Efemérides 10 de marzo: Día del Médico, las Juezas y la Gaita (instrumento)

Algunas efemérides de un día como hoy, 10 de marzo: Día del Médico en Venezuela. Se conmemora en reconocimiento a todas y todos los profesionales de la medicina y en honor al doctor José María Vargas, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, destacado por su contribución al desarrollo de la medicina y los servicios de salud en el país. Una vez más, como en los últimos años y en medio de una pandemia (Covid-19) la fecha se conmemora en circunstancias caracterizadas por un declive de los niveles de salud alcanzados durante la revolución bolivariana en tiempos de Hugo Chávez y en períodos anteriores: desmejora continua en la infraestructura y dotación de hospitales, muchos costos de enfermería, laboratorio y atención médica cargados a los pacientes por la precariedad de los servicios, escasez y carestía de medicamentos y materiales médicos, condiciones salariales miserables para las y los trabajadores del sector salud, cortes del agua y caídas de la luz, drenaje de recursos hacia clínicas y consultorios privados a causa de la corrupción... entre otras quejas de quenes trabajan en el sector o dependen de sus servicios, que marcan una agenda de lucha por la recuperación de derechos fundamentales y dignificación de la atención a la ciudadanía necesitada. Día Internacional de la Gaita (instrumento musical). Esta efeméride ha sido promovida por la Sociedad de la Gaita (The Bagpipe Society) desde el año 2012. Se trata de un instrumento musical de viento (se sopla) conformado por un tubo perforado denominado puntero, insertado dentro de un saco, que es una reserva de aire, presionado para expulsarlo y emitir el sonido otro tubo con orificios digitados por el ejecutante del instrumento, lo que produce los sonidos. Su origen es muy antiguo, fue utilizado por los fenicios, babilonios, hebreos, celtas y romanos. Por ejemplo, los celtas introdujeron la gaita en Escocia (Reino Unido), así como en Galicia y Asturias (Península Ibérica), pero también se toca en otras latitudes de Europa y del Oriente Medio. Día Internacional de las Juezas. Declarado por la ONU desde 2021. En el año 1535, el obispo Tomás de Berlanga descubre las Islas Galápagos (Ecuador) para los colonizadores españoles. Ocurre accidentalmente tras el desvío de la embarcación. Aunque también se da la fecha del día 14, se registra que el 10 de marzo de 1535 la nave en la que viajaba hacia Lima entra en el Archipiélago de las Galápagos. En el año 1780, nació Juan José Landaeta (f. 1814), compositor venezolano al que se le atribuye la autoría de la música del Himno Nacional de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo (1810), que el presidente Antonio Guzmán Blanco decretara en 1881 Himno Nacional de Venezuela. En el año 1786, nació José María Vargas (f. 1854), médico cirujano y que fue presidente de Venezuela. Fue científico de la medicina, catedrático y rector de la Universidad de Caracas, político y escritor. En su honor la fecha del Día del Médico por el simbolismo de su figura. En el año 1821, muere Juan Germán Roscio (N. 1763), redactor de las actas de la independencia venezolana. Fue un abogado, periodista, escritor y político venezolano. Fue redactor de la Gaceta de Caracas y director del Correo del Orinoco, primer canciller, jefe del ejecutivo durante la Primera República de Venezuela. Es reconocido como inspirador y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia (19 de abril de 1810), del Acta de la Independencia (5 de julio de 1811), del Reglamento Electoral para la elección del Primer Congreso; de la Primera Constitución de Venezuela y Nuestra América. Ostentó el cargo de presidente del Congreso de Angostura de 1819 y vicepresidente de la Gran Colombia. En el año 1876, Alexander Graham Bell realiza la primera llamada telefónica exitosa de la historia. En marzo de 1894, nace en Caracas Enrique Planchart Loynaz, (f.1953) poeta, biógrafo, crítico de arte y bibliotecario venezolano. Fue director de Cultura y Bellas Artes en el Ministerio de Educación, miembro de la Junta Principal Conservadora y Protectora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, y de la Junta de Conservación y Fomento del Museo de Bellas Artes de Caracas. Fue presidente fundador de la Asociación Venezolana de Conciertos. Se ocupó de la traducción de importantes obras. En el año 1904, circula el primer automóvil en Venezuela. En el año 1928, nació Sara Montiel (f. 2013), actriz de cine, cantante y productora cinematográfica española. Obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Entre sus canciones: La Violetera, Fumando Espero, El Relicario. Actuó con papel central en exitosas películas de su época. Escuchar a Sarita Montiel https://www.youtube.com/watch?v=kgX4yeJLU9k Nace en París, Nathalie Díaz Rodríguez, en 1966, mejor conocida como "Natusha", la "Reina de la Lambada", como se dio a conocer esta cantante franco-venezolana en América Latina en los momentos de mayor éxito de ese ritmo, entre los años 80 y 90. Escuchar a Natusha En el año 1972 dos trabajadores de los astilleros de Bazán, en Ferrol, España, mueren cuando se manifestaban por la mejora de las condiciones laborales en una jornada de huelga general. Desde 2006 se conmemora este acontecimiento como Día de la Clase Obrera Gallega. En el año 1977, se descubren los Anillos de Urano. En 1999, murió Oswaldo Guayasamin (n. 6/7/1919). Fue un pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano. Sus obras artísticas reflejan el dolor y la miseria que sufre gran parte de la humanidad, así como la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en el Siglo XX marcado por las guerras mundiales, las guerras civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas. A lo largo de su vida recibió varias condecoraciones oficiales y doctorados Honoris Causa de universidades de América y Europa. En 1992 recibe el premio Eugenio Espejo, máximo galardón cultural que otorga el gobierno de Ecuador. En 2011, en Venezuela, las autoridades sanitarias informaron que: "El caso del cólera está completamente cerrado", en referencia a que el país logró demostrar internacionalmente que no existe circulación de la bacteria transmisora vibrio cholerae. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n176583.html En 2017, murió Juan Mendoza (n. 23/5/1943). Fue un Maestro venezolano de las Artes Plásticas del estado Zulia, y creador de las obras Maracuchismo leninismo y Maracuchismo del Siglo XII. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Neptalí Rincón y en la Escuela Nacional de Arte Julio Árraga (1961-1965). En 2019, coincidente con el Día del Médico, el presidente de la Sociedad Médica de Internos y Residentes del Pérez Carreño, Neomar Balza, fue destituido de sus funciones como médico en dicho centro, luego de denunciar la situación del hospital venezolano durante un apagón eléctrico sufrido en varias zonas del país. www.aporrea.org/ddhh/n339252.html En 2019, Marea Socialista emitió un comunicado en el que propone la creación de Comisión Investigadora Independiente para detectar y saber cuáles fueron los motivos que ocasionaron mega apagones eléctricos y para que se proponga un plan de emergencia. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n339267.html En 2020, las mujeres barloventeñas se manifiestan: Entre el patriarcado y el cimarronaje. Dentro del contexto del mes de la mujer, quien lucha todos los días de todos los años, las mujeres cimarronas de Barlovento enviaron a la redacción un escrito donde manifiestan la realidad de la situación tan difícil por la que atraviesan. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n353103.html En 2021, el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, denunciaba que se pretendía "silenciar la desaparición del dirigente político" y ante la tesis de que la desaparición fuese "voluntaria" el colectivo reafirma que: "Ciertamente, Carlos Lanz no desapareció voluntariamente o se extravió". Continúa desaparecido a pesar de que hubo imputados por su presunto asesinato, ya que nunca fue hallado el cadaver y por lo tanto no hay plena certeza de su muerte. En 2023, Venezuela vence 6-4 a los Mets de New York en su segundo amistoso previo al debut en el Clásico Mundial. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n381025.html En 2024, coincidiendo con el Día del Médico, Judith León, presidenta de uno de los gremios de la salud (bioanalista), señala que: "Es un riesgo denunciar las carencias de los hospitales en Venezuela". Ver: www.aporrea.org/contraloria/n391125.html En 2024, coincidiendo con la fecha del Día del Médico en Venezuela, el personal médico de Corea del Sur protagonizaba una huelga nacional en ese país de Asia, ante la escalada de la crisis hospitalaria y los despidos en represalia por las protestas de los galenos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n391169.html