Efemérides 31 de Marzo: Contra el Cáncer de Colon – Cae en combate el guerrillero Américo Silva

Día Mundial contra el Cáncer de Colon (y de recto). Tiene como objetivo informar y sensibilizar a la población respecto a esta enfermedad y las necesidades de los pacientes afectados. El cáncer de colon se da por un crecimiento anómalo de las células del colon y la zona rectal que puede comenzar con un crecimiento de pólipos. Se promueve la detección temprana para salvar vidas y prevenir el cáncer a través de hábitos de vida saludables: ayuda tener una alimentación adecuada, no fumar, no consumir mucho alcohol, tener actividad física o ejercicio. Hoy en día se practican pruebas de cribado para la detección temprana del cáncer de colon, que se realizan para detectar sangre oculta en las heces como posible signo de la enfermedad (que no es la sangre provocada por hemorroides) y, de esta forma, realizar un diagnóstico temprano para evitar la aparición o el avance del cáncer. Otra alternativa más directa es la colonoscopia. Los pólipos pueden provocar obstrucciones, sangramiento o estreñimiento y pueden ser extraídos oportunamente antes de que degeneren, infiltren y destruyan la mucosa y pared intestinal, se extienda el cáncer y pueda afectar a otros órganos y tejidos. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para dar fin a la discriminación hacia las personas transgénero, que son aquellas cuya conducta sexual que no se corresponde con los estándares del sexo con el que se les identificó al momento de nacer. El nivel de aceptación hacia estas personas ha venido aumentando y cada vez ganan mayor espacio de reconocimiento y respecto a su identidad, pudiendo someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y recibir terapia hormonal, en concordancia con el sexo físico de su orientación sexual y psicológica. Día Mundial de la Copia de Seguridad o Backup. Es un recordatorio de la importancia que tienen las copias de seguridad digitales. Las copias de seguridad deben realizarse frecuentemente para preservar los valiosos datos que tengamos guardados en nuestros equipos informáticos. Día del Taco en México. La celebración se inició en 2007, es la más famosa comida típica mexicana, hecha con una tortilla de masa de maíz sobre la que se colocan diversos ingredientes: vegetales, carne, guacamol, puede llevar queso o pasta de frijoles y con frecuencia lleva picante. Día Nacional del Agua en Argentina. Fecha que conmemora una Resolución Ministerial (Nº 1630) del año 1970, con el objetivo de despertar conciencia racional sobre la importancia, el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Se celebra desde 1972. El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y vulnerable y solo el 3% del agua del mundo es dulce o potable, apta para el consumo humano. Se promueve el uso conciente y la racionalización del agua para la conservación de la vida. Día Mundial de las Lipodistrofias. Son una enfermedad poco frecuente y que afecta la calidad de vida de los pacientes. Presenta una incidencia de 4,7 casos por cada millón de habitantes; por consiguiente son enfermedades raras. La lipodistrofia se caracteriza por cambios anormales en la distribución de la grasa corporal, debido a la mutación del gen codificante para la enzima acil-glicerol-3-fosfato-acil-transferasa, isoforma 2 (agpat2), responsable de la biosíntesis de los triglicéridos. Puede presentarse pérdida focal o general de tejido adiposo o grasa en diversas zonas del cuerpo, como los brazos, las piernas y la cara se denomina lipoatrofia o también, la acumulación patológica de tejido adiposo, conocida como lipohipertrofia. Esto puede dar lugar a complicaciones estéticas y metabólicas. En el día mundial dedicado a esta enfermedad se realizan campañas educativas y de sensibilización, así como otras actividades y eventos. Día de la Torre Eiffel. Se inaquguró el 31 de marzo de 1889, en Francia, en la ciudad de Paría, de la que es uno de sus símbolos principales. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y se construyó en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal, conmemorando el aniversario de la Revolución Francesa. Esta construcción de hierro se encuentra ubicada en el Campo de Marte de París (Francia) y es un atractivo turístico a nivel mundial. Durante muchos años fue considerada la edificación más alta del mundo, hasta dar paso a los grandes rascacielos (tiene 300 metros de altura). En el año 1561, en Venezuela se fundó San Cristóbal. La funda Don Juan Maldonado Ordóñez, Capitán conquistador y explorador del ejército español. Hoy es capital del estado Táchira en los Andes venezolanos y zona fronteriza con Colombia. En el año 1685, nació Johann Sebastian Bach, quien fue un compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. Escuchar su música En el año 1727, muere Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Estableció leyes fundamentales de la física. Autor de los "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica", más conocidos como "Los Principia", donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Realizó trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (en su obra Opticks), y en matemáticas con el desarrollo del cálculo infinitesimal. En el año 1814, tuvo lugar la Batalla de Bocachica. Fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas de Venezuela y de España en el marco de la Guerra de Independencia venezolana. La victoria fue patriota. En el año 1816, se despliega la Expedición de los Cayos; dos invasiones organizadas por el Libertador Simón Bolívar desde Haití con la finalidad de liberar a Venezuela de las fuerzas coloniales españolas. En el año 1843, muere Juan José Viamonte, militar y político argentino de origen español que participó en la lucha contra las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en la guerra de independencia y guerras civiles argentinas. Tomó parte en la Campaña del Alto Perú. Llegó a destacarse al ser nombrado gobernador de la provincia Entre Ríos. En 1853, muere en Caracas el jurista y político Andrés Navarte (n.1781) político y abogado venezolano, que fue vicepresidente (1833-1837) y presidente provisional de la República en 1835, 1836-1837 y 1842. En 1810 se unió a la lucha independentista y tres años después Simón Bolívar lo designó gobernador de la provincia venezolana de Trujillo. Tras un perído de exilio con la caída de la Segunda República, en 1822 Bolívar lo nombró Intendente general de Venezuela. En el año 1879, en Venezuela, se promulgó la Ley de Monedas que establecía el Bolívar de Plata como unidad monetaria de Venezuela. La ley es promulgada por el entonces Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco, llevando el nombre en honor a Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana y latinoamericana. En el año 1914 en Ciudad de México (México) nace Octavio Paz Lozano, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1990 y el premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas. Entre sus obras: El laberinto de la soledad 1950, Piedra y Sol, Poemas Elegidos y El Mono Gramático, 1974. En 1916, muere Julio F. Sarría (n.1841), militar de alto rango y político venezolano que dirigió las fuerzas del gobierno del Presidente Juan Crisóstomo Falcón en 1867. Hasta su muerte, participó en la política, llegando a ser parte del consejo de gobierno de Juan Vicente Gómez. Se incorporó a las filas federalistas durante la Guerra Federal (1859-1863). Posteriormente, en el año 1867, dirigió las fuerzas del gobierno del Presidente Juan Crisóstomo Falcón en contra del levantamiento, en el estado Aragua, del general Miguel Antonio Rojas. En 1930 nace Vicente Nebreda (f. 2002), coreógrafo y bailarín de ballet venezolano. Fue parte del Ballet Nacional de Venezuela y también hizo carrera internacional en Francia, Estados Unidos y Cuba. Creó numerosas coreografías originales y adaptaciones de ballets del repertorio clásico universal, para diversas compañías del mundo. En 1941, nace la cantante venbezolana Mirla Castellanos "La Primerísima", también actriz, compositora, locutora y presentadora venezolana, famosa en Venezuela y a nivel internacional. La denominación de "La Primerísima" se la otorgaron Luis Guillermo González y Ricardo Tirado, pero fue popularizadas por el animador y productor de televisión (también "Número Uno"), Renny Ottolina. La etapa más brilñlante de su estrellato fue la década de 1970. Escuchar a Mirla Castellanos. Se conmemoran los 52 años de la caída en combate del Comandante Guerrillero Américo Silva (f. 1972). Una Asamblea Popular fue convocada en homenaje a todas y todos los camaradas asesinados, desaparecidos y torturados durante el período conocido como puntofijismo o IV República. La muerte del Cmdte Guerrillero Américo Silva ocurrió en una acción efectuada en una alcabala de la GN en la carretera del Pao Estado Bolívar, en 1972. El martir guerrilleroimpulsó una lucha insurgente tanto por Venezuela como por toda Nuestra América, contra el capitalismo y el imperialismo y por la edificación de una auténtica sociedad socialista. En 1995, muere asesinada Selena, cantante méxico-estadounidense (n. 1971). El crimen fue cometido el viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.La cantante Selena Quintanilla Pérez, murió asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. En ese momento, la música tejana era uno de los subgéneros de la música de influencia latina más populares, también conocida como "tex-mex». Yolanda declaró haber disparado accidentalmente a Selena en el intento de suicidarse, pero fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Jennifer López interpretaría a Selena en una exitosa película en 1997. Escuchar a Selena. El 31 de marzo de 2009, fallece Raúl Alfonsín, abogado y político argentino, presidente entre 1983 y 1989. Fue un abogado, político y estadista argentino. Presidente de la Nación Argentina entre 1983 y 1989. Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Desempeñó un importante papel político en la gobernabilidad argentina posterior a los gobiernos militares de los años ´70 e inicios los ´80. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista (socialdemocracia). En el año 2011, en Venezuela se inauguró el Museo de los Llanos en Barinas. El museo tiene por objetivo la preservación, exhibición y difusión de las distintas manifestaciones culturales de los llanos venezolanos, así como la conservación de su memoria histórica, y la promoción del patrimonio artístico-cultural, científico y humanístico de tan representativa región venezolana. En el año 2016, muere Zaha Hadid, una arquitecta anglo-iraquí, que recibió los más importantes premios de la profesión como el Mies van der Rohe (2003), el Premio Pritzker (2004). Fue la primera mujer que consiguió este galardón y el Praemium Imperiale (2009). En 2017, el desbordamiento de tres ríos ocasiona una arrolladora avalancha sobre la ciudad de Mocoa (Putumayo, Colombia), con el resultado de más de 200 víctimas mortales. En 2019, imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a las FAES (una policía de operaciones especiales) y a "colectivos", supuestamente civiles, que reprimen protestas populares en Venezuela por falta de por agua y luz. (VIDEOS) https://www.aporrea.org/actualidad/n340123.html En 2020 se reporta de nuevo, después de 40 años, la reaparición de ballenas jorobadas en el Parque Nacional Mochima, Venezuela. Ver: (VIDEO) https://www.aporrea.org/pachamama/n353818.html En 2022, el diputado venezolano del PSUV y militar retirado, Pedro Carreño, declara que el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es "un desastre" y denuncia que hay dos personas que -sin ser magistrados- imponen decisiones. ¿Qué piensa la ciudadanía del desempeño de ese tribunal en los tres años siguientes? Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n372651.html En 2024 Aporrea se reproduce la noticia de un informe científico según el cual el calentamiento global está ralentizando rotación de la Tierra. Ver: www.aporrea.org/pachamama/n391682.html