(VIDEO) Francisco Ameliach (Psuv) : “No hay separación de poderes en Venezuela, lo que hay es una distribución de funciones"

25-03-22.-Para el diputado de la AN, Francisco Ameliach, la Constitución venezolana establece que “no hay separación de poderes, lo que hay es distribución de funciones. Cada rama del Poder Público, que es un sistema, tiene funciones propias”.Así lo afirmó Ameliach, durante su programa de Radio Nacional de Venezuela (RNV).Al referirse a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ameliach sostuvo que “la separación de poderes no existe”.“La separación de poderes no existe porque no puede existir. Hay teorías más avanzadas como la teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo programado. El objetivo programado en el caso del sistema de justicia es impartir justicia en la tutela judicial debida“.Según su criterio, la Constitución venezolana establece que “no hay separación de poderes, lo que hay es distribución de funciones». Cada rama del Poder Público, que es un sistema, tiene funciones propias”.Asimismo, aseguró que hay una "incorrecta interpretación" de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.“No nos podemos quedar con la batola negra. Hay que recordar que aquí en los años 50, en la Cuarta República, se instauró un sistema político al servicio de Estados Unidos que ejecutó a la perfección los principios de la teoría de la élite del poder (…) Tenemos que estar conscientes que nuestros sistemas educativos nos formaron para que seamos una sociedad servil a los intereses de EEUU, y nos falta mucho que cambiar en los sistemas educativos para la descolonización del pensamiento. Ahí radica esa mala interpretación de la separación de poderes que no existe”, enfatizó.Frente a esto planteó que “tenemos que incrementar nuestra consciencia revolucionaria para poder interpretar correctamente, y no de una manera conservadora, los postulados que están en la Constitución”.