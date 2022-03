(VIDEO) Rusia: Periodista Marina Ovsyannikova interrumpe noticiero con pancarta anti-guerra "¡No creas en la propaganda!"

Durante un noticiero vespertino hoy 14 de marzo, la editora del Primer Canal de Rusia, Marina Ovsyannikova, irrumpió al escenario durante una transmisión en vivo con una pancarta contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que decía: "No a la guerra. ¡Detengan la guerra! ¡No creas en la propaganda! ¡Te están mintiendo aquí! Rusos contra la guerra".

Durante los pocos segundos antes de que se cortara la transmisión, Ovsyannikova repitió las palabras: "¡No a la guerra! ¡Detengan la guerra!". La periodiosta fue arrestada de inmediato. Las autoridades dicen que enfrentará cargos por delitos menores por violar la nueva prohibición de Rusia sobre la "desinformación" sobre la invasión de Ucrania.

Primer Canal es una de las televisoras rusas con mayor audiencia en el país.

En un mensaje pregrabado compartido en redes sociales como Telegram después del incidente de televisión en vivo, Ovsyannikova hizo los siguientes comentarios:

"Lo que está sucediendo en Ucrania es un crimen. Y Rusia es el agresor aquí. Y la responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de un solo hombre: Vladimir Putin. Mi padre es ucraniano. Mi madre es rusa. Y nunca han sido enemigos. Y este collar que llevo puesto es un símbolo de que Rusia debe poner fin de inmediato a esta guerra fratricida. Y nuestros pueblos hermanos aún podrán hacer la paz. Desafortunadamente, pasé muchos de los últimos años trabajando para Primer Canal, haciendo propaganda del Kremlin, y estoy profundamente avergonzado por esto. Avergonzado de haber permitido que salieran mentiras de la pantalla del televisor. Avergonzado de haber permitido la zombificación del pueblo ruso. Nos quedamos en silencio en 2014 cuando todo esto acababa de empezar. No protestamos cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Simplemente observamos en silencio este régimen antihumano en acción. Y ahora el mundo entero nos ha dado la espalda. Y las próximas 10 generaciones no borrarán la mancha de esta guerra fratricida. Los rusos somos personas pensantes e inteligentes. Solo está en nuestro poder detener toda esta locura. Ir a protestar. No tengas miedo de nada. No pueden encerrarnos a todos".