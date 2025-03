Efemérides 23 de Marzo: En "vigencia" el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) ¿Quién lo cumple?

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ver en www.aporrea.org/tecno/n402671.html Día Mundial de la Rehabilitación Motriz. Fecha decidida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como objetivo destacar la necesidad de que las personas con alguna discapacidad puedan tener acceso a tecnologías de diagnóstico y tratamiento eficaces sin distinción de sexo, raza o estatus social. Según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación; estas deficiencias son un problema que afecta a una estructura o función corporal. Se estima que en el mundo existen más de mil millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 15% de la población mundial. Día Meteorológico Mundial. Conmemora el convenio internacional con el que en 1950 se creó a la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad, tomando en cuenta las predicciones meteorológicas y las alertas tempranas que de éstas se deriven, para que puedan adoptarse las medidas oportunas frente a fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua. La información meteorológica, hidrológica y climática es importantísima para reducir el riesgo de desastres, proteger los medios de subsistencia de las comunidades y la vida de las personas. Es por ello que se busca concienciar de la importancia de la meteorología para la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible de la humanidad. El cambio climático como amenaza real e innegable para la civilización, ha hecho que cobre una importancia crucial la meteorología, para ayudar a predecir o reconocer los efectos del mismo, pudiendo ayudar a que se tomen a tiempo las medidas preventivas y correctivas. Día del Mar en Bolivia. Es un día de apoyo al reclamo de una salida al mar para el pueblo boliviano. Se celebra en recordatorio por la Guerra del Pacífico contra Chile. En 1879, se produjeron acciones de resistencia boliviano, una invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año. Bolivia perdió en esa guerra unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. En el año 1879 en Bolivia, tiene lugar la Batalla de Calama, primer enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico entre el ejército chileno y fuerzas civiles de Bolivia, combate en el que se impuso la superioridad militar chilena sobre la resistencia boliviana. Su superioridad numérica es determinante. La contienda deja veinte bolivianos y siete chilenos muertos.El Gobierno del expresidente Evo Morales llevó en 2013 la centenaria reclamación marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, perdido en 1879. Pero, en octubre de 2018, el tribunal de Naciones Unidas negó que Chile tuviese tal obligación, sin que ello impida que Bolivia insista en negociar la recuperación de su acceso al Pacífico. Este tipo de problemas debería poder ser resuelto en el marco de una política regional tendente a la integración Latinoamericana. Día Mundial del Aprendizaje. Destaca la importancia del aprendizaje para el desarrollo personal y para cualificar los recursos de una sociedad con el conocimiento de cada uno de sus miembros. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren y desarrollan las habilidades, conocimientos, conductas y valores humanos. Aunque es en gran medida un proceso espontáneo y puede ser autodirigido, para su cultivo y mejoramiento requiere del estudio y del apoyo de otras personas que poseen conocimientos. El Día Mundial del Aprendizaje se celebra para resaltartodo esto y promoverlo y estimular a las personas a seguir aprendiendo. Día Mundial del Ascensor. El primer ascensor del mundo para trasladar pasajeros se instaló en unos grandes almacenes de la Avenida de Broadway en la ciudad de Nueva York en el año 1857; fabricado por Elisha Otis, quien presentón la idea en 1854con la incorporación de un freno de seguridad para evitar que el ascensor cayera si se rompía la cuerda. Los sistemas de elevación son utilizados desde hace milenios, como los que eran utilizados desde el Antiguo Egipto, como lo son los andamios. El ascensor moderno y electrificado resolvió muchos problemas de desplazamiento de carga y de personas en edificaciones y excavaciones, así como para las personas con problemas de movilidad. Semana Mundial del Dinero. Se creó en el año 2012 gracias a una iniciativa de la Red Internacional de Educación Financiera (INFE), adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para el año 2025 el Día Mundial del Dinero fue el 21 de marzo y la Semana Mundial culmina este 23 de marzo. El tema central este año es el impacto de las redes sociales en los jóvenes y, en consecuencia, en la educación financiera que 'perciben' a través de ellas. Busca la concientización dirigida esencialmente a niños y jóvenes, inculcando nociones financieras básicas para adquirir habilidades y destrezas para la toma de decisiones financieras que incidan en su futuro. Implica también combatir los bulos. En España es el Día Nacional de la Conciliación Familiar y la Corresponsabilidad. Se refiere a la búsqueda de la conciliación y la asunción de responsabilidades familiares compartidas, en las desaveniencias entre las parejas, pero también dentro del grupo familiar en su conjunto y en el marco laboral de las empresas. El objetivo es que la sociedad tome conciencia de la conciliación como y la corresponsabilidad como medidas que mejoran la calidad de vida, con el apoyo de las Administraciones Públicas para la promoción y protección de los derechos. Se buscaría evitar que los padres y las madres se vean obligados a renunciar al trabajo o se vea afectado el cuidado de los hijos. En el año 1776, nació Vicente Salias, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, Himno Nacional de Venezuela. Fue un periodista, médico y escritor venezolano. La canción Gloria al Bravo Pueblo, compuesta en 1810, por declarada mediante decreto, por el presidente Antonio Guzmán Blanco, Himno Nacional de Venezuela en 1881. Salias fue uno de los fundadores y dirigentes de la Sociedad Patriótica de Caracas, y redactor de El Patriota de Venezuela, colaborador de Francisco de Miranda mientras duró la Primera República. Estuvo prisionero entre 1812 y 1813, año en el que acompañó a Simón Bolívar en actividades de la lucha independentista. En el año 1817, nació José Victorino Lastiarra, abogado, escritor, político, catedrático y literario chileno. Ejerció varios altos cargos gubernamentales y diplomáticos, fue discípulo del venezolano Andrés Bello en 1834. En 1860 publicó una novela fantástica en clave política, titulada Don Guillermo, primera novela escrita en Chile, donde denuncia la falta de libertad social bajo los gobiernos conservadores. Otros libros: La América 1865, Recuerdos Literarios 1878, Lecciones de política, Historia Constitucional del Medio Siglo. En 1822, circula por última vez el periódico Correo del Orinoco, creado por el Libertador Simón Bolívar en 1818 para la información y difusión sobre la causa independentista venezolana y americana. Fue fundado en Ciudad Bolívar (antigua Angostura) y circuló desde el 27 de junio de 1818 hasta el 23 de marzo de 1822, como vocero de los luchadores venezolanos durante la Guerra de Independencia de Venezuela (en tiempos de la Tercera República). Buscaba contrarrestar a la Gaceta de Caracas, que era el periódico servil a la Corona Española. En 1833, muere en Caracas, Juan Manuel de Escalona, militar venezolano, integrante del primer triunvirato independentista (n. 1786) en la primera República (1811-1812). Escalona suscribió el Acta de Independencia. Posteriormente siguió luchando por la Independencia contra las tropas de José Tomás Boves, como lo hizo en la defensa de la ciudad de Valencia en 1814. Hoy hay centros educativos, calles y avenidas que llevan su nombre y monumentos que le honran. En el año 1851 el químico e historiador estadounidense John William Draper, toma la primera fotografía con detalle de la Luna. En el año 1900, nació José Antonio Calcaño, compositor venezolano y miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela. También ejerció funciones como diplomático. Junto a Vicente Emilio Sojo y a su primo Miguel Ángel Calcaño, forma parte del movimiento artístico Renovación. En 1900, nace en Frankfurt, Alemania, Erich Fromm, psicólogo social y psicoanalista, filósofo humanista alemán de orientación marxista. Introdujo una renovación de la teoría y práctica psicoanalítica dre Freud, de mediados del siglo XX. Fue defensor de un socialismo marxista democrático. Miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort, Fromm. Postuló el freudomarxismo en el campo psicológico. En el año 1902, el F.C. Barcelona le gana al F.C. Catalá por 0 a 15 y obtiene la Copa Macaya. Es el primer trofeo que gana el F.C. Barcelona en la historia. En el año 1908 nació Jóvito Villalba (f. 1989), uno de los propulsores de la Junta Patriótica que enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Estuvo en el exilio por su lucha política. En 1958 es uno de los firmantes principales del llamado Pacto de Puntofijo que sentaría las bases del régimen político venezolano por varias décadas. En las elecciones de ese mismo año fue elegido diputado, a la vez que contribuye con su partido en la candidatura del almirante Wolfgang Larrazábal, segundo más votado, detrás de Rómulo Betancourt. Fue el dirigente histórico de la Unión Republicana Democrática (URD), uno de los principales partidos de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. En 1925, en el estado de Tennessee (Estados Unidos) se prohíbe la enseñanza de la teoría científica de la evolución de las especies, por oponerse ésta al dogma bíblico de la creación, lo que no fue tolerado por los conservadores creacionistas, con gran peso político en dicho estado. En 1933, nace en Cumaná el boxeador Víctor Adams, conocido como "Sonny León", exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1996 (f. 1996). El exboseador venezolano Sonny León, se destacó en los años 50', en los pesos gallo y pluma, siendo el ganador de 58 peleas. Tuvo también combates en el boxeo mundial y le ganó por decisión unánime al multicampeon Willie Pep en 1959. Se enfrentó con buen desempeño a boxeadores otros campeones mundiales, aunque no tuvo oportunidad de disputar títulos mundiales en su época. También hay otro Sonny León venezolano que es jinete. En el año 1938 se crea la Sociedad Bolivariana de Venezuela, por Decreto del Ejecutivo Nacional, presidido por el General Eleazar López Contreras. Es una sociedad sin fines de lucro, no política partidista, fundada en el año de 1842 por el General Rafael Urdaneta para el estudio del pensamiento jurídico de Simón Bolívar. En 1946, muere Francisco Largo Caballero, en su exilio de París, Francia,quien era un sindicalista y político español marxista, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Durante la Segunda República Española fue Ministro de Trabajo (1931-1933) y en la Guerra Civil Española fue nombrado Presidente del Gobierno (1936-1937). Al perder la guerra los republicanos se exilió en Francia y al ser ocupada en 1940 por las fuerzas alemanas de Hitler, fue arrestado y recluido en un campo de concentración, donde pasó la II Guerra Mundial. En 1948, nace la actriz hispano-venezolana Chony Fuentes, una exmodelo, maestra de actuación y actriz de cine, teatro y televisión venezolana. Conocida por varias famosas telenovelas y películas. Debutó en televisión en la película "Boves el Urogallo" de Román Chalbaud en VTV, como Unes Corrales, la esposa de José Tomás Boves. En 1953, nace en Cúa, estado Miranda, el beisbolista venezolano Baudilio Díaz (f. 1990). También conocido como el "El Cambao" y "Bo", fue un jugador venezolano de béisbol profesional, receptor de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en varios equipos de las Grandes Ligas. Logró y mantuvo varios records beisbolísticos hasta su retiro. En 1956, Pakistán es el primer país en declararse "República Islámica" en el mundo (dentro de la Commonwealth británica). Más del 95 % de la población es de religión musulmana. Es uno de los países más poblados del planeta. Pakistan se encuentra entre India, China, Afganistán e Irán, con costa en el Mar Arábigo. En 1965, la NASA lanza el Gemini 3, primera misión tripulada del Programa Gemini. Primera nave en transportar dos astronautas que fueron Gus Grissom y John Young. En 1971, muere el escritor, crítico e historiador literario Marco Rafael Angarita Arvelo (n. 1898). Fue un narrador, ensayista, periodista y crítico literario venezolano, de la llamada Generación del 18. Desempeño la presidencia de la Asociación de Escritores Venezolanos y fue incorporado a la Academia Venezolana de la Lengua. En 1976, entra en vigor el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Contiene la gran mayoría de los elementos internacionales de Derechos Humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Leer el Documento. Como podemos observar a nuestro alrededor, el Pacto de Derechos está de adorno o sirve para que unos le reclamen a otros lo que ellos mismos no respetan o violan escandalosamente. Está en manos de los pueblos hacerlo cumplir. En el año 1980 en El Salvador, el arzobispo Óscar Romero da un famoso sermón en el que pide al ejército que deje de matar salvadoreños. El día siguiente será asesinado durante una misa por agentes del Gobierno. En 1983, el presidente de los EEUU, Ronald Reagan, da a conocer su plan de Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), antinuclear, que consistiría en el emplazamiento de un escudo defensivo mediante tecnología láser o de un haz de partículas para interceptar y destruir los misiles enemigos en su desplazamiento. Este sietema de defensa antimisiles con armas espaciales fue apodado como "Guerra de las Galaxias". Pero la SDI terminó oficialmente en 1993, cuando el presidente Bill Clinton viró su atención hacia los misiles balísticos de corto alcance y le dió otro nombre la agencia encargada. En 1994, muere en la Ciudad de México, la dramaturga, productora teatral, atriz, además de activista en defensa de los homosexuales, Nancy Cárdenas Martínez, considerada madre del movimiento LGBTTTI en México. En 1965, la NASA lanza el Gemini 3, primera misión tripulada del Programa Gemini. Fue la primera nave en transportar dos astronautas (Gus Grissom y John Young). En el año 1998 en los Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 Premios Óscar. En el año 2001, se desintegra la Estación Espacial soviética rusa Mir. La "Mir" (que significa Paz), se pricipita, tras 15 años de servicio, en el Océano Pacífico Sur. Cumplió la misión para la que había sido diseñada, con 10 años de sobrevida en órbita. En 2005, por primera vez, astrónomos logran captar la luz (infrarroja) que permite la detección de dos planetas extrasolares. Hasta ese momento, la detección se hacía por efectos gravitatorios indirectos. En 2006, el presidente Néstor Kirchner le restituye el grado militar al coronel Juan Jaime Cesio, a quien había destituido la dictadura por no acompañar su política represiva. La reivindicación se produce un día antes del 30º aniversario del golpe de 1976. En 2006, el parlamento francés aprueba una ley que aumenta la edad a la que una mujer puede casarse de 15 a 18 años. La ley anterior había establecido la edad mínima para que las mujeres se casaran a los 15 años y los hombres a los 18, y se introdujo en 1804 . La nueva legislación puso a Francia en la línea con la mayoría de los demás miembros de la Unión Europea. En el año 2011, muere Elizabeth Taylor (n. 1932), actriz británica-estadounidense de cine, teatro y televisión. Ganadora de Premios Oscar de 1960, 1966, y 1994, desarrolló en Hollywood una prolongada carrera artística. Obtuvo gran popularidad por su papel protagónico en "Cleopatra"en 1963. En 2014, en España, a los 81 años, fallece Adolfo Suárez, quien fuera presidente del Gobierno entre 1976 y 1981, y dirigió la llamada "transición" del Estado de la dictadura del general Francisco Franco a la democracia constitucional monárquica como forma de Estado-Gobierno. En 2016, un empresario venezolano se declara culpable de participar en una conspiración para pagar sobornos y obtener contratos de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que según fiscales estadounidenses alcanzaría los 1.000 millones de dólares. Abraham José Shiera Bastidas, de 52 años, se declaró culpable en una corte federal de Houston de los cargos de participar en una conspiración y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, según registros del tribunal https://www.aporrea.org/contraloria/n287863.html En 2018, en un comunicado de Reporteros Sin Fronteras, el organismo afirma que el Gobierno venezolano (de Nicolás Maduro) expulsa o prohibibe la entrada al país de periodistas extranjeros https://www.aporrea.org/medios/n305948.html En 2020 la Organización Mundial de la Salud OMS condenó el uso de medicamentos cuya eficacia frente al Covid -19 no estuviere probada. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n353570.html En 2021, se conoce que los especialistas de la Agencia Espacial han encontrado un punto débil en el campo magnético de la tierra. Un nuevo descubrimiento de la NASA podría explicar la "misteriosa" desaparición de barcos y aviones que transitan sobre el Triángulo de las Bermudas entre Miami, Bahamas y Puerto Rico. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n363717.html En 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en su consejo de administración una resolución por la que suspendería su cooperación técnica con Rusia, así como toda invitación a delegaciones de ese país a sus reuniones de expertos, conferencistas y seminarios, ello como sanción a raíz de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372470.html En 2022, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA, Arturo McFields Yescas, decidió dejar de "guardar silencio" y arremetió contra "la dictadura" de Daniel Ortega en su país. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372465.html En 2024, un ataque terrorista en Rusia es asumido por el ISIS (Estado Islámico) tras dejar más de 90 muertos y 115 hospitalizados en Moscú. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n391491.html