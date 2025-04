Efemérides 1 de Abril: Prohibida publicidad de tabaco en radio (1981) – 25 años de vigencia de la LOPNNA

Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Es hoy 1 de abril, pero cuando cae en festivo, se traslada al primer jueves del mismo mes. Se celebra desde 1996 en Estados Unidos, creado por la empresa Playfair. El día se popularizó después en otros países. Cada vez son más las empresas y trabajadores que celebran este día con diversas iniciativas que fomentan la diversión o recreación en el lugar de trabajo o le dan un toque de humor. El objetivo de este día es defender que la diversión en el trabajo es compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tener mayor productividad, ya que fomenta la creatividad y favorece en la toma de decisiones. Trabajar en un ambiente positivo libera del estrés y facilita un funcionamiento más fluido. Existen empresas que disponen de espacios recreativos o para el descanso y relajamiento de su personal en el transcurso de las jornadas laborales. Pero la diversión sin salario y sin derechos laborales es poco lo que divierte, aunque nos pueda distraer un poco de la situación, aunque ésto siempre ha funcionado un poco en Venezuela, sin necesidad de decretarlo, porque el venezolano es bastante alegre y "bochinchero". Aunque la cosa se puso dificil desde que caimos en la nada divertida etapa nacional del trabajo sin salario (salario cero). Día Mundial de la Educación (también se celebra, pero el 24 de enero, el Día Internacional de la Educación). Es un derecho humano de todas las personas sin distinción. El Día Mundial de la Educación se aplicó por Acuerdos entre la ONU y la UNESCO. Día de las Bromas de Abril o Día Internacional de las Bromas (países anglosajones). Se parece al día de los Santos Inocentes. Las bromas pueden ser divertidas, pero los bulos, engaños y bromas pesadas pueden ocasionar conflictos u ocasionar daños a las personas. Con un sentido del humor sano pueden estar bien; de lo contrario no las recomendamos y exhortamos a escoger maneras de divertirse que no lesionen la integridad de otras personas o colectivos. Día de las Artes Gallegas. En 1811, la Academia Gallega de Bellas Artes celebra el Día de las Artes Gallegas, correspondiente al día en que se pusieron los dinteles del Pórtico de la Gloria de la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela, bajo las directrices del Maestro Mateo. El 1 de abril de 2022 se celebra el Kha b’Nissan o año nuevo asirio. Es el primer día del año nuevo que marca el inicio de la primavera, festejado por los asirios originarios del norte de Irak, noreste de Siria, sureste de Turquía y noroeste de Irán. La historia milenaria de la civilización asiria se remonta, según esta cuenta a 6771 años, qu3e se cumplen en esta oportrunidad. Conmemoración del Día del Libro de temática LGTB. En 1204, en Francia, muere Leonor de Aquitania (1122 – 1204). Fue reina consorte de Francia e Inglaterra y duquesa de Aquitania por derecho propio. Miembro de la familia gobernante en el suroeste de Francia, fue una de las mujeres más ricas y poderosas de Europa occidental durante la Edad Media. Se le atribuye haber alentado la independencia femenina y el "amor cortés", reflejado en la literatura del siglo XII, por lo que inspiró a trovadores franceses y bardos bretones. Fue mecenas de literatos de su época. También se le reconoce una revalorización de la figura femenina en la Edad Media. Falleció a los ochenta y dos años de edad. En 1520, en Madrid, España, comuneros ocupan el Alcázar, como parte de la llamada Guerra de las Comunidades, un levantamiento armado de los denominados comuneros, que se enfrentó a la Corona de Castilla desde el año 1520 hasta 1522, a comienzos del reinado de Carlos I. Varias ciudades Castellanas fueron parte de este levantamiento de pobladores y campesinos. En 1525 en lo que hoy es El Salvador, Gonzalo de Alvarado funda la villa San Salvador. Al año siguiente por una sublevación de los pueblos indígenas, los cruzcatlecos atacaron e incendiaron la villa. En 1540, el rey Francisco I de Francia, prohíbe el credo religioso cristiano-protestante, mediante el Edicto de Fontainebleau. En 1767 se produce la expulsión de los Jesuitas de España, durante el reinado de Carlos III. Se les acusó de servir a la curia romana por encima de las prerrogativas del rey, así como de otros delitos sediciosos. En 1795 en los llamados "sans-culottes" o desarrapados de París se levantan contra el Gobierno a causa del hambre, en el proceso de la revolución francesa, de la cual constituyeron su extrema izquierda. En 1809, nació Nicolái Gógol, escritor romántico de origen ucraniano. Cultivó varios géneros, pero fue notablemente conocido como dramaturgo, novelista y escritor de cuentos cortos. Su obra más conocida es probablemente "Almas muertas", será considerada por muchos como la primera novela rusa moderna. En 1835 publicó "Taras Bulba", novela sobre un viejo cosaco del siglo XVI, y en 1842 publicará "El capote", relato acerca de un funcionario, víctima de la injusticia social. Considerado uno de los autores clásicos de la literatura rusa del siglo XIX. Autor de más de veinticinco obras, entre ellas: "El diario de un loco" y "El Inspector". Muere a los cuarenta y dos años. En 1814, tuvo lugar en Carabobo (Venezuela) el Combate de Yuma, enfrentamiento militar en el marco de la guerra de independencia, con saldo victorioso para las fuerzas patriotas. En 1864 se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay con el propósido de dominar y repoartirse el Paraguay. En 1909, se funda el periódico El Universal en Venezuela. En 1915, en Venezuela se publica el último número de la revista El Cojo Ilustrado. Uno de sos fundadores era cojo. Se publicó entre 1892 y 1915. Cumplió un importante papel para la difusión cultural en el país. En 1921, la francesa Adrienne Bolland se convierte en la primera mujer en la historia en sobrevolar la Cordillera de los Andes. También fue la segunda en pilotear un avión a través del Canal de la Mancha (entre Francia y Gran Bretaña), el 25 de agosto de 1920. Primera mujer piloto contratada por la Societé de avions Caudron en febrero de 1920. Fue homenajeada en un sello postal de Francia en octubre de 2005. Tiene calles con su nombre por todas partes de Francia, y una en Santiago de Chile. El 1 de abril de 1939, se da por finalizada la guerra civil española, que duró tres años como enfrentamiento bélico. El general fascista Francisco Franco declara la victoria del bando "Nacional" y establece una dictadura militar que duró hasta 1975. Tras la derrota de la República española continuaron los asesinatos, masacres y fusilamientos ejecutados por los fascistas. En 1941, en Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la presidencia. En 1950, muere el médico y cirujano estadounidense Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Merece la pena resaltar que en ese entonces era oficial separar la sangre de los blancos y los negros en los bancos de sangre, algo con lo que fue muy crítico. En 1952 Estados Unidos explota a cielo abierto una bomba atómica de prueba, dejándola caer desde un avión en el área 5 del desierto de Nevada, en su propio territorio, a unos 105 Km de la ciudad de Las Vegas. La bomba atómica Able ("A"), de 1 kilotón, es la primera (de ocho) de la operación Tumbler-Snapper. En 1959, el dictador español Francisco Franco inaugura el Valle de los Caídos, monumento y cementerio franquista donde está enterrado junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador de la fascista Falange Española, además de unas tres decenas de combatientes en la guerra civil de ambos bandos entremezclados, aunque originalmente estaba destinado a los "héroes" del franquismo (del bando "nacional" o fascista de la Guerra Civil Española). La construcción de este monumento requirió 18 años de trabajo y la participación de 20.000 presos políticos. Se estima que aquí están enterradas 33.847 personas, lo que lo convierte en una de las sepulturas más grandes de Europa. Se la ha calificado como la mayor fosa común de España, donde la exhumación de cadáveres sería imposible, dado que estos habrían acabado formando parte de la propia estructura del edificio ("un cadáver colectivo indisoluble"). Hay un proceso judicial abierto para exhumar y sacar de allí los restos del llamado "Caudillo" y la polémica con los nostálgicos del franquismo está abierta. En 1976, se funda la empresa informática Apple. En1981, en Venezuela, se emite decreto que prohíbe la publicidad de tabaco en la radio. Fue un avance contra el tabaquismo. El 1 de abril de 2000, entra en vigencia la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA). Ley venezolana cuyo propósito es proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en Venezuela,en correspondencia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fue sancionada el 2 de septiembre de 1998, y promulgada el 2 de octubre de 1998; y entró en vigencia el 01 de abril de 2000. Regula el ejercicio y respeto de los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionadas con el desarrollo integral como personas y la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes (actualmente LOPNNA, pues ha sido reformada). Ver texto actual: LOPNNA En 2001 en Países Bajos se celebran los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos. En 2002, Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia (que ya estaba despenalizada desde 1994). En 2004, Google lanza Gmail, su correo electrónico, creado por Paul Buchheit en Nueva York. En 2014, sucede en Iquique (Chile) el terremoto más fuerte registrado en ese año en el mundo. Fue de 8,3 grados en la escala de Richter. Tuvo una duración de tres minutos y fue seguido de un tsunami que afectó a las costas chilenas. Al día siguiente, un nuevo terremoto afectó a la zona, con magnitud de 7.7 y acentuó los daños causados por su precedente. En 2019, el periodista Vladimir Villegas se pronuncia contra la represión a sectores populares en Venezuela. A raíz de una respuesta represiva desmesurada contra sectores populares que reclamaban por la falta de agua en barrios populares de Caracas, el conocido periodista conductor de un programa de TV, Vladimir Villegas, declara en un mensaje al presidente Nicolás Maduro: "La represión me preocupa muchísimo" ... "hay un elemento adicional ... me preocupa muchísimo ver que hay ciudadanos armados actuando por su cuenta en medio de una gran impunidad". "Me preocupaque se le responda a la gente con este tipo de acciones violentas que pueden generar caos mayores y situaciones de las que sería más difícil salir". "No estoy de acuerdo con la violencia. Pero quienes tienen el poder deben tomar en sus manos la responsabilidad de evitar estos grupos, llámense: colectivos, militares o como se llamen (…), sobre todo el uso del FAES en materia de represión" Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n340145.html En 2020 dantescas imágenes de víctimas de coronavirus (covid-19) abandonadas y cremadas en calles de Ecuador aparecían en la prensa internacional. El país se ubicaba como el que más fallecidos tiene per capita en toda la región latinoamericana. Los hospitales se encontraban colapsados y no se daban abasto, lo que obligaba a muchas familias a tener que abandonar los cadáveres de sus seres queridos o cremarlos en plena calle, sin ningún tipo de bioseguridad. Un 1 de abril de 2020, el antonces todavía senador y candidato presidencial colombiano, hoy presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, preguntaba: "Si la mayor parte de la droga sale por el Pacífico … ¿por qué los barcos de EEUU van hacia la costa venezolana?" Se pronunció vía Twitter sobre el anuncio del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de movilizar buques navales, aviones y helicópteros hacia el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, como parte del "fortalecimiento" de sus operaciones antinarcóticos en la zona con la justificación de "proteger a los estadounidenses". En 2021 varios militares venezolanos fallecieron en sucesión de ataques por grupos armados colombianos en la frontera del estado Apure con Colombia. En 2021 los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, eran detenidos cuando cubrían en Apure (Venezuela), combates de militares con grupos irregulares colombianos, según denuncia de los gremios periodísticos. En 2021, la junta militar golpista birmana anunciaba el bloqueo de la señal inalámbrica de internet de manera indefinida en el país, después de un apagón de la red con el golpe de Estado del 1 de febrero, como manera de intentar frenar resistencias y protestas sociales. En 2023, juez declara extinción de responsabilidad penal de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, trabajadores presos por denunciar corrupción en PDVSA (Venezuela), en torno a los cuales se desarrolló una amplia campaña de solidaridad popular. Ambos emitieron posteriormente una nota de agradecimiento por el apoyo recibido del activismo que exigía su libertad. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n381738.html Los tuvieron presos arbitrariamente un buen tiempo.