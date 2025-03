Efemérides del 22 de Marzo: Día Mundial del Agua

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todos los años en todos los Estados, se lleve a cabo esta celebración, a partir del 21 de marzo. Va, entonces, del 21 al 27 de marzo, y se hace énfasis en la lucha y la solidaridad con los que luchan contra el racismo y la discriminación, en apoyo a las víctimas de la xenofobia y de la intolerancia, y junto a los refugiados a causa de ello. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2º afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Por otra parte, nos encontramos en el año final de la llamada "Década o Decenio Internacional de los Afrodescendientes", que comenzó el 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año 2024. Coincide con el Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica. Este día recuerda la Matanza de Sharpeville (Sudáfrica) ocurrida en 1960, en la que cayeron manifestantes que protestaban el Apartheid, reprimidos por la policía sudafricana cuando todavía era un estado racista dominado por los blancos herederos de la época colonial. El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2142 (XXI) proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Humanidad, no racismo. El tema de este 2024 es: "Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes". Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La discriminación racial y las secuelas de la esclavitud y el colonialismo siguen impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades. En América Latina y en Venezuela tenemos poblaciones de distintos grupos humanos desde el punto de vista étnico, siendo países con poblaciones indígenas, afrodescendientes y de ancestros europeos, con un alto porcentaje de mestizaje. Se estima que en América Latina hay cerca de 45 millones de pobladores indígenas y unos 200 millones de afrodescendientes en todo el continente americano. Pero a la vez somos países en los que se genera emigración hacia el Norte y estos migrantes, así como pueden encontrar oportunidades de una mejor vida, también pueden tropezarse con las manifestaciones del racismo. Tampoco olvidemos que rezagos del racismo pueden seguir anidando en nuestras sociedades criollas divididas en clases y con sectores de población afrodescendiente o indígena en condiciones de marginalidad y desigualdad. Las deportaciones y encarcelamientos de migrantes que impulsa el gobierno de Trump en los EE.UU tienen sin duda motivaciones en gran parte racistas. Las y los migrantes de Venezuela están sufriendo experiencias de discriminación racista en algunos de los países a los que se desplazan, pero no como una actitud generalizada de los pueblos que los reciben sino más bien de gobiernos y de movimientos de extrema derecha. Una etiqueta en las redes cociales para este día es: #CombatirElRacismo Día Mundial del Agua. Declarado en 1993 por la ONU. Luego, en 2005 se inaugura el Decenio Internacional del Agua. Su principal objetivo, es crear conciencia de la importancia de cuidar este líquido vital, imprescindible para todas las especies del planeta Tierra, dar a conocer la problemática de millones de personas que carecen de agua potable, y las medidas a adoptar para resolverlo. En 2025, el enfoque está puesto en el papel fundamental de los glaciares en el ciclo del agua y en los desafíos que enfrenta el mundo debido al cambio climático. Este año, el lema central es "Salvemos nuestros glaciares", destacando la urgencia de su conservación para garantizar el abastecimiento de agua dulce. Hay glaciares cuya desapación está en curso, incluidos glaciares andinos y de Venezuela. La preservación y cuidado de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea de ríos, lagos, mares y océanos, glaciares, humedales y manantiales, o de acúiferos de diferente tipo, es fundamental para el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas, además de la provisión hídrica potable a las personas y sociedades de seres humanos en el planeta. El agua que se obtiene y utiliza precisa que se tenga cuidado en no contaminarla o extraerla en exceso, a riesgo de agotar la fuente de provisión de la misma y secar la tierra. Incide sobre el cambio climático; de ahí la importancia de reducir vertidos, las inundaciones, las sequías, la contaminación del agua y su escasez. Además de los gobiernos, instituciones, industrias y empresas nacionales y transnacionales, la conservación del agua es una responsabilidad de cada comunidad y de cada ciudadano. La minería irresponsable y los vertidos contaminantes son otra amenaza para los recursos hídricos. Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía. Comenzó el 15 de marzo y concluye mañana 23 de marzo. En 1312 son suprimidos los Templarios. En Roma, Italia, el papa Clemente V publica la bula "Vox in excelso", en que suprime la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios. Fue una orden monástica militar católica de la Edad Media, considerada entre las más poderosas. En 1873, las Cortes españolas de la Primera República aprueban la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, para ese entonces colonia de España. El decreto libera a 29.000 esclavos, hombres y mujeres, que representan aproximadamente el cinco por ciento de la población de la isla. En 1887, en Colombia se funda uno de sus principales diarios: El Espectador, definido como un periódico, literario, noticioso e industrial, de circulación nacional. En 1895, se proyectó el primer documental de la historia, a modo de película, llamada la "Salida de los Obreros de la Fábrica Lumiére en Lyon Monplaisir", por los hermanos franceses Auguste y Louis Lumiére. En 1904, se publica por primera vez en la historia, una fotografía a color en la prensa. Aparece en el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror. En 1923, nació Marcel Marceau (f. 2007), mimo francés, artista de circo, pintor, litógrafo y actor de cine. En 1931, se firmó el Plan de Barranquilla, documento acordado en la ciudad colombiana de Barranquilla por exiliados políticos del gobierno venezolano de Juan Vicente Gómez. El plan criticaba al Gobierno de Gómez, al gomecismo y a las empresas transnacionales, al igual que al caudillismo, el latifundismo y el capitalismo. A este documento se le considera como el «programa-manifiesto» de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) —predecesor del partido Acción Democrática—, organización que se fundó por los firmantes pocos días después. En 1931, nació Burton Richter (f. 2018), Nobel de física estadounidense, constructor de un acelerador de partículas y descubridor de nuevas partículas subatómicas. El acelerador fue llamado SPEAR. Profesor de la Stanford University, tuvo la colaboración de David Ritson y el soporte de la U.S. Atomic Energy Commission. Con el descubrió una nueva partícula subatómica a la que llamó partícula psi (ahora llamada partícula J/ψ). Igual descubrimiento fue hecho por Samuel Chao Chung Ting. Ambos científicos recibieron juntos en 1976 el Premio Nobel de Física. En 1942, nació Leo Dan, cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Escuchar. En 1994, muere Walter Lantz (n. 1899), caricaturista y animador estadounidense, creador del "Pájaro Loco". En 1996, en Venezuela, pudo ser observado a simple vista el cometa Hyakutake. En 2001, muere William Hanna (n. 1910), productor y director estadounidense, cofundador (con Joseph Barbera) del estudio Hanna-Barbera de dibujos animados. En 2013, muere Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro o "Bebo Valdés", nacido en 1918, destacado pianista, compositor, arreglista y director de orquesta cubano de música y jazz afrocubano. Escuchar. En 1832 fallece el escritor Johann Wolfang von Goethe (en Alemania). Considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. En 1936, el alpinista alemán Juan Jorge Link alcanza por primera vez la cima del Aconcagua, el pico más alto de América, por lo que se le apodó como "El cóndor de América" al subir cuatro veces a la cumbre del llamado "Techo de América", donde murió en un accidente en 1944. En 1943, nace el actor de teatro, cine y televisión, y doblaje Roberto Colmenares, voz de muy famosos personajes del cine internacional y de comics. En 1975, nace en Caracas el actor Wilmer Machado popularmente conocido como "Coquito", por su personaje en el programa Contesta con Tío Simón. Ha participado en diversas producciones televisivas en Venezuela. En 2008, muere el filósofo argentino Oscar Terán, autor de Discutir Mariátegui, En busca de la ideología argentina y Nuestros años sesentas: la formación de la nueva izquierda intelectual argentina, entre otras obras. En 2016, ocurre en Bruselas, capital de Bélgica, explosiones terroristas en el aeropuerto de Zaventem y en el metro, lo que resulta en una brutal masacre (32 muertos y más de 300 heridos), perpetrada por yihadistas suicidas de ISIS (Estado Islámico). Por estas fechas, en marzo de 2018, también hubo en Francia una huelga nacional, como ahora, contra las políticas de Macron. Bloqueos en escuelas, protestas en estaciones de trenes y miles de personas tenían lugar en Francia, en rechazo a varias medidas del gobierno. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n322667.html En 2019, el futbol de Venezuela le gana 3 -1 a Argentina en el regreso de Messi. Ver: www.aporrea.org/deportes/n339774.html En 2023, detienen en Santo Domingo y devuelven a Venezuela a Daniel Prieto, presunto testaferro de Hugbel Roa, uno de los principales acusados por la trama de corrupción en PDVSA por la cual cayó el ministro Tareck El Aissami. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n381402.html