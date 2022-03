(VIDEO) Pedro Carreño: “El TSJ es un desastre total”

31-03-22.-El diputado Pedro Carreño aseguró que el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “un desastre” y denunció que hay dos personas que -sin ser magistrados- imponen decisiones.“En este Tribunal que se va se habla de que no tiene 32 magistrados sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país. Y hay otra señora que con la designación, ella es quien decide cuándo hace efectivo, cuándo es la entrega, cuándo juramentan. ¡Un desastre total!”, afirmó en su programa televisivo Desenlaces.“Ellas deben estar presas las dos“, reclamó el parlamentario, aunque no reveló la identidad de las funcionarias.Carreño también hizo fuertes críticas en contra del presidente del TSJ, Maikel Moreno, y en contra de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, por sus discursos durante la apertura del año judicial.“Yo vi por televisión la instalación del año judicial y escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic. El barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. ¡Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de justicia! ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada ni el presidente… eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”, reprochó.Carreño enfatizó que quienes sean designados para integrar el TSJ deben ser “nuevos magistrados. ¡Nuevos!”, a pesar de que varios de los actuales jueces se postularon a la reelección.