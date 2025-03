Efemérides 25 de Marzo: Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud - Guicaipuro enfrenta a los conquistadores (1567)

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ver en www.aporrea.org/tecno/n402671.html Se extiende hasta el 27 de marzo. Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud, producto del racismo y la discriminación social. También homenajea a quienes lucharon por conquistar su libertad y conquistar o defender sus derechos, a los mártires y a quienes dieron ejemplo. Se rememoran las tragedias y las historias de los héroes que se rebelaron contra la esclavitud y la opresión racial, Se postula que el germen de la opresión racial, la trata y la esclavitud es el racismo; pero éste es sólo la expresión que toma en la cultura y en la vida social la existencia de sistemas económicos basados en la explotación del trabajo y la dominación de clase. En la historia, aunque predominasen unos más que otros, ha habido esclavos y oprimido de todas las razas y también en los países de donde provenían los esclavos negros hoy hay expresiones de trata de personas, semiesclavitud e incluso esclavitud, porque imperan regímenes capitalistas basados en la explotación de la gran mayoría por minorías poderosas, nacionales y transnacionales. El racismo y sus similares están ligados a la persistencia de la sociedad de clases. Incluso hay formas de esclavitud transitoria: como cuando te obligan a servir en los ejércitos (regulares e irregulares) o someten a gente que no ha delinquido a privación de libertad y trabajos forzosos (por razones políticas o de otra índole). Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer (también llamado Día Internacional de la Vida). Busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre. En la promoción de este día concurren muchos movimientos religiosos. El tema es tomado por sectores conservadores para ir contra el derecho de las mujeres al aborto. Aunque se pueda ver una contradicción entre el "derecho a la vida"con la reivindicación del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto de los fetos en estado temprano de gestación; el ejercicio de éste se ha constituído en uno de los reclamos y luchas legítimas de las mujeres en el mundo contemporáneo, entre otras razones, para que se eviten las prácticas clandestinas que causan la muerte de tantas mujeres adolescentes. Es un tema polémico, aunque la tendencia general en cada vez más países es la aprobación del aborto y su despenalización, como derecho de las mujeres. Precisamente, es una reivindicación que procura el nacimiento de niños deseados, sin que por ello se deje de reconocer el derecho a que el niño aún no nacido tenga una gestación saludable y protegida, que redundará en su desarrollo futuro como persona, así como que al nacer, pueda disfrutar una vida digna, lo cual es a menudo impedido por la pobreza y por las malas políticas de los estados que niegan los derechos de las mujeres.Para que haya menos abortos se requiere mayor acceso a la educación sexual y a la anticoncepción, mayor calidad de vida y seguridad social, protección de los derechos de las mujeres y educación para una masculinidad no patriarcal u opresiva. Hay regímenes que claman contra el aborto pero apoyan a gobiernos genocidas asesinos de niños con bombas o por el hambre. En el año 1555, se fundó la ciudad de Valencia en Venezuela. Fue fundada por el conquistador español Alonso Díaz Moreno bajo el nombre de Nuestra Señora de la Anunciación de Nueva Valencia del Rey. La ciudad se asentó a las orillas del Lago de Tacaraigua o Lago de Valencia, que significa lugar de las garzas y que es el segundo lago en importancia de Venezuela después del lago de Maracaibo. Díaz Moreno había nacido en 1526 en Valencia de don Juan, en el Reino de León (España). En el año 1567, tuvo lugar la Batalla de San Pedro, en la que indígenas encabezados por Guaicaipuro enfrentan a los conquistadores españoles. Fue en el mismo lugar donde sería fundado el pueblo mirandino de San Pedro de los Altos (Venezuela). Varios miles de guerreros indígenas dirigidos por el líder indígena Guaicaipuro se enfrentaron a las tropas del español Diego de Lozada. En el año 1615 en el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, funda la ciudad de Encarnación. Poco a poco irá creciendo y el 8 de abril de 1843 será relevada a la categoría de Villa. En 1806, el precursor de la independencia venezolana , Francisco de Miranda, intenta desembarcar en Ocumare de la Costa (Venezuela), pero no lo consigue y se exilia en la isla de Trinidad. En el año 1807, el Parlamento del Reino Unido aprueba el Acta de Abolición de la trata Esclavista, con el título "Un Acta para la Abolición del Comercio de Esclavos". En el año 1814, muere Antonio Ricaurte (n. 1786). Fue un militar colombiano, oficial del Ejército de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Tuvo destacada actuación en las guerras de independencia, de los territorios que ahora constituyen las repúblicas de Colombia y Venezuela. En el año 1881 nació en Nagyszentmiklós, la Gran Hungría (en la actualidad Sinnicolau, Rumanía), el compositor Béla Bartók, que será una de las figuras más originales y completas de la música del siglo XX, autor entre otras, de la ópera "El castillo de Barbazul". Concierto para orquesta. Romanian Folk Dances. Destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa oriental. También fue coreógrafo, pedagogo, arreglista. Liisz y él son considerados grandes compositores húngaros. Destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa oriental. También fue coreógrafo, pedagogo, arreglista. Liisz y él son considerados grandes compositores húngaros. Escuchar concierto En el año 1906, muere Nicanor Bolet Peraza (n. 1838). Fue un escritor costumbrista venezolano. Conjuntamente con su padre Nicanor Bolet Poleo y su hermano Ramón editaron la revista literaria «El Oasis», en 1877 el diario «Tribuna Liberal», en donde hacía duras críticas al gobierno de Antonio Guzmán Blanco, por lo que tuvo que abandonar su país y trasladarse con su familia a Nueva York y allí funda y redacta dos revistas: «La Revista Ilustrada» y «Las Tres Américas». En el año 1911 se produjó un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde mueren 146 personas, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes procedentes de países de Europa del Este e Italia, incluídas adolescentes; lo que llamó la atención sobre las condiciones en que se trabajaba y particcularmente por la condición de mujeres de la mayor parte de las personas afectadas en el doloroso acontecimiento. Esto incidió la legislación laboral norteamericana y la fecha fue tomada como referencia para la celebración del Día Internacional de la Mujer, tras haber sido resuelto así en la Internacional Socialista. Es, por lo tanto, una conmemoración ligada a las luchas de la clase trabajadora y de las mujeres trabajadoras, históricamente anterior al 8 de Marzo convenido en la ONU, en el que confluyeron otras fechas conmemorativas de los derechos de la mujer. En el año 1935, nació Johnny Pacheco (f. 2021). Fue un músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania. Se le considera el creador del concepto musical llamado "salsa", aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe antillano de habla hispana, principalmente de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico y que tiene su fundamento rítmico y origen en el Son Montuno (cubano). En 1936, en Badajoz (Extremadura, España), decenas de miles de campesinos se movilizan llamados por los sindicatos agrario-ganaderos (FNTT) y ocupan las tierras y fincas de los patronos terratenientes. En conmemoración de esto, diversos partidos políticos, movimientos sociales y colectivos luchadores proponen el 25 de marzo como Día de Extremadura, tomando en cuenta que en 1930 la población, empobrecida, era fundamentalmente rural y que la tierra estaba controlada por minorías opulentas. Con la Segunda República se promulgó la Ley de Reforma Agraria que contemplaba expropiar los grandes latifundios para el reparto de la tierra entre los trabajadores agrícolas y jornaleros, además de reivindicar mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo: la modernización en los territorios, la subida de los salarios, la regulación de la jornada de labor (a ocho horas), los seguros de accidentes para los campesinos, la prohibición del desahucio de campesinos arrendatarios, la obligó de cultivar las tierras baldías, el otorgamiento de créditos a los campesinos para trabajar la tierras, las formas colectivas de asociación de los campesinos para el trabajo... Todo esto quedó truncado con la derrota de la República en la Guerra Civil Española y la imposición del régimen fascista de Franco, pero tampoco se recuperó lo logrado al llegar la llamada "transición democrática" post-franquista. En el año 1942, nació Aretha Franklin (f. 2018) cantante estadounidense, afrodescendiente, máxima exponente de soul, R&B y góspel, de las más destacadas, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. En el año 1947, nació Elton John. Es un cantante, pianista, compositor y músico británico, con una carrera de más de 50 años. Ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. En el año 1955, en Venezuela, se inauguró el Estadio José Bernardo Pérez. Es una infraestructura deportiva para la práctica de béisbol, ubicada en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo. Es la sede de uno de los equipos más importantes y con una de las aficiones más grandes del país, los Navegantes del Magallanes. En 1976 fallece la actriz de cine, radio y televisión, nacionalizada venezolana, Adelaida Torrente, nacida en la ciudad gallega de A Coruña(España), madre y abuela de las también destacadas actrices Carmen Julia Álvarez y Daniela Alvarado (de Venezuela). En el año 1977, muere Rodolfo Jorge Walsh (n. 1927). Fue desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires. Era un periodista, escritor y traductor argentino. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? En 1987, el famoso presentador Amador Bendayan y varios artistas, impulsan la creación de la fundación Casa del Artista de Venezuela. Además de Amador Bendayán, quien fue el fundador y primer presidente, estuvieron en la iniciativa Alfredo Sadel, Néstor Zavarce y Mario Suárez. Otro de los que apoyaron esta instancia fue Cesar Rengifo. Tenía por objetivo ser un espacio de convergencia, defensa de derechos y seguridad social para los artistas de todas las disciplinas. En 1993, ocurre explosión de la Planta de Gas Lama en el Lago de Maracaibo. En 1996, un cometa excepcionalmente brillante se aproximó casi sorpresivamente a la Tierra, a una décima parte de la distancia que separa la Tierra del Sol. Había sido descubierto apenas dos meses antes. El cometa fue clasificado y nombrado como C/1996 B2 Hyakutake. En 1996, son prohibidas las exportaciones-importaciones cárnicas de vacuno británico y sus productos derivados en la Unión Europea, por medidas preventivas frente a la enfermedad de las "vacas locas" (encefalopatía espongiforme bovina). En el año 1997, en Venezuela, se creó el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI. Es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, que ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual le corresponde al Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor, Marcas y Patentes. En el año 2006, muere Rocío Dúrcal (n. 1954). Fue una actriz y cantante española, considerada como la «reina de las rancheras» y es una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la industria. En 2005, un año antes de su muerte, recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. En el año 2012 muere en Lisboa Portugal, Antonio Tabucchi. Fue un escritor, traductor periodista, catedrático, profesor de Lengua y Literatura de portugués e italiano. Estudió en su país, Italia, en la Universidad de Pisa. Realizó estudios en la Escuela Normal Superior de Pisa. Escribe una tesis doctoral sobre el surrealismo en Portugal. Autor entre otras obras "Sostiene Pereira", "Nocturno hindú", "Réquiem", "El tiempo envejece". Muchas llevadas al cine. En el año 2019, en Venezuela tuvo lugar el segundo gran apagón eléctrico, afectando varios sectores de Caracas y la gran mayoría de los 23 estados de la República. Se debió a una nueva falla nacional generada en la central hidroeléctrica Guri, la principal fuente de electricidad en la nación venezolana. El país se quedó sin luz por unas cuatro horas, mientras era restituido el servicio, y en algunas partes de la capital y el interior se prolongó aún más la falta de electricidad. El Gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un ataque externo, pero otras fuentes, incluso laborales, lo atribuyeron a deterioro por falta de mantenimiento y desinversión, así como al desvío de recursos necesarios, debido a la corrupción. En el año 2020, es desactivado el satélite de telecomunicaciones Venesat-1 Simón Bolívar que sirve a Venezuela. En 2021, la Autoridad del Canal de Suez decide suspender de forma temporal la navegación por el canal, mientras se terminan los trabajos de reflotación de un portacontenedores de bandera panameña que se quedó varado y atravesado, bloqueando esta vía marítima de comunicación interoceánica y entre continentes, vital para el transporte y el comercio internacional. En 2022, el diputado de la AN, Francisco Ameliach (militar), sorprende al afirmar en un programa radial que: la Constitución venezolana establece que "no hay separación de poderes, lo que hay es distribución de funciones...", y afirma que hay una incorrecta interpretación de la CRBV respecto a ese tema. Ameliach ocupó altos cargos en el PSUV, fue gobernador del estado Carabobo y constituyente (1999 y 2017). En 2023 se pudo ver una inusual alineación de 5 planetas. En 2024, en los EEUU, el entonces expresidente Donald Trump (actual presidente) recibe significativo descuento en fianza a pagar por cargos judiciales de fraude continuado. En 2024, en España: Revocan la suspensión de la red social Telegram por "excesiva y no proporcional".