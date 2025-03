Efemérides del 19 de marzo: Día del Trabajador Universitario, los Carpinteros y Artesanos, el Aprendizaje Digital, la "Elorzanidad"

Día Mundial del Aprendizaje Digital, es una fecha proclamada por la UNESCO en 2023 y se celebra por primera vez en 2024. Se consideran importante la innovación digital en materia de educación, por las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en un mundo en el que se viene instalando el predominio de infraestructuras digitales y sistemas digitales, que también abarcan el aprendizaje digital en la educación. El aprendizaje digital es la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias utilizando tecnologías digitales: computadoras, dispositivos móviles, software educativo, plataformas en línea y recursos en la nube. Ofrece la ventaja y la flexibilidad de poder hacerlo a distancia y todo a través de la pantalla y el sonido de las computadoras o los móviles. Además, puede ofrecer variedad de contenidos y recursos educativos con mayor facilidad, así como apoyar la interacción del estudiante, el trabajo colaborativo en línea y la inmediatez. Día de San José (y Día del Padre en España y en algunos países de tradición católica), Día del Carpintero y Día Internacional del Artesano. Las festividades se originan del santuario católico, por la figura de San José, padre de Jesús de Nazaret y de ocupación carpintero. En otros países europeos, como Francia o Reino Unido y en la mayoría de países iberoamericanos o latinoamericanos fue adoptada la fecha estadounidense del Día del Padre eque es el tercer domingo de junio. Del Día del Padre nos ocuparemos en la fecha en que es celebrado en Venezuela. Respecto a los carpinteros y artesanos, en su día se aboga por mejores condiciones laborales para este sector de trabajadores. Se pone atención sobre problemas como la protección legal de su trabajo y de sus obras, la propiedad intelectual y el registro de patentes, la formalización del oficio y la protección de los derechos de quienes lo desempeñan, la remuneración de su trabajo y la valoración de las piezas artesanales, la presión arrolladora de la producción industrial a gran escala. También preocupa la trasmisión y preservación generacional de los conocimientos artesanales. Día de la Elorzanidad, en el que se destacan las famosas fiestas patronales de la población llanera de Elorza (Estado Apure, Venezuela), cuyo nombre le fue dado en honor al coronel José Andrés Elorza, quien en la guerra de la independencia formó parte del ejército de José Antonio Páez. La celebración exalta diversos aspectos de la tradición de los llanos venezolanos y su folclore. Canción Fiesta en Elorza, con Eneas Perdomo Día del Trabajador Universitario. Constituye un homenaje a estos trabajadores que con su labor hacen posible el funcionamiento de las instituciones educativas universitarias, a pesar de todos los pesares, con vientos que no soplan muy a favor de las universidades y con los bolsillos rotos. Más allá de los homenajes y gestos simbólicos, los trabajadores y las trabanadoras de las universidades nacionales malviven desde hace años con salarios miserables, por lo cual salen a reclamar sus derechos de cuando en cuando (como el resto de la clase trabajadora venezolana). Hoy, junto con otros sectores laborales realizan una marcha por el salario y por los derechos de los trabajadores (aunque la policía no les deja salir del recinto universitario). Reciban en este día nuestra felicitación y nuestro saludo solidario. ¡Adelante con su lucha, nuestra lucha! Día de la Tortuga Arrau. En Venezuela el 19 de marzo se celebra el Día Nacional de la Tortuga Arrau dirigido a preservar de la extinción a esta especie. En 1738, nació Túpac Amaru II (1738), líder indígena peruano y figura simbólica de la identidad nacional del país andino. Encabezaró la mayor rebelión indigenista e independentista durante el Virreinato del Perú. Fue uno de los primeros en reclamar la libertad para toda la América sometida a la colonización española y la libertad de los "negros" o esclavos africanos. En 1792, nació José María Carreño Blanco (f. 1849), político venezolano del siglo XVIII al XIX, vicepresidente del Consejo de Gobierno bajo la presidencia de José María Vargas y presidente provisional en dos ocasiones. En 1799, se da la Conspiración de Pirela, en la ciudad de Maracaibo (Venezuela), comandada por el capitán Agustín Gaspar Bocé, nativo de Puerto Príncipe (en lo que hoy es Haití) quien contó con el apoyo de Francisco Javier Pirela, marabino, subteniente de la primera compañía de las milicias regladas de pardos de la ciudad de Maracaibo (personas de piel morena). La conspiración estaba dirigfida contra los blancos y ricos, y contra el Gobierno Español, para establecer una República, pero fue delatada y abortada. En 1812, en Cádiz (España) y en el curso de la Guerra de Independencia contra la ocupación francesa (napoleónica), las Cortes Generales de España proclaman, por vez primera, una Constitución liberal, que habla de ciudadanos y no de súbditos de una monarquía. Al ser promulgada un 19 de marzo, día de San José, los gaditanos la llamaron "La Pepa". En 1813, nace en el Reino Unido, el explorador y misionero británico David Livingstone, descubridor (para los europeos) de las magestuosas cataratas Victoria en el río Zambeze (África). En 1888, nació Caracciolo Parra Pérez, historiador, abogado, diplomático e intelectual venezolano. Llevó a cabo un completo análisis sobre la I República de Venezuela así como estudios biográficos de dos personajes de ese período: Francisco de Miranda y Santiago Mariño. A él le debe Venezuela la recuperación y adquisición del archivo completo de Francisco de Miranda (Colombeia), formado por 63 libros con sus cartas y negociaciones en Europa. En 1910 es presentada la propuesta del Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Fue en Dinamarca, en el encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, donde Clara Zetkin y Käte Duncker, en representación del Partido Socialista Alemán, proponen conmemorar un Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora, en solidaridad con la huelga de las trabajadoras textiles que estando en huelga y ocupación de una fábrica, murieron al declararse un incendio, en ese año, en los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1911 comenzó a celebrarse en varios países europeos y en los Estados Unidos, reclamando el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y al trabajo. En 1919, nace en Barquisimeto el compositor y cantante tradicional Benito Quirós (f. 1967) popularmente conocido como "El rey del galerón". Se radicó en el Oriente del país y cantó su música, así como la del folklore de otras regiones venezolanas. Escuchar. En 1934, se funda la Federación Odontológica Venezolana. En 1954, se inauguró la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte, en Caracas, Venezuela. En 1973, se inaugura el Teatro de la Ópera de Maracay, en Venezuela. Un 19 de marzo de 1982, un grupo de 50 argentinos aterriza en territorios de la colonia británica de las Islas Malvinas, en el Atlántico sur, y coloca la bandera Argentina, antecedente del intento de recuperación de la soberanía del país austral sobre las mismas. En 1985, nace en Caracas el piloto automovilístico de carreras Ernesto José Viso. Obtuvo posiciones finalistas en varias carreras internacionales. En 2002, en la Antártida, se desprende un iceberg de enormes proporciones (3000 m² y de 200 m de profundidad). Tarda un mes en disolverse. En 2003, tropas de Estados Unidos están a punto de invadir Irak por segunda vez (Segunda Guerra del Golfo). La invasión comienza cuando finaliza el día 19 y se inicia el 20 de marzo. En 2015 muere en Caracas la actriz Irma Palmieri (n.1931), humorista venezolana, conocida principalmente por su personaje de Hortensia, en el sketch de "Flora y Hortensia" (junto con Nelly Pujols) en el añorado programa Radio Rochela. En 2016, Yulimar Rojas gana la medalla de oro en el campeonato mundial de atletismo en pista cubierta; siendo así la primera venezolana en ganar el oro en salto triple (14,4m). En 2018, muere Mateo Manaure, artista venezolano, considerado maestro del abstraccionismo en Venezuela. Realizó importantes obras en la Ciudad Universitaria de Caracas y creó el mural vítreo más grande del mundo. En 2019, la estadounidense Karen Uhlenbeck se convierte en la primera mujer en la historia en ganar el Premio Abel, el Nobel Noruego de Matemáticas. En 2020, el tema del Coronavirus domina las noticias del día en Venezuela y en el mundo. Ver: https://www.aporrea.org/archivo/19-3-2020 En 2023, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela detiene al diputado del PSUV y exministro de Educación Universitaria Hugbel Roa por presuntos graves hechos de corrupción en el sector petrolero (PDVSA). Esta detención estuvo ligada a otras practicadas en el entorno de confianza del también exministro y prominente miembro del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n381300.html En 2024, el Fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advierte que EEUU nombrará al Tren de Aragua "Organización Criminal Transnacional" para imponer más sanciones a Venezuela. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n391399.html Esta calificaciñon ha venido siendo usada también para criminalizar sin poruebas ni juicios a venezolanos migrantes de todas las condiciones (legales o "ilegales") en territorio estadounidencia, para su deportación y encarcelamiento por fuera de las normativas internacionales de derechos, como acaba de sudeder en marzo 2025 por decisión de Donald Trump.