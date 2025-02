Efemérides del 21 de Febrero: 177 años del Manifiesto Comunista (resumen y texto)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna. Orientado a proteger los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo. Aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999 por la importancia de la diversidad cultural y lingüística para tener sociedades sostenibles y en paz. Busca preservar las culturas e idiomas y fomentar la tolerancia y el respeto hacia los demás. La desaparición de una lengua, es la desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual asociado a ella. Se promueve también el apoyo a las lenguas maternas y la educación plurilingüe. La lengua materna es la primera que aprendemos y con la cual nos identificamos, compartimos sentimientos y razonamos. A causa del colonialismo y del imperialismo, del dominio autoritario de unos países y culturas sobre otros y de los procesos de globalización, muchas lenguas están al borde de extinguirse. Apenas unos pocos centenares de idiomas han sido incorporados a los sistemas educativos y menos de un centenar se utilizan en la comunicación digital. No todos los países tienen unidad lingüística como a menudo se cree; por ejemplo, en el caso de España, se le suele identificar con el español o castellano, y en realidad es un país plurilingüe, con una lengua oficial (el castellano) y 3 lenguas cooficiales (el catalán, el gallego y el vasco) en sus respectivas comunidades autónomas. En el continente americano y en la llamada América Latina (por el habla española, portuguesa y del francés), hay muchas lenguas indígenas nativas que no cuentan con un verdadero y efectivo reconocimiento y apoyo oficial. En Bolivia, la declaración del Estado Plurinacional, con sus lenguas indígenas u originarias, como el quechua, el aymara o el guaraní, ha sido un avance muy significativo. En algunos países como en Colombia se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas y en Perú el Día de la Diversidad Cultural y Lingüística. Aunque en Brasil predomina ampliamente el portugués y en México y Venezuela el español, estos países cuentan con varias decenas de lenguas indígenas. Hay decenas de lenguas indígenas de Venezuela, algunas en peligro de desaparecer, donde las dos familias lingüísticas indígenas con el mayor número de idiomas son la Arahuaca y la Caribe. Algunas de sus expresiones más habladas son el wayuunaiki, del pueblo wayuu y la del pueblo warao. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Venezuela Este día nos llama entonces a valorar, conservar y defender las lenguas de nuestros pueblos ancestrales. Les saludamos en warao (indígenas venezolanos del Delta del Orinoco): ¡Katukete maraisa! Día Internacional para la Protección de los Osos. En Venezuela hay que mencionar la presencia del oso frontino, en peligro de extinción El oso frontino está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, por lo que fue declarado en veda indefinida y como Especie en Peligro de Extinción. Es el Oso Andino, especie única de oso en Suramérica. Esta especie de oso habita len bosques de montaña de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y parte de Panamá. Aunque no existen evaluaciones precisas, se presume que el tamaño poblacional de Tremarctos Ornatus (su nombre científico), en Venezuela ha disminuido por pérdida de hábitat y cacería. Día Internacional del Guía de Turismo. Es una profesión que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés de las naciones. Su tarea es frecer orientación e información a turistas y visitantes acerca de la cultura, historia, gastronomía, bellezas naturales y sitios típicos o aprovechables para la recreación, con la que contribuyen a impulsar el turismo como una importante actividad económica. Este día se celebra desde el año 1990 y la fecha coincide con la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo. El Guía Turístico suele poseer estudios superiores a nivel técnico o profesional. Es vital que su labor se armonice con la conservación y cuidado de la naturaleza y de los valores patrimoniales de las naciones, dándole al sector turístico más sostenible y de calidad. En el año 1431, los ingleses inician el juicio contra la militar y heroína francesa Juana de Arco. En 1798, tuvo lugar la Batalla de las Pirámides, entre el ejército napoleónico francés en Egipto y las fuerzas locales mamelucas, destacadas por su caballería y con 700 años de mandato en el país norafricano. Francia logró apoderarse de El Cairo y el bajo Egipto. Pero luego perdió ante Egipto en la Batalla del Nilo y Napoleón Bonaparte no pudo proseguir sus planes de conquistar el Oriente Medio. En 1819, se ratifica el tratado del Adams-Onís por el cual España "cede" a Estados Unidos los territorios de Oregón y Florida. En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento con elementos económicos, sociales y políticos que caracterizan a la sociedad y la explotación capitalista, su división en clases y la opresión de la clase obrera (proletariado). Marcó pautas del movimiento revolucionario mundial, al establecer los pilares del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia, la lucha de clases, las contradicciones del modo de producción capitalista y la lucha por la liberación del proletariado. El Manifiesto Comunista plantea la organización, unidad y lucha de la clase obrera para derrocar el dominio del capital, partiendo de la formulación de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, entre explotadores y explotados, y avizora que la clase explotada y oprimida por el capital (el proletariado) es la llamada a ponerse al frente de la emancipación de toda la sociedad, para crear otro sistema que se erija sobre la abolición de la explotación capitalista: el comunismo (pasando por la transición del socialismo). Postula el socialismo-comunismo científico en oposición al socialismo utópico. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels califican como "socialismo reaccionario" a aquellas variantes de socialismo (en realidad falsos socialismos) que, pretendiendo representar intereses obreros, representaban intereses de clases pre-capitalistas o capitalistas (como lo vemos actualmente en Venezuela). Sostienen y propugnan que el proletariado, en lucha contra la burguesía, sólo puede alcanzar su liberación a través de la toma del poder político, ejerciendo su hegemonía para expropiar a la burguesía e ir haciendo desaparecer las diferencias de clase, a la vez que se concentra toda la producción en manos de la sociedad y no de propietarios privados (o de un Estado regido por una casta burocrática que maneja los bienes estatales como si fuesen de su propiedad y no del pueblo), dando paso a una asociación de productores libres, en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Una condición básica para todo esto es el internacionalismo proletario, el apoyo de las luchas obreras en todo el mundo. Sin tapujos, declaran que los objetivos del proletariado sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social capitalista existente, y proclaman: "Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!". Las tésis del Manifiesto Comunista marcaron la historia de finales del siglo XIX y la del siglo XX, siendo aún en el s. XXI referencia de muchos movimientos y partidos nacionales, así como de agrupamientos internacionales de organizaciones revolucionarias socialista. En 1858, en Grecia, la ciudad de Corinto es destruida por un terremoto. En el año 1875, nació Jeanne Calment, ciudadana francesa que vivió 122 años (f. 1997). Calment practicó esgrima hasta los 85 años, montó en bicicleta hasta los 100, y caminó sin necesidad de un bastón hasta los 114 años. A los 118 años, tenía una capacidad cognitiva y lingüística semejante a la de una persona de entre 80 y 90 años. Sin embargo, a los 121 años ya era casi totalmente ciega y sorda. En 1916, comienza la batalla de Verdún, la mayor y más larga batalla de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, entre los ejércitos alemán y francés. En 1918, en Palestina, el Ejército Británico se apodera de la ciudad de Jericó. durante la Primera Guerra Mundial. En el año 1924, nació Thelma Estrin (f. 2014) una informática norteamericana y pionera en la ingeniería biomédica y los sistemas expertos. Fue de las primeras en aplicar la tecnología informática en los ámbitos de la salud y la medicina. En 1924, en España, el insigne escritor Miguel de Unamuno es destituido por la dictadura de Primo de Rivera como rector de la Universidad de Salamanca y desterrado a la isla de Fuerteventura (Islas Canarias). Fue debido a sus críticas al dictador y al rey Alfonso XIII. En 1928, muere en Caracas el médico otorrinolaringólogo Emilio Conde Flores, fundador en Venezuela de esa especialidad médica (n. 1869) En el año 1929, nació Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito". Actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano, que se destacó internacionalmente con series para niños, interpretando los personajes de "El Chavo del Ocho"y El Chapulín Colorado. En 1929, el gobierno francés le niega asilo político al dirigente de la revolución rusa y político soviético León Trotski, quien había sido expulsado de la Unión Soviética, por oponerse al gobierno encabezado dictatorialmente por José Stalin. Esto ocurre pese al importantísimo desempeñó histórico de Trotski junto a Lenin y a los bolcheviques, habiendo sido comisario de asuntos militares y conductor del Ejército Rojo durante la guerra civil y el asedio capitalista a la revolución, tras lo cual enfrentó política e ideológicamente a Stalin y a la creciente burocracia autoritaria, liderando la oposición de izquierda en la URSS y años más tarde la fundación de la IV Internacional, lo que estando en el exilio en México concluiría con su asesinato por un agente estalinista. Ese país latinoamericano fue el único dispuesto a concederle asilo a Trotski, en un mundo al que el líder marxista denominaría "Planeta sin Visado". En 1934 se da el asesinato de Sandino, Augusto César Sandino, quien lideró la resistencia a una intervención militar norteamericana en Nicaragua. Había logrado la salida de las fuerzas invasoras, pero después de la creación de la Guardia Nacional, cuerpo militar al mando de Anastasio Somoza, fue asesinado al salir de una cena en el Palacio Presidencial de La Loma en Managua, tras detenerlo miembros de dicha GN. En 1940, nace en Ciudad Bolívar (Venezuela) la atleta Gisela Vidal. Tres veces atleta del año, participó en el Campeonato Iberoamericano en España y los Juegos Panamericanos de Sao Paulo 63m y Winnipeg 67, Canadá. Estableció récord nacional de 6,20 metros en salto largo en 1967, marca que estuvo vigente durante 32 años. Miembro del Salón de la Fama Venezolano de las prácticas deportivas (1983). También obtuvo Premios YMCA (Young Mes’s Cristian Association Cristiana de Jóvenes 1964, 1965 y 1967, como Buen Deportista del Año. En el año 1947, Edwin Land presenta la primera cámara fotográfica instantánea, la Polaroid Land Camera. En1952 en Daca, Pakistán Oriental, la policía pakistaní asesina a decenas de estudiantes y activistas políticos que reclamaban la igualdad de su lengua originaria, el bengalí. En 1957, nace la actriz hispano-venezolana de teatro y televisión, Carlota Sosa. En Venezuela interpretó el personaje de la telenovela La dueña, por VTV. Otras actuaciones en telenovelas fueron: Ciudad Bendita (2006), Válgame Dios (2012), Entre tu amor y mi amor (2016). En el año 1959, la Estatua Ecuestre del Libertador Simón Bolívar en Caracas es designada como Monumento Conmemorativo (en la plaza de la capital venezolana, que lleva su nombre). En el año 1960, se realiza el primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. En el año 1965, nació Oscar Azócar, beisbolista venezolano (f. 2010). Fue un jugador de Grandes Ligas outfielder y bateador zurdo que jugó para los Yankees de Nueva York (1990) y Padres de San Diego (1991-1992). En Venezuela jugó con los Leones del Caracas (1983-1993), Caribes de Oriente (1993), Navegantes del Magallanes (1993-1995), Tigres de Aragua (1995-1999) y Tiburones de La Guaira (1999-2002). En 1965, el líder negro o afroamericano de los Estados Unidos, Malcolm X, fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nueva York. El asesinato se le atribuye a Thomas Hagan, miembro de una de las organizaciones de afrodescendientes, la Nación del Islam (que Malcolm X había abandonado) y a otros dos hombres, durante su intervención pública en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana. Por más de una década, Malcolm X ejerció un liderazgo referencial para la población negra de los Estados Unidos, con una orientación antirracista y antisistema. En el año 1972, la nave soviética Luna 20 llega al satélite de nuestro planeta: la Luna. En 1973, aviones militares israelíes derriban a un avión de pasajes por la sospecha de que se trataba de un avión libio enemigo, matando a más de 100 civiles. El entonces ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, lo atribuyó a un "error de apreciación" e Israel pagó una compensación económica a los familiares de las víctimas. Hoy en día son capaces de destruir viviendas, hopitales y escuelas con gente inocente adentro, sólo por la "apreciación" de que ahí se ocultan supuestos "terroristas"; una práctica de terrorismo de Estado y crímenes contra la humanidad que se sigue repitiendo cada vez que arremeten contra el pueblo palestino. Pero ante eso no hay "compensación" que valga. En el año 1983, nació Franklin Gutiérrez, beisbolista venezolano. Es un jugador de béisbol profesional Jardinero derecho de los Dodgers de Los Angeles de la Major League Baseball (MLB). Desde sus inicios en el Béisbol Profesional en 2002 fue firmado por los Leones del Caracas donde se ha desempeñado como el Center Fielder. En 2010 fue galardonado con el Guante de Oro por primera vez. En 1996, fallece la compositora y pianista cubana Isolina Carrillo Estrada, autora del popular bolero Dos Gardenias. Escuchar una interpretación de su bolero. Muere, en 1999, Gertrude Belle Elion, bioquímica y farmacóloga estadounidense, que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Descubrió tratamientos para la leucemia, la malaria e infecciones urinarias. En 2005, muere el escritor, poeta, guionista y periodista cubano, Guillermo Cabrera Infante. Obtuvo el Premio Cervantes 1997. En 2005, la revista Nature publica el descubrimiento de los pangenes, un tipo de genes que controla la diferenciación de las células madre y el momento en que esta se produce. El control molecular que ejercen estos genes tiene implicaciones en las terapias para la regeneración de tejidos. En 2008, sale a la venta en castellano el libro "Harry Potter y las reliquias de la muerte'', de la escritora británica Joanne K. Rowling. La saga de Harry Potter lleva vendidos más de 500 millones de ejemplares. El 21 de febrero de 2012 el presidente Hugo Chávez da aconocer al pueblo venezolano el diagnóstico según el cual padece de un tumor presuntamente canceroso, y que meses más tarde interrumpiría su mandato, causa por la cual morirá en 2013. En 2016, en Bolivia se realiza un referéndum constitucional para permitir una nueva reelección del presidente Evo Morales, lo que es negado por el 51 % de los votantes. En el año 2020, la atleta venezolana Yulimar Rojas, en el Meeting de Madrid, bate el récord mundial de salto triple en pista cubierta, alcanzando 15,43 metros y superando el récord anterior de 15,36 que había obtenido la rusa Tatiana Lébedeva en 2004. En 2022, en Panamá se investigan denuncias de esterilizaciones en mujeres indígenas sin consentimiento. Fiscales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron a esa región de la etnia Ngobé-Buglé —la más numerosa de los pueblos originarios de Panamá—, días después que se revelaran las denuncias a través de una comisión legislativa que visitó esa zona. Las esterilizaciones fueron practicadas en un hospital público. Se trata de mujeres que sólo hablan su lengua originaria y que tienen al menos dos hijos, por lo que una legisladora denunciante llegó a comentar que: "Si es una política (de las autoridades) las mujeres deben ser informadas y dar el consentimiento".Ver: www.aporrea.org/internacionales/n371700.html En 2023, el presidente ruso Vladimir Putin, suspende el Tratado de Desarme Nuclear, Nuevo START, último pacto de control de armas nucleares acordado con Estados Unidos, en medio de las tensiones con Washington por la guerra en Ucrania. Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para reanudar los ensayos de armas nucleares si lo hace Estados Unidos, una iniciativa que pondría fin al veto global a las pruebas de armas nucleares vigente desde la Guerra Fría. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380644.html En 2024, EEUU veta una vez más en la ONU un alto el fuego en Gaza, lo que reafirma (con Biden en el poder) la condición de "co-genocida" de esa potencia mundial. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390635.html Mientras tanto, Cuba exigía aplicar medidas legales contra Israel por genocidio y denunciaba la complicidad de EEUU. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n390626.html