - La consagración de la Primavera - CD 1992 En 1973 en Cabo Cañaveral, la NASA lanza la nave espacial Pioneer 11. En 1974, el grupo musical ABBA gana (por Suecia) la XX Edición de Eurovisión con el tema Waterloo. Escuchar sus canciones en español. En el año 1976 en Venezuela se inauguró la Galería de Arte Nacional en Caracas. Es un museo de arte que exhibe y resguarda obras artísticas de Venezuela, ubicado en el llamado circuito cultural de la capital caraqueña. Posee centenares de obras de diversos autores, géneros y tendencias de la pintura, el dibujo, el estampado, la fotografía, la escultura, cerámica, piezas textiles y otras expresiones, incluidos restos arqueológicos de culturas indígenas prehispánicas, obras que datan de los tiempos coloniales, y también del arte moderno venezolano. En 1983 en Managua (Nicaragua) es asesinada la Comandante Ana María, guerrillera salvadoreña, fundadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pierde la vida a los 53 años. También era educadora. En el año 1989, nació Alexi Amarista, beisbolista venezolano, infielder y jardinero central de béisbol profesional. Jugador del Águila de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol y anteriormente jugó en Grandes Ligas (MLB) con los Los Angeles Angels of Anaheim, los Padres de San Diego, y los Colorado Rockies. En el año 1992, Microsoft lanza la Versión 3.1 de Windows. En 1992, muere Isaac Asimov (n. 1919), uno de los autores más famosos de ciencia ficción y obras de divulgación científica. Bioquímico, escritor, profesor universitario la Universidad de Boston, de origen ruso, nacionalizado estadounidense. Se le considera entre los padres de la robótica, a la que se anticipó en sus novelas de ciencia ficción. Entre algunos de sus libros están: "Yo robot", "El Hombre Bicentenario" y "El Sol Desnudo", así como una Introducción a la Ciencia. En el año 2009, muere Mari Trini (n. 1947), cantautora española de popularidad, tanto en España como en países de habla hispana durante los años 70s y 80's. Vendió más de diez millones de discos, fue galardonada con un Disco Multidiamante en 2005, y homenajeada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en reconocimiento a carrera. Las letras de sus canciones denotan una orientación feminista. Escuchar canciones En 2018 muere Alejandro Cañizales, periodista venezolano, locutor del programa "La Máquina del Aire", Premio Nacional de Periodismo Informativo. Obtuvo la mención Radio por su trabajo periodístico cotidiano a bordo de un helicóptero en el que orientaba sobre el estado del tráfico en Caracas. También se desempeñó como embajador de UNICEF en Venezuela y de las Olimpiadas Especiales. En 2020, en Perú se funda "Aprendo en Casa" (durante la pandemia de covid-19). Programa de televisión peruano establecido por el Ministerio de Educación para continuar con las clases escolares durante el estado de emergencia causado por el COVID-19, junto a un programa de radio y un sitio web, de educación a distancia. Logró posicionarse entre los programas con mayor sintonía, superando incluso a ciertos programas estelares de cadenas privadas. Programas similares a éste se han creado también en otros países de América Latina. En 2021, una noticia en Aporrea informa que, según comunicado del día anterior, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, rechaza cualquier cambio de uso del Parque Nacional Waraira Repano (antes conocido como El Ávila) y manifiesta categóricamente su desacuerdo y absoluta objeción a cualquier violación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso del Parque Nacional Waraira Repano actual" (PORU). Exigió que se respete y cumpla todo el contenido del PORU vigente", ante señales de otro tipo de utilización amenazadora para este importante parque de la montaña que sirve de asiento al Valle de Caracas. Entre otras preocupaciones estaba la incursión de ciclistas de montaña por sus trochas, senderos y caminos. También se ha sabido del desplazamiento de otros vehículos y de fiestas. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n364012.html En 2023, Italia incauta mansión de € 6 millones, cuya propiedad es atribuida al expresidente del TSJ de Venezuela entren 2017 y 2022, el magistrado Maikel Moreno, en la ciudad italiana de Toscana. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n381888.html En 2024, países de latinoamericanos y del mundo reaccionan con repudio ante al asalto de la Policía Nacional de Ecuador a la Embajada de México por el gobierno de Noboa, hecho durante el cual varios diplomáticos fueron heridos y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue secuestrado para posteriormente ser trasladado hasta la cárcel de Las Guayas 3 en la ciudad de Guayaquil. En 2024, durante manifestación pro-palestina en Inglaterra, rabinos judíos antisionistas repudian a Israel por sus crímenes. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n391859.html