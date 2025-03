Efemérides 14 de marzo: Día del Pescador - Nace Einstein, mueren Marx, Hawking y Marielle

Día del número Pi. Π (3,1416). Es una fecha que celebra la existencia de una constante matemática, que ha sido muy importante para los cálculos matemáticos y físicos, para la geografía y la astronomía, así como para las ciencias aplicadas como la ingeniería. La fecha escogida fue la más representativa del número 3/14 y se estableció en el año 2009. Se entiende como número Pi, al que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Está considerado un número clasificado en la categoría de "irracional" y es una constante matemática de gran valor. Las referencias que se tienen del número Pi son muy antiguas y se remontan a hace miles de años, a tiempos incluso anteriores a los babilonios y a los egipcios, para quienes el número Pi tuvo mucho que ver con la construcción de las pirámides. También hay referencis milenarias procedentes de los chinos. El número siempre ha estado envuelto en un halo misterioso. Hasta el día de hoy, aunque se ha venido ampliando la cantidad de dígitos que lo componen, ha resultado imposible calcular el área exacta de la circunferencia, ya que Pi es un número infinito. Con el uso de supercomputadoras se ha descubierto que encierra más de 12.1 billones de dígitos y que parece no tener fin. La celebración del número Pí, es también la fecha que se conmemora el nacimiento de Albert Einsten y coincide con la fecha de la muerte de Stephen Hawking. Día Nacional del Pescador y el Pescador Artesanal (Venezuela). Este día fue decretado por el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, durante la transmisión de su programa dominical Aló Presidente número 327, en 2010, vinculado al proósito de proteger esta actividad y a los realizadosres de este oficio, además de las especies marinas (frente a la pesca depredadora a escala industrial). Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este día se celebra con la intención de cuidar y proteger una de las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta, así como crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este recurso natural imprescindible para la vida. En esta fecha, en todo el mundo, son promovidas protestas por los daños causados a los ríos, las inundaciones y riesgos generados por las grandes represas. Se llevan a cabo diversas acciones como parte de un esfuerzo anual para proteger los ríos vivos en todo el mundo. Una "presa" o "represa" es una barrera que se construye sobre un río o arroyo, con la finalidad de formar un lago artificial para su posterior aprovechamiento en abastecimiento o regadío, para la producción de energía eléctrica, o para regular zonas de inundación; pero estos beneficios también pueden tener un alto coste ambiental, pues provocan río abajo, pérdida del volumen de agua, reducción de la cantidad de peces autóctonos y efectos irreversibles sobre los humedales, así como la inundación de grandes extensiones de tierra y con ello la pérdida de plantas y animales. Millones de hectáreas de bosques son sumergidas bajo el agua y entran en descomposición, emitiendo grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global, e incluso se sumergen poblaciones. La idea de este Día de Acción surgió durante el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas, realizado en Curitiba, Brasil, en 1997. A partir de allí se organiza un foro de seguimiento y defensa de los ríos y sus cauces naturales, muy crítico con la política de realización de presas, que no pocas veces va ligada a intereses de grandes grupos capitalistas que manejan las hidroeléctricas, la privatización de márgenes de los ríos, el desplazamientos de campesinos, y riesgos para los habitantes de las áreas próximas. Otras voces insisten, sin embargo, en que son necesarias y es un debate que debe darse democráticamente y de manera transparente. Día Mundial de la Endometriosis. Su objetivo es dar a conocer este padecimiento que afecta a un porcentaje considerable de la población femenina a escala mundial. Se caracteriza por un dolor, que suele ser más intenso durante el período menstrual y provoca o se asocia con daños en el aparato reproductor femenino, pudiendo aparecer un crecimiento anómalo, aunque benigno, del tejido endometrial, con aparición de quistes y otras malformaciones uterinas y ováricas, que en algunos casos puede llevar a la infértilidad. Es una enfermedad benigna para la que no tiene cura por ahora una cura definitiva, aunque puede ser tratada con fantiinflamatorios, analgésicos y hormonas. Cuando se presenta con complicaciones mayores como adherencias, quistes y retracciones, puede ser aconsejable la cirugía. Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que están entre las causas más frecuentes de hospitalización y de fallecimiento. Mejorar el acceso a la información y la educación sanitaria contribuye a reducir el riesgo cardiovascular y a fomentar hábitos saludables en la dieta, la actividad física o ejercicio, el peso adecuado, dejar el tabaco y reducir el estrés, fundamentales para la prevención y control del riesgo cardiovascular. Controlar la obesidad y la hipertensiónes muy importante. Hay factores de edad y hereditarios que no son modificables, pero que se pueden contrarrestar con los mejores hábitos y recursos sanitarios. Por eso es clave llevar una forma de vida lo más saludable que nos sea posible, aunque a veces no nos ayuden las condiciones socioeconómicas, los acontecimientos en que se ven sumidos los países y las carencias en los sitemas de salud, y por lo tanto, también hay que luchar por esas mejores condiciones para todos y todas. Semana Mundial de la Sensibilización de la Sal. Se celebra la segunda semana de marzo de cada año, pues se trata de una fecha variable. Su principal objetivo, es sensibilizar y concienciar a la población de la disminución del consumo de sal y de esta forma prevenir enfermedades, sobre todo de origen cardiovascular. Día Internacional de las Matemáticas. Se pretende resaltar la importancia de esta disciplina. La resolución de este día fue aprobada en 2019 en París, por parte de la UNESCO, gracias a una propuesta de la Unión Matemática Internacional, y contó con la participación de algunos gobiernos y organizaciones Internacionales. Las matemáticas, son una ciencia exacta, que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas, así como las propiedades y relaciones que existen entre ellas. Es esencial para la mayoría de las ciencias y técnicas, así como para muchas áreas del desempeño humano. En 2025 explorará el tema de las matemáticas y la creatividad en el arte y la educación. Semana Mundial del Cerebro, se celebra para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una gran campaña orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y los beneficios de la investigación en neurociencias. En 2025 va del 10 al 15 de marzo. Cuidar nuestro cerebro es básico, porque es nuestro máximo órgano rector, donde reside nuestra inteligencia y nuestra personalidad. Entre las claves para resguardar la salud del cerebro están: la buena alimentación y dieta equilibrada; el ejercicio físico; dormir bien; mantener la mente activa (sin sobrecargas); controlar es estrés; evitar las sustancias tóxicas en tu organismo. En 1681, nació el compositor alemán del barroco Georg Philipp Telemann. Está considerado como uno de los compositores más profusos en obras musicales. Escribió música sacra, secular y ópera, composiciones eclesiásticas, cantatas, obras de gran formato para solistas, coros y orquesta. Se calcula que compuso más de tres mil obras. Sin embargo, fue autodidacta en la música. Escuchar música de Telemann En 1869, nació Francisco Lazo Martí (f. 1909), poeta y médico venezolano. Junto con otros escritores encabezó, en lo que entonces eran los Estados Unidos de Venezuela, el movimiento literario del "criollismo", el cual buscaba resaltar lo autóctono venezolano y con sentido patriótico. En 1870, nació Pedro Elías Gutiérrez (f. 1954), compositor y músico venezolano, creador de la música de Alma Llanera, cuyo tema musical ha sido considerado como un segundo himno nacional, súimbólico de la identidad patria de Venezuela. Escuchar Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez En 1879, nació Albert Einstein (n. 1879), físico alemán que formuló la Teoría de la Relatividad. De origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Es considerado el científico más importante y más conocido del siglo XX. Sentó muchos de los nuevos fundamentos de la física después de Newton. En 1883, muere Karl Marx (n. 1818), filósofo, economista y científico social, militante comunista que escribio la obra El Capital y fue coautor del Manifiesto Comunista. Alemán de origen judío (más no desde el punto de vista religioso), ejerció y sigue teniendo gran influencia en las organizaciones del movimiento obrero internacional y partridos de la llamada izquierda, con profundas ideas y conceptos en el campo de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Escribió abundantes artículos en la prensa revolucionaria de su época y participó en la lucha política concreta. Junto a Federico Engels, es el padre del socialismo científico, de las tesis del materialismo histórico como método de interpretación de la historia. También participó en la Primera Internacional (que apuntaba a ser una organización mundial del proletariado y del activismo revolucionario anticapitalista), planteó la lucha por el poder para la liberación de los explotados, mediante la construcción del socialismo (poder obrero más propiedad social), inspirándose en la Comuna de París, para luego llegar a la sociedad comunista o sociedad sin clases y sin Estado; pero nada parecido a los regímenes que sucedieron a la degeneración burocrática y autoritaria de lo que fue la revolución rusa en sus inicios ni a la versión estalinista deformadora del marxismo. En 1892 comienza a publicarse en Nueva York el periódico "Patria", fundado y dirigido por el cubano José Martí para colaborar en la lucha por la independencia de su país. En 1902, nació Luis Beltrán Prieto Figueroa (f. 1993), educador y filósofo de la educación, también abogado, político, poeta y crítico literario venezolano. Fue alto dirigente del Partido Acción Democrática en su época más progresista, con el cual rompió posteriormente para fundar el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). En 1933, muere Manuel Trujillo Durán (n. 1871), fotógrafo, cineasta, periodista y empresario venezolano, considerado un pionero de la cinematografía venezolana. En 1936 en la República española, la Falange Española, agrupación fascista, es declarada ilegal y son arrestados sus dirigentes, entre ellos José Antonio Primo de Rivera. En 1948, el Senado estadounidense aprueba el Plan Marshall, un Programa de Recuperación Europea. Buscaba promover la recuperación económica en Europa tras la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ofreció asistencia técnica y administrativa a los países europeos, así como 13.000 millones de dólares para reactivar sus economías. Los principales receptores del Plan fueron Reino Unido, Francia y Alemania Occidental. Se dice que el desfalco ocasionado por la corrupción en Venezuela en los últimos 20 años consumió los recursos equivalentes a muchos planes Marshal como el que contribuyó a la reconstrucción de la Europa desvastada por la guerra. En 1949 en Estados Unidos, unos 450.000 mineros estadounidenses comienzan una huelga por exigencias salariales. En 1964 un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable de asesinato de Lee Harvey Oswald, a su vez autor del asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy (ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas). Fue inicialmente condenado a morir en la silla eléctrica, pero el fallo fue revocado, lo que condujo al reinicio del juicio. Sin embargo, Ruby murió por causas naturales antes de que se celebrara. En 2012, la venezolana Andreína Pinto se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 400 metros estilo libre en el Campeonato Suramericano de Natación, que se disputa en Belém do Pará, en Brasil. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n200849.html. En 2018, muere Stephen Hawking (n. 1942), que aportó importantes nociones para entender el Universo. Fue un científico, físico teórico, astrofísico y cosmólogo británico, entre cuyos planteamientos y descubrimientos más importantes están la llamada "radiación de Hawking", la naturaleza de los agujeros negros, la Teoría del Todo, la confirmación del Big Bang, la gravedad cuántica, las singularidadades... Escribió entre sus obras una que sintetiza gran parte de sus ideas y hallazgos: "Una breve historia del tiempo". Hawking padecía una enfermedad que lo fue paralizando lentamente, dejándolo con apenas la posibilidad de mover un par de dedos y hacer movimientos vocales y faciales no sonoros, por lo que comunicaba con artefactos tecnológicos especiales. Buscó y aportó una manera de explicar y entender el Universo. A pesar de su limitante dolencia vivió hasta los 76 años intelectualmente activo. En 2018, muere asesinada Marielle Franco (n. 1979), una "vereadora" (concejal) del PSOL brasileño (Partido Socialismo y Libertad), socióloga, feminista, política y defensora de los derechos humanos, concretamente de los derechos de las mujeres negras y pobres en Brasil y de la diversidad. Se sabe que fue un crimen político y muchas sospechas han recaído en el entorno del entonces presidente del Brasil, Jair Bolsonaro (de extrema derecha). El asesinato de Marielle conmocionó a Brasil y al mundo. Aunque inicialmente el caso estuvo marcado por la impunidad, en noviembre de 2024, dos expolicías militares, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, fueron condenados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por ser los autores materiales del crimen. Sin embargo, aún persisten las sombras sobre los autores intelectuales. En 2019, la misión tripulada Soyuz MS-12 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional. En 2022, durante un noticiero vespertino, la editora del Primer Canal de Rusia, Marina Ovsyannikova, irrumpió al escenario durante una transmisión en vivo con una pancarta contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que decía: "No a la guerra. ¡Detengan la guerra! ¡No creas en la propaganda! ¡Te están mintiendo aquí! Rusos contra la guerra". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372257.html En 2023, protesta de los trabajadores de Amazon: "No somos robots". Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n381148.html Para este día en 2024, Israel había lanzado 70.000 toneladas de bombas desde el comienzo de su íltima guerra genocida contra la población palestisna de Gaza sobre Gaza, durante aproximadamente 160 días. Ver:

www.aporrea.org/internacionales/n391261.html Entre sus proveedores, los EEUU y los gobiernos europeos añadieron muchas armas asesinas a las bombas propias.