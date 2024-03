Judith León: Es un riesgo denunciar las carencias de los hospitales en Venezuela

Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela Credito: RFA

10-03-24.-Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, expresó recientemente a Radio Fe y Alegría Noticias que denunciar las carencias de los hospitales en Venezuela, termina siendo un riesgo porque los pueden acosar, perseguir e intimidar.



León resaltó que no es un secreto que para que los enfermos reciban atención deberán costear los insumos que necesiten.



La profesional precisó que las únicas respuestas que recibe el personal del sector salud es que “nos acosan, nos intimidan, nos persiguen” y agregó que si denuncian, les aplican la “ley del odio”.



“Es público y notorio que los hospitales no están funcionando. ¿Es mentira cuando decimos que no hay insumos o cuando los pacientes llegan a esos centros asistenciales deben tener dinero desde que entran hasta que salen para que puedan tener la atención posible del personal?”, se preguntó.



A su juicio, son muchos los factores que ocurren en la realidad sobre las carencias de los hospitales de Venezuela y que es el sistema que no cumple ni tiene las políticas adecuadas para que el sector salud esté en óptimas condiciones.



Pobreza feminista

A propósito de que este viernes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, León resaltó la disminución que existe hacia la mujer en el campo laboral y mucho más en el país en donde muchas mujeres asumen el rol de sus hogares y no cuentan con otro apoyo, mientras que en otros casos sus esposos se van del país a buscar mejoras económicas.



“El problema de nosotros también es laboral, no están dadas las condiciones en los centros asistenciales porque hay una demanda que se llama pobreza feminista que quiere decir que somos las que trabajamos. Los hombres también migraron y ahora quedamos las mujeres en condiciones de jubiladas, pensionadas, somos trabajadoras pasivas”, agregó León.



En ese sentido, considera que esa pobreza feminista debe eliminarse y mejorar los ingresos salariales de las mujeres en Venezuela para poder cubrir los gastos necesarios para el sustento de sus hogares.

