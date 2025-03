Efemérides 24 de Marzo: Día del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones de DD.HH

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ver en www.aporrea.org/tecno/n402671.html Termina el 27 de marzo. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Coincide con el aniversario del asesinato del Arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero por defender la verdad y los DD.HH en su país en 1980. También coincide con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Día Nacional de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez en El Salvador. Esta fecha de conmemoración y homenaje en El Salvador, se ha convertido en un día internacional de defensa de los DD.HH, honrando la valentía y la dignidad de quienes, a pesar de las amenazas y peligros, se atreven a denunciar, investigar y luchar por develar las graves violaciones de Derechos Humanos por dictaduras y gobiernos represivos, hasta conseguir acabar con la impunidad de esos crímenes. Se le rinde homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, quien denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables y de los luchadores sociales en El Salvador. El asesinato de este defensor del pueblo pobre, que era arzobispo de San Salvador, se produjo mientras oficiaba misa. En Argentina Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha hace referencia al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Busca mantener viva la memoria y la conciencia colectiva de los argentinos, latinoamericanos y pueblos de todo el mundo, contra los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos de los regímenes dictatoriales y autoritarios para que no se repitan "nunca más" y que sus autores sean investigados, enjuiciados y castigados. El llamado Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina de los años 70-80 del siglo XX, fue una dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado, causando decenas de miles víctimas, de personas asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas siendo bebés, o nacidas en cautiverio de sus madres, sustracción de su identidad y exilio. Las organizaciones constituidas por familiares, abuelas, madres e hijos de hombres y mujeres víctimas, de derechos humanos, sindicatos, movimiento estudiantil, movimientos sociales y partidos políticos se movilizan un día como hoy en conmemoración de todos esos acontecimientos, que afectaron de distintas formas a unas 30.000 víctimas En 1976, un golpe militar encabezado por el general Videla, derrocó a la presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, e implantó una cruenta dictadura en el país que se prolongó hasta 1983. Desde entonces ha habido una lucha social y política en Argentina entre los que reclamaban justicia y quienes pretendían ocultar, "pasar página", y dejar impunes los crímenes de la dictadura. Día Mundial contra la Tuberculosis. Conmemora el descubrimiento en 1882 de la bacteria responsable de la tuberculosis: la mycobacterium tuberculosis. En 1882 el médico Robert Koch anunció al mundo este importante descubrimiento. A partir de entonces se comenzó a reducir el número de personas que contraen la enfermedad; sin embargo, todavía se producen muchas en los países y sectores más pobres y la tuberculosis sigue siendo una enfermedad infecciosa entre las más letales a nivel mundial. En este día se reivindican mayores esfuerzos para una mejora del acceso a la atención médica y tratamiento médico. La pandemia de COVID contribuyó a aumentar las muertes por tuberculosis al afectar a personas ya aquejadas por esta antígua enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, producida por un bacilo llamado mycobacterium, el cual es transmitido a través del aire y que su principal característica es la aparición de una especie de nódulos en los tejidos que son atacados por el microorganismo, lo que daña especialmente la función respiratoria. Se calcula que este día, en el año 771 a. C. nacieron los hermanos gemelos Rómulo (f. 717 a. C.) y Remo (f. 753 a. C.), fundadores de Roma. En el año 1564 el Papa Pío IV publica el "Index Librorum Prohibito", un catálogo de libros malditos prohibidos a los católicos. Además publicó como diez reglas que servirían de guía para catalogar las obras que no estén incluidas en ese índice de censuradas. La censura fue una prácttica distintiva de la Iglesia Católica una vez puesta al servicio del Imperio Romano y de los imperios subsiguientes, apartada ya del ejemplo de los primeros cristianos del bajo pueblo y de la figura de Jesús. En el año 1579, nació Tirso de Molina, religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco. En 1809 en Madrid, España, nace el que será uno de los poetas más importantes y claro exponente del romanticismo español, Mariano José de Larra. Escribirá bajo los seudónimos de "Fígaro" (el más conocido), "Duende", "Bachiller" y El pobrecito hablador" y El Doncél de Don Enrique el Doliente. Además fue un escritor, periodista, crítico satírico, escritor costumbrista y político. Es considerado junto con Espronceda, Béquer y Rosalía de Castro, la más alta cota del Romanticismo literario español. Entre algunos de sus libros: Vuelva Usted Mañana, Macías. En 1854 el presidente José Gregorio Monagas por Ley del Congreso de la República abolió la esclavitud en Venezuela. De forma definitiva e histórica la Ley abolió la esclavitud en Venezuela. La abolición de la esclavitud había sido una oferta de los líderes de la lucha por la independencia, pero una vez conseguida no se llegó a concretar, aunque sí consiguieron la libertad aquellos esclavos que partidiparon en batalla con los ejércitos libertadores. Tanto los blancos criollos (independentistas o no) como los españoles, eran esclavistas y trataban de incorporar a esclavos en sus respectivos bandos. Muchos siguieron a Boves con apoyo realista y otros siguieron a Bolívar. Aunque la esclavitud como sometimiento total de seres humanos a sus propietarios fue abolida, hoy persisten reductos de trabajo esclavo o semiesclavo en sectores que explotan a las mujeres o en la minería, y se habla de que Venezuela es uno de los países con mayor población en situación de "esclavitud moderna", casi sin salario, sin beneficios laborales, dependientes de bonos del gobierno y despojados de derechos sindicales efectivos, tanto por efecto de políticas gubernamentales y condiciones de empleo en el sector público y privado, como por la crisis agravada por las sanciones y el bloqueo económico al que ha venido siendo sometido el país. La esclavitud moderna se refiere a las condiciones de trabajo infrahumanas a las que millones de personas se ven expuestas, quienes incluso a veces no cobran ni un centavo por lo que hacen. Este término abarca prácticas como el trabajo forzoso, la explotación sexual, la servidumbre por deudas, y la explotación laboral por salarios míseros. En 1867, se da en México la Batalla de Casa Blanca durante el Sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón. En el año 1874, nació Harry Houdini, famoso y desconcertante ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense. En 1882 en Berlín, el médico alemán Robert Kock anuncia el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, la "Mycobacterium tuberculosis", también llamado "bacilo de Koch" en su honor. En 1883 hallará el bacilo del cólera, por lo que se le considera el fundando de la bacteriología. Koch recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905. En el año 1905, muere Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés. Considerado el padre de la ciencia-ficción por obras en las que describió su visualización de inventos y logros científicos a los que antícipó, pues muchos de los cuales se realizaron con posterioridad a su época, como los cohetes espaciales, los helicópteros y los misiles. En 1925, muere el médico, científico, clínico y psiquiatra laboratorísta, sanitarista y pionero de la psiquiatría en Venezuela, Rafael Medina Jiménez (n. 1871). En 1937, el Estado Zamora es renombrado a Estado Barinas en Venezuela. Inicialmente el estado Zamora estaba conformado por territorios de los actuales estados Cojedes, Portuguesa y Barinas. El Estado Zamora (denominado entre 1879 y 1882 como Estado Sur de Occidente y entre 1882 y 1899 como Gran Estado Zamora fue una antigua división administrativa de los Estados Unidos de Venezuela en los llanos venezolanos. El nombre «Zamora» fue el primer nombre que recibió el actual Estado Barinas y otros territorios que lo integraban, en honor al general Ezequiel Zamora. Las razones del cambio de nombre y de su territorialidad no se conocen muy bien, pero se le atribuyen a presuntas discrepancias y disputas de intereses entre las élites políticas y económicas predominantes en las distintas zonas que lo integraban. En 1949, por primera vez un filme extranjero (no estadounidense) obtiene el Oscar a la Mejor Película. Fue la británica "Hamlet", dirigida e interpretada por Laurence Olivier, que además recibe el premio al Mejor Actor. En 1970, nace en Maracaibo, Venezuela, el lanzador zurdo grandeliga Wilson Álvarez , lanzador del primer juego de beisbol sin hits ni carreras de un venezolano en la MLB. En1976 en Argentina, el general Jorge Rafael Videla perpetra un Golpe de Estado y depone a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar, propinando violaciones a DDHH, como la desaparición forzada y el asesinato de opositores (peronistas, comunistas eizquierdistas, activistas sociales). Desde 2005 este día es declarado feriado nacional en conmemoración de las más de 30 000 víctimas entre muertos y desaparecidos. En el año 1980, muere asesinado Óscar Arnulfo Romero (n. 1917), sacerdote católico salvadoreño, arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. Lo asesinan después de haber emitido denuncias y reclamos referidos a graves violaciones de DD.HH por el régimen militar salvadoreño. En el año 1986, la película argentina "La Historia Oficial" se convierte en el primer largometraje en ganar el Premio Óscar a la mejor película extranjera. Narra violaciones a los Derechos Humanos en la reciente dictadura argentina. En el año 1999, Venezuela se adhiere al Tratado Antártico. Junto con otros acuerdos relacionados, denominados como Sistema del Tratado Antártico, rige las relaciones internacionales con respecto al gélido e inmenso continente austral de la Antártida. A efectos del Tratado, la Antártida es definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur de la latitud 60°S, sin afectar derechos sobre el alta mar allí existente. El Tratado entró en vigor el 23 de junio de 1961. En 1999, la OTAN inicia una campaña de bombardeos sobre la antigua Yugoslavia. Realiza operaciones por segunda vez en los Balcanes, tras la Operación Fuerza Deliberada, de 1995. Lo con el pretexto de frenar las matanzas de separatistas de Kosovo atribuidas al gobierno de Slobodan Milosevic. Los ataques cesan en junio, cuando Milosevic acepta las condiciones de la OTAN y admite el ingreso de fuerzas de paz. En el año 2005, muere Mercedes Pardo. Fue una pintora venezolana de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto. En 2009, muere la escritora venezolana Stefanía Mosca (n. 1957). Había sido nombrada jurado de la edición 2009 del premio internacional de novela Rómulo Gallegos cuando murió en Caracas. Fue Premio Municipal de Literatura 1997 (en Caracas) por "Mi pequeño mundo", obra que también le valió la mención publicación del Premio Internacional de Novela Miguel Otero Silva de la editorial Planeta. Se trata de «una parodia sobre la corrupción del poder». Tuvo participación en el Centro de Estudios Latinoamericanos (Celarg), a cuya directiva pertenecía la autora. Promovió la publicación de importantes obras literarias y la suya propia tuvo gran difusión y venta. Fue colaboradora de los principales periódicos del país, así como de periódicos y revistas latinoamericanas. Tuvo afínidad con el proyecto político de Chávez. También fue presidenta de la Fundación Biblioteca Ayacucho y Ministro Consejero de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n131482.html En 2016: en Países Bajos, Radovan Karadžić es condenado por el TPIY (Tribunal Penal Internacional para Yugoeslavia) a 40 años de cárcel bajo acusaciones de crímenes de guerra durante la Guerra de Bosnia. En el año 2018, muere José Antonio Abreu, fundador de orquestas nacionales venezolanas. Fue un músico, economista, político y educador y director de orquesta venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles de Venezuela. En 2020, Shinzō Abe, primer ministro de Japón, y el Comité Olímpico Internacional (COI), acuerdan aplazar los Juegos Olímpicos de 2020 a 2021, debido a la pandemia por COVID-19, aunque manteniendo el nombre de Tokio 2020. En 2023 las revisiones ampliadas de los contratos de exportación de petróleo en la estatal Pdvsa de Venezuela detienen casi todas las emisiones comerciales de crudo y combustible, por los casos ligados a El Aissami. Los funcionarios buscaban hacer coincidir las facturas pasadas con los pagos. Esto se producía después de que una investigación anticorrupción que condujera a los arrestos de unos 20 jueces, políticos y empleados de Pdvsa, junto a la renuncia del poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, posteriormente encarcelado. Ver: www.aporrea.org/energia/n381449.html En 2024, después de una sentencia en su contra en un caso de fraude civil, el entoces ex presidente de Estados Unidos afrontaba el fin de plazo para pagar varios cientos de millones de dólares. La multa final se basaba en cálculos de cuánto dinero ganó Trump mediante fraude, que incluye el dinero que ahorró al obtener préstamos más baratos y las ganancias que obtuvo de ciertos negocios inmobiliarios. El monto total estaba sujeto a intereses, que rápidamente se dispararon a 464 millones de dólares. Donald Trump necesitaba encontrar o recaudar $ 712 millones para la noche del 24 de marzo de 2024 en su caso de fraude civil. Ver: EEUU: Donald Trump necesita encontrar $ 712 millones para esta noche en su caso de fraude civil El 24 de marzo, en Brasil, la Policía Federal de Brasil informa el arresto de tres presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala y activista político-social Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018. Pero aún quedan algunos de los autores en la impunidad. Ver: Brasil: Detienen a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco