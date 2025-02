Efemérides 19 de Febrero: - Muere Simón Díaz - No Homofobia en el Deporte

Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte. Conmemora el nacimiento de Justin Fashanu, afrodescendiente nacido en Inglaterra, primer futbolista en reconocer públicamente en 1990 que era homosexual; lo que le generó la crítica y respuesta hostil, discriminatoria, a nivel público, le hizo caer en depresión y le condujo a suicidarse. Recibió una falsa acusación de haber violado a un jugador al que entrenaba, lo que fue desestimado por la Justicia, pero la noticia difundida lo estigmatizó socialmente. El homenaje a Fashanu y a todos los sexo-diversos deportistas que han tenido que soportar mofa o discriminación, así como a todas las personas que aprenden a vivir en un mundo sin discriminación de los demás se les dedica esta fecha. Día Mundial de las Ballenas. Como lo explica la Web de Greenpeace, el 19 de febrero se rinde homenaje a estos mamíferos acuáticos gigantes de los mares y océanos. Son los mamíferos más grandes del planeta. El día es para concientizar sobre el riesgo en que están y la importancia ecológica de su existencia y conservación. La efeméride surge en el año 1980 en Maui (Hawai), por iniciativa de Greg Kauffman, fundador de Pacific Whale Foundation, frente a la amenaza de extinción en que se encuentran las ballenas jorobadas y otros cetáceos. Todavía hay quienes las someten a cacerías terribles para la comercialización y consumo de su cuerpo o por algunas tradiciones. En el año 1473, nació Nicolás Copérnico (f. 1543), monje astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. Su contribución principal fue la teoría heliocéntrica, con la que la Tierra dejaba de ser el centro del Universo, y ello generó un cambio radical en la forma de entenderlo, causándo toda una "Revolución Científica". Además del modelo heliocéntrico del universo (la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol y no a la inversa), Copérnico aportó un cambio en la teoría de la gravedad, en la definición del calendario gregoriano, en la llamada "teoría de los tres movimientos", el orden de alineación de los planetas y otros conocimientos. En 2010, la IUPAC renombra al elemento 112 de la tabla periódica como "copernicio", en la fecha conmemorativa del nacimiento de Nicolás Copérnico. En 1881, el estado de Kansas (Estados Unidos) prohíbe la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas en su Constitución, con el fin de forzar la abstinencia total o parcial. En el año 1873, se inauguró en Venezuela, parcialmente, el Palacio Federal Legislativo de Caracas. La construcción del Capitolio Federal comenzó el 21 de septiembre de 1872, inaugurándose parcialmente el 19 de febrero de 1873 pero quedó culminado totalmente en 1877. Es una construcción del siglo XIX en estilo Neoclásico, que alberga la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela; en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Caracas. Su denominación original era Capitolio Federal. Su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco en su primer mandado (1870-1877); y, el 22 de agosto de 1997 fue declarado Patrimonio Nacional dado su valor histórico y arquitectónico. En 1878, Thomas Alva Edison patenta el Fonógrafo. Fue el primer dispositivo para grabar y reproducir sonidos desde la década de 1870 hasta la década de 1880. En 1896 fue el nacimiento de André Breton, en Francia, fundador del surrealismo y su principal teórico. En 1924 firmó el Manifiesto del Surrealismo y define la nueva corriente como: "Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral". Se rodeó de poetas como Louis Aragon y Paul Éluard. En su obra destaca la novela autobiográfica Nadja. (f. 1966). André Bretón y el revolucionario León Trotski perseguido por el estalinismo, redactaron juntos el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente. Este otro manifiesto fue una publicación de la Federación Internacional de Arte Revolucionario Independiente (FIARI), una organización creada en 1938. Aunque fue publicado con las firmas de André Bretón y Diego Rivera, fue redactado en conjunto por León Trotski y André Bretón, pero por razones tácticas, Trotski pidió que la firma del pintor y muralista mexicano Diego Rivera sustituyese a la suya. Se pronunciaban en favor de "la liberación del arte para la revolución" y "la revolución para la liberación definitiva del arte". Sentaban posición tanto frente a la opresión cultural burguesa como ante la censura y persecución que sufrían el arte y los artistas con Stalin en la Unión Soviética, bajo la imposición del llamado "Realismo Socialista". En 1926, en Nueva York se subasta en 106.000 dólares un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, del que se dice que fue el primer libro impreso, también conocido como Biblia Latina, de 42 líneas por columna o Biblia de Mazarino, siglo XV. Su primera edición es considerada como una obra maestra debido a su cuidada decoración y formato. Se estima que la imprenta de Gutenberg creó 180 ejemplares de la Biblia, de los que, según la Biblioteca Británica, quedarían 48 copias, algunas de las cuales son sólo fragmentos. En 1939, nace en Cabimas, estado Zulia, el deportista Lino Connell; exaltado en el año 2005 al Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Destacó en boxeo, béisbol, baloncesto y voleibol, lo que le mereció ser considerado un ejemplo para las nuevas generaciones deportivas. Se graduó como profesional de la Pedagogía en Educación Física. Fue miembro de la selección nacional de voleibol durante 14 años, participó en dos mundiales, cuatro panamericanos, cuatro centroamericanos, cuatro suramericanos, tres bolivarianos y en juegos internacionales. En 1940, nace en Cumaná el actor, director y profesor venezolano de teatro Ricardo Blanco Yegres (f. 2004). Trabajó en las novelas "Luisana mía" realizada por RCTV en 1981, y protagonizada por Mayra Alejandra y Jean Carlo Simancas, y con la participación especial de Herminia Martínez, Yanis Chimaras, Charles Barry y Virgilio Galindo; ¨La Revancha¨ - 1989 transmitida por Venevisión, protagonizada por Rosalinda Serfaty y Jean Carlo Simancas. También participó en la la película italiana "Ready tu kill"(1994) y junto con Franklin Virguez y Doris Well en la película ¨La Casa del agua¨. Fue directivo del sindicato de radio y tv. Falleció en Caracas el 18 de agosto de 2004. En el año 1941 en la provincia de Pontevedra (Galicia), España, un huracán abate unos 150.000 árboles y destruye las torres de más de trescientas iglesias. Desde esa fecha no se repite en Galicia ni en la Península Ibérica un temporal como el ocurrido hace ya más de 80 años. En 1947, nació el que sería primer actor, Gustavo Rodríguez en Ciudad Bolívar, Venezuela (f. 2014). Fue primer actor de cine, teatro y televisión venezolano. Con Chalbaud estuvo en su producción de 1974 Boves, El Urogallo, y la telenovela de 1975, La Trepadora, protagonizada por Rodríguez y basada en la novela homónima de Rómulo Gallegos. En su carrera por más de 40 años, Rodríguez interpretó a los más variados y disímiles personajes, desde José Tomás Boves, a Carlos Gardel, a Karl Marx, al exdirector de la Seguridad Nacional de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Pedro Estrada en el papel de Pedro Escobar (telenovela Estefanía), al presidente venezolano Rómulo Betancourt, y Hamlet de William Shakespeare. En el año 1948 la Cámara Belga, aprueba la concesión del voto a la mujer en ese país europeo. Obtienen el derecho a votar y ser elegidas para cargos públicos, como parte de la lucha histórica sufragista y democrática femenina. En el año 1951, muere en París, Francia el escritor y Premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluirá sus libros en el índice de libros prohibidos. Entre sus obras: "Si la familia no muere", "El inmoralista", "Gorydon", "Los monederos falsos'... En 1953, nace 1953, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (y posterior vicepresidenta). En el año 1962, muere el doctor griego Georgios Papanicolaou (n. 1883), quien fue el inventor de la prueba médica de la boratorio que tiene su nombre, concebida para la detección del cáncer de cuello uterino. En 1967, nace Benicio del Toro, actor puertorriqueño y uno de los latinos más populares del cine Hizo su debut en la serie de televisión Miami Vice (1984) y en el cine su primer papel fue en la película Big Top Pee-Wee (1988). Produjo en 1995 el cortometraje Submission, protagonizado por el actor estadounidense Matthew McConaughey. Ha ganado remios como el Oscar, Globo de Oro y Goya. En 1974, nace en Caracas la escritora Keila Vall De La Ville. Antropóloga, magister en ciencia política y otros estudios. Su novela Los Días Animales (2016) fue Premio Internacional del Libro Latino (2018). Su libro de cuentos Ana No Duerme (2007) fue finalista en el Concurso Nacional de Autores Inéditos Monte Ávila Editores (2006). Ha publicado libros de poemas y editó una antología, Entre el Aliento y el Precipicio: poéticas sobre la belleza (2021). Es medalla de plata Panamericana en Escalada en Roca (1996) y participó en el primer intento femenino de escalada al Tepuy Roraima. En 1992 es ratificado el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre las dos Coreas, oficialmente en guerra desde 1953. En el año 2002, la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. En 2008, Fidel Castro anuncia que dejará la presidencia de Cuba y la comandancia de las Fuerzas Armadas. Llevaba en el ejercicio del poder 49 años. Ver exposición de miotivos de Castro para su renuncia. En 2014, muere Simón Díaz (n.1914), conocido como El Tío Simón, cantante, compositor, poeta, declamador, improvisador y humorista, gran exponente de la música folklórica y la cultura venezolana. Sus canciones son hoy parte del sentir e identidad del venezolano y es también uno de los compositores del país más reconocidos en el mundo, por canciones como "Caballo Viejo" interpretadas por cantantes y por orquestas de fama internacional. (Canciones) En 2015 es detenido el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de formar parte de una conspiración golpista. Ver: www.aporrea.org/oposicion/n265520.html En 2016, muere Umberto Eco, a los 84 años, escritor y semiólogo. Entre sus escritos: Obra Abierta, Apocalípticos e Integrados, Cómo se Hace una Tesis, Lector in fabula y el Tratado de Semiótica General. En 1980 su novela El Nombre de la Rosa, se convierte en un best-seller mundial e incluso es llevada al cine. Otras de sus novelas: El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, La misteriosa llama de la Reina Loana, El cementerio de Praga y Número cero. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2000. En 2019 en las islas Galápagos, de Ecuador, se halla una tortuga que se creía extinta desde 1906: la Chelonoidis Phantasticus. En 2020, el exalcalde de Caracas y dirigente del PSUV, Freddy Bernal entrevistado por el periodista Vladimir Villegas en Globovisión, afirma que "no vale la pena meter preso a Guaidó". Ver: www.aporrea.org/oposicion/n352404.html En 2023, a trece días del gran terremoto de Türkiye y Siria, ocurrido el 6 de febrero, la cifra de fallecidos ascendía a 46.000 personas. Fue un terremoto de magnitud 7.8 que afectó el sur y centro de Turquía y el norte y oeste de Siria. Causó daños generalizados y decenas de miles de muertes. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380600.html Por cierto; más o menos esa es la cifra de muertos causados por otro "terremoto" de causa no natural en Gaza: el genocidio cometido por Netanyahu y el sionismo.