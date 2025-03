Efemérides 18 de marzo: Día Nacional del Niño y Niña Indígena venezolanos

Día Nacional del Niño y Niña Indígena, venezolanos. Ver: www.aporrea.org/cultura/n372356.html Cada 18 de marzo se realizan en la República Bolivariana de Venezuela, en todos los estados con población originaria: Warao, Yekuana, Wayuú, Kariña, Pemón... entre otros pueblos autóctonos, diversos actos en honor al niño y la niña indígenas. Según se define la celebración, s busca "contribuir al protagonismo histórico, cultural, social, lingüístico de los niños indígenas, y destaca su participación en el proceso de desarrollo del país". La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica un capítulo exclusivo a los derechos de los pueblos indígenas, por primera vez en la historia de Venezuela, donde se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, y abre un espacio de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. Asimismo, se hace un reconocimiento de su derecho a una educación intercultural bilingüe, en correspondencia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes protegidos con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Sin embargo, no está claro el modo como se estaría contribuyendo en la actualidad, en el marco de la crisis económica y social que sacude desde hace años al país, a la mejora de las condiciones de vida de la infancia indígena en el seno de sus pueblos y a la realización plena de sus derechos. Día del Comerciante. Día del Negociador Internacional. Como el rol que desempeñan quienes están negociando ahora para tratar de lograr acuerdos que den fin a la guerra Rusia-Ucrania o que detengan los ataques israelitas al pueblo de Gaza. El problema es que las negociaciones responden generalmente a los intereses de las grandes potencias y veces hasta excluyen de las conversaciones a las partes afectadas, como ha pretendido hacerlo Trump para imponer condiciones a Ucrania o para vincular el posible desalojo de los gazatíes a sus apetencias empresariales, metiendo a los EEUU donde no le corresponde. Día del Trabajador Telefónico en Argentina. En 1948, en Argentina, fue nacionalizada la empresa Mixta Teléfonica Argentina E.M.T.A. De ahí procede el día de los empleados de las empresas de Telecomunicaciones en la República Argentina. Las empresas públicas están pendiendo de un hilo con el gobierno del ultraliberal Milei. Día de la Expropiación Petrolera en México. Conmemora la nacionalización de la industria petrolera mexicana realizada en el año de 1938 (gobierno de Cárdenas). Día Mundial del Síndrome de Echvards o Trisonomía 18. Es una afección genética o cromosomopatía, que se produce por una alteración de los cromosomas, en la que los niños presentan un cromosoma extra en el par 18, lo que causa ciertas alteraciones físicas y una alta tasa de mortalidad. En el año 1525, se fundó la Provincia de Margarita en la Venezuela colonial, bajo su dominación española. Conocida hoy como Estado Nueva Esparta en Venezuela, del que forma parte la isla de Margarita. En 1781 Charles Messier descubre el objetivo estelar M92, un cúmulo globular situado en la constelación Hércules. En 1801, muere a los 76 años don Ambrosio O'Higgins, gobernador de Chile, Virrey de Perú y padre del libertador de Chile, Bernardo O'Higgins. En 1869, nació en Birmingham (Gran Bretaña) Arthur Neville Chamberlain, político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Mantuvo una política de apaciguamiento respecto al régimen nazi y una posición de neutralidad de su país durante la Guerra Civil española, en el enfrentamiento entre el fascismo frannquista y la República. En 1902 el tenor italiano Enrico Caruso, es uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono. Realiza su primera grabación con "Vestí la gimbba" de Leoncavallo, de la que se pone a la venta un millón de discos. Además de cantante de ópera, fue el cantante más popular en todos los géneros en boga durante los años 1920, con su excepcional voz de tenor. Escuchar a Caruso en Oh Sole Mío En 1925, el Pico La Columna, de Los Andes venezolanos, cambia de nombre a Pico Bolívar, en honor al Libertador Simón Bolívar. El cambio fue a propuesta de Tulio Febres Cordero y Juan Rodríguez Suárez, En el año 1960, se declara el Monumento Natural Cerro María Lionza en el Estado Yaracuy de Venezuela. En 1962, en Argentina, se levanta la prohibición del Partido Peronista, tras 7 años de dictadura. Perón gabía sido depuesto de su primer mandato. El partido pudo participar en las elecciones de gobernadores provinciales, ganando en las cinco provincias en que se realizaron. Ante estos resultados, los comandantes de las Fuerzas Armadas argentinas exigieron la intervención federal de dichas provincias y amenazaron con un golpe de Estado. En 1968, muere el cantautor Alejandro Vargas, apodado el «juglar de Guayana» (n.1892). Autor de aguinaldos tradicionales "Casta Paloma» y "La Barca de Oro" y los "Pájaros de Carnaval". Compuso y cantío decenas de valses, joropos, merengues, parrandas y aguinaldos. Varios de ellos divulgados por el grupo Serenata Guayanesa (Escuchar canciones). En el año 2000, son robadas 55 estatuillas a punto de celebrarse los Premios Oscar. Ocurrió en los Ángeles, Estados Unidos. Aparecieron después en un contenedor de basura. Las halló un hombre al revolver los, y por encontrarlas recibió en recompensa ocho millones de dólares. La desaparición y el encuentro fueron hechos realmente insólitos. En 2009, la República de Bolivia cambia de nombre y pasa a denominarse oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, mediante decreto supremo del gobierno de Evo Morales Ayma. El 18 de marzo de 2014, en Moscú se firma la anexión de la península de Crimea a Rusia, tras el resultado de un referéndum. El 11 de marzo Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, votada por el Parlamento de Crimea y dando lugar a la formación de la República de Crimea. Estados Unidos y el gobierno en Kiev no reconocieron el referendum y la anexión. En el año 2017, se decreta el Liqui Liqui como Traje Nacional de Venezuela . En 2017 muere Chuck Berry, compositor e interprete estadounidense considerado padre del rock and roll. Entre sus obras: "Mybellene" de 1955, "Roll Over Beethoven" de 1956, "Rock and Roll Music" de 1957 y "Johnny B. Goode" de 1958. (Escuchar). Por andar "borracho en la vía pública" es detenido en EEUU el expresidente peruano Alejandro Toledo, en 2019. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n339591.html En 2019, el exministro de Energía Eléctrica, y de Educación, durante el gobierno de Chávez, Héctor Navarro, revela que el también exministro del sector eléctrico y ex presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (ya con Maduro - 2013), Jesse Chacón, recibió muchos dólares para ser invertidos en el sistema eléctrico, pero no los usó, por lo que considera que Maduro es "responsable de la situación eléctrica por acción u omisión". Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n339567.html En 2021, en los EEUU: Nace el primer bebé con anticuerpos al Covid-19, después de haber sido vacunada su madre durante el embarazo. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n363576.html En 2022, Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, rechaza que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarase "inadmisible" el Amparo contra la violación del Art 91 de la CRBV, referente al salario mínimo, del cual era accionante. Esta violación se considsera causante de que el pueblo trabajador padeciese (y padezca) una prolongada situación de extrema miseria salarial. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n372352.html En 2022, la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela informa que las investigaciones nacionales sobre abusos de derechos humanos en el país se dirigen solo contra autores materiales, de bajo nivel y, por ello, ampliará sus investigaciones a las responsabilidades más altas. De acuerdo a lo reseñado por la Agencia de Noticias ONU, en una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, dijo que el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida, era un avance bienvenido y que la firma de un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suponía una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia. Sin embargo, la misión señaló que "las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel". Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n372363.html