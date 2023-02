Putin suspende Tratado de Desarme Nuclear. EEUU califica la decisión de "profundamente desfortunada e irresponsable"

Vladimir Putin, gesticula mientras ofrece su discurso anual sobre el estado de la nación el martes 21 de febrero de 2023 en Moscú Credito: AP

21-02-23.-El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el martes que Moscú suspendía su participación en el tratado Nuevo START —el último pacto de control de armas nucleares que le queda con Estados Unidos—, con lo que elevó bruscamente las apuestas en medio de las tensiones con Washington por la guerra en Ucrania.



En su largamente aplazado discurso sobre el estado de la nación, Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para reanudar los ensayos de armas nucleares si lo hace Estados Unidos, una iniciativa que pondría fin al veto global a las pruebas de armas nucleares vigente desde la Guerra Fría.



Al explicar su decisión de suspender las obligaciones de Rusia según el tratado Nuevo START, Putin acusó a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de declarar abiertamente el objetivo de derrotar a Rusia en Ucrania.



“Quieren infligirnos una ‘derrota estratégica’ y al mismo tiempo tratar de llegar a nuestras instalaciones nucleares”, dijo Putin, al anunciar su decisión de suspender la participación rusa en el tratado. “En este contexto, debo declarar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas”.



El nombre oficial del pacto es Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre Medidas para la Mayor Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, deploró el anuncio de Putin como “profundamente desafortunado e irresponsable” y declaró que Washington estará “observando atentamente para ver qué hace realmente Rusia”.



“Por supuesto, nos aseguraremos de que, en cualquier caso, estemos en una postura adecuada para la seguridad de nuestro propio país y la de nuestros aliados”, agregó Blinken, pero dijo que Estados Unidos está listo “para hablar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Rusia, independientemente de cualquier otra cosa que suceda en el mundo o en nuestra relación”.



“Creo que es importante que sigamos actuando de manera responsable en este tema”, subrayó Blinken a los periodistas en una visita a Grecia. “También es algo que el resto del mundo espera de nosotros”, dijo.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, deploró la medida de Putin al decir que “con la decisión de hoy sobre Nuevo START, se ha desmantelado la arquitectura del control pleno de armas.



“Exhorto enérgicamente a Rusia a que reconsidere su decisión y respete los acuerdos vigentes”, dijo en declaraciones a la prensa.



Putin argumentó que mientras Estados Unidos presionaba para reanudar las inspecciones de instalaciones nucleares rusas contempladas en el tratado, los aliados de la OTAN han ayudado a Ucrania a organizar ataques con drones contra bases aéreas rusas que acogen bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.



El mando militar ruso dijo que derribó los drones de fabricación soviética que atacaron dos bases de bombarderos en territorio ruso en diciembre, pero reconoció que varios soldados murieron y que algunas aeronaves sufrieron daños.



Putin dijo el martes que la declaración de la OTAN que exhorta a Rusia a permitir la reanudación de inspecciones de armas nucleares rusas como una “especie de teatro del absurdo”.



“Los drones empleados para ello fueron equipados y modernizados con asistencia de expertos de la OTAN”, dijo Putin. “¿Y ahora quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa? En las condiciones actuales de confrontación, suena como un auténtico disparate”.



Dijo que hace una semana firmó una orden para desplegar nuevos misiles estratégicos terrestres y preguntó: “¿Ahí también van a meter las narices?”.



El mandatario ruso también recalcó que la declaración de la OTAN sobre el Nuevo START plantea el tema de las armas nucleares de Gran Bretaña y Francia, que son parte de la capacidad nuclear de la alianza, pero que no están incluidas en el pacto entre Estados Unidos y Rusia.



“También están dirigidos contra nosotros. Están dirigidos contra Rusia”, acotó. “Antes de volver a debatir el tratado, debemos entender cuáles son las aspiraciones de los miembros de la OTAN, Gran Bretaña y Francia, y cómo las tomamos en cuenta sus arsenales estratégicos que son parte del potencial de ataque combinado de la alianza”.



Putin recalcó que Rusia suspendía su participación en Nuevo START, pero no se retiraba por completo del pacto.



El tratado Nuevo START, firmado en 2010 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, limita a los dos países a no más de 1.550 cabezas nucleares y 700 bombarderos y misiles desplegados. El acuerdo incluye exhaustivas inspecciones para verificar su cumplimiento.



Apenas unos días antes de que expirase el tratado en febrero de 2021, Rusia y Estados Unidos aceptaron ampliarlo otros cinco años.



Rusia y Estados Unidos han suspendido las inspecciones mutuas de Nuevo START desde que comenzó la pandemia del COVID-19, pero Moscú se negó el pasado otoño a reanudarlas, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo. Rusia también pospuso de forma indefinida una ronda prevista de consultas asociadas al tratado.



El Departamento de Estado norteamericano ha dicho que la negativa de Rusia a permitir las inspecciones “impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia”. Señaló que nada impide que los inspectores rusos realicen inspecciones de las instalaciones estadounidenses.

