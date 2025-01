Efemérides del 20 de enero: Concienciación por los Pingüinos – Día del Pediatra

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 20 de enero: Destacadas: Día de Concienciación por los Pingüinos.

Día del Pediatra en Venezuela.

Bolívar presenta mensaje de renuncia al Poder Supremo en el Congreso Constituyente de Colombia (1830).

Nace el "Cantor de Todos los Tiempo", Armando Molero (1900) y n ace el cantante-compositor italo-venezolano Rudy La Scala (1954). En lace a sus canciones.

Se funda la agrupación guerrillera Bandera Roja en 1970 en Venezuela.

Fallece la Senadora colombiana Piedad Córdoba (2024) Siguen efemérides... Día de Concienciación por los Pingüinos. Se celebra hoy y el 25 de abril para aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estas aves de costas marinas nadadoras y no voladoras. Pescan en el mar y se refugian en tierra, donde anidan y ponen sus huevos, generalmente en zonas heladas. Los hay de distintas especies. Están en riesgo por las actividades humanas y siendo en su mayor parte de climas muy frios, son especialmente vulnerables a los cambios climáticos por el calentamiento global en el planeta, por lo que requieren protección. Día del Pediatra (en Venezuela). Celebración proclamada en el año 1939, con la instalación de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Felicidades y reconocimiento para nuestros pediátras, los médicos especialistas que atienden la salud de nuestras niñas y niños. Son fechas de la Feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. En 1660 se fundó San Sebastián de Maiquetía (Maiquetía, en el que hoy es el estado La Guaira, en Venezuela). El nombre combinaba el de un santo cristiano y un indígena de la zona. En 1775, nació André-Marie Ampére en Lyon (Reino de Francia), matemático, físico, ingeniero y filósofo francés que inventó el primer telégrafo eléctrico entre otros inventos y apportes al conocimiento. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo y la Ley de Ampére. El "amperio" (en francés ampére), para medir la electricidad, se llama así en su honor. Fue Catedrático. Empleador: Escuela Politécnica (1804-1828). Collége de France (1824- 1836). En 1830, el Libertador Simón Bolívar da su mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia, con un recuento de los dos últimos años y de la situación de la República, antes de presentar su renuncia al Poder Supremo. En 1835 Andrés Narvarte es electo presidente en sucesión de José Antonio Páez, en Venezuela. Fue un político y abogado venezolano que ejerció como Vicepresidente y Presidente Provisional en varias oportunidades, partidarios de Páez. En el año 1841, muere Juan Lovera (n.1776), pintor venezolano, conocido como el Pintor de los Próceres. Sus obras más conocidas: El tumulto del 19 de abril de 1810 y El 5 de julio de 1811 (pinturas históricas y de escenas de la lucha por la Independencia de Venezuela. Ver pinturas. En 1843, Carlos Soublette asume como presidente electo en sucesión de José Antonio Páez en Venezuela. Fue un político, militar, estadista y diplomático venezolano, prócer de la independencia, vicepresidente y encargado del Poder Ejecutivo. Fue Secretario de Guerra y Marina de la República de Colombia (1825-1828) y Secretario de Guerra y Marina del Estado de Venezuela durante el gobierno de José Antonio Páez (1830-1835) y durante el gobierno provisional de Pedro Gual en 1861. Se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores de Julián Castro. En 1830 fue elegido diputado y en tuvo el escaño de senador en 1860. En 1900, nació Armando Molero (f. 1971), músico, cantante y productor venezolano (de Maracaibo, estado Zulia), llamado "El cantor de todos los tiempos". Interpretó sobre todo valses, danzas y bambucos. En el año 1909, nació Carlos Delgado Chalbaud, militar, ingeniero y político venezolano, que fue presidente de la junta militar de gobierno de Venezuela hasta 1950 (Estados Unidos de Venezuel). Cesó en sus funciones al morir durante un secuestro en Caracas en ese año. En 1925, nace el sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, adherente de la Teología de la Liberación y uno de los líderes de la Revolución Sandinista, ministro de Cultura del gobierno sandinista que asumió a la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. El papa Juan Pablo II lo reprendió públicamente en Managua en 1983 por sus posiciones políticas. Entre sus poemas están: Canto nacional, Vuelos de victoria, Pasajero de tránsito; escribió libros de sus memorias: Las ínsulas extrañas y La revolución perdida. Se le publicó un libro de una entrevista: Ernesto Cardenal en Cuba. En sus últimos años fue crítico de la desviación del rumbo revolucionario original por el gobierno de Ortega. Murió en 2020. En 1930, nació Buzz Aldrin, ingeniero, piloto de la Fuerza Aérea y astronauta estadounidense que fue a la Luna. Aterrizó como piloto del módulo lunar de la misión Apolo 11, y junto con el comandante Neil Armstrong fue uno de los dos primeros humanos en pisar la Luna en 1969. En el año 1931, nació David Morris Lee, físico estadounidense, galardonado con Premio Nobel de Física en 1996 por su trabajo sobre el efecto de las bajas temperaturas en el gas el helio-3. En el año 1952, nació Lil del Valle Rodríguez, periodista venezolana que se especializa en el periodismo cultural y es experta en música latinoamericana, particularmente la música popular caribeña y venezolana. Ha publicado en el Diario de Caracas, El Nacional, El Globo y Últimas Noticias y el portal web aporrea.org. Publicó el libro "Bailando en la casa del trompo", cuyo tema principal es la música caribeña. También ha sido presentadora de radio para diversas estaciones privadas y para la estación cubana Radio Rebelde. Fue la primera presidenta de la junta directiva del canal de televisión Televisora Venezolana Social (Tves). Felicitamos a esta periodista venezolana defensora de los valores culturales venezolanos y latinoamericanos que publica artículos en Aporrea: Aporrea - artículos de Lil Rodríguez En 1954, nació Rudy La Scala, cantautor y compositor ítalo-venezolano, muy exitoso en las dos últimas décadas del siglo XX. Su voz era de Contratenor (particularmente aguda), y muchos cantantes de ambos sexos interpretaron sus composiciones: canciones grabadas por Karina, María Conchita Alonso, Guillermo Dávila, Kiara, Ruddy Rodríguez, Payasitas Nifu Nifa, Proyecto M, Carlos Mata, Gerardo Mora... Entre sus canciones más sonadas, de las interpretadas por él mismo, están: "El cariño es como una flor" y "Por que será". Obtuvo 12 discos de platino y 9 de oro. Escuche mendiante este enlace 40 de sus mejores o más exitosas canciones. En 1958, se publicó la primera edición de Mortadelo y Filemón, graciosísima serie de historietas de humor del autor español Francisco Ibáñez. En el año 1964, nació Oswaldo Guillén, deportista del beisbol venezolano y de las grandes ligas. Shortstop de los Chicago White Sox entre 1985 y 1997, jugó también con los Baltimore Orioles, los Atlanta Braves y los Tampa Bay Devil Rays hasta retirarse en el año 2000. En 1970, se funda el movimiento político venezolano de orientación izquierdista y guerrillera, Bandera Roja. Surgió como partido político y como organización armada insurgente con basamentos marxistas-leninistas (para algunos, estalinistas). Se desprendió, como frente guerrillero, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en desacuerdo con el abandono la lucha armada. Tenía brazos políticos y sociales de superficie y publicaba el periódico "Qué hacer", mientras la militancia guerrillera actuaba en la clandenstinidad. Muchos de sus militantes fueron apresados o asesinados. Tuvo cierta vinculación con el levantamiento cívico-militar de Chávez en 1992, pero luego adoptó una línea contraria a su gobierno, actuando en unidad con sectores de la derecha opositora, aunque una fracción del movimiento sostuvo una orientación más próxima al chavismo y dirigentes salidos de su seno incluso ocuparon altos cargos gubernamentales o fueron dirigentes importantes del partido de Chávez, el PSUV. Tragedia taurina en Colombia en 1980 en las corralejas de Sincelejo, cuando en una plaza de toros se produce el desplome de varias corralejas con público espectador y los astados liberados embistieron a los sobrevivientes, dejando unas 500 personas muertas y más de 1.000 heridas en el ruedo. En 1982, Yassar Arafat recibe más del 88 por ciento del voto y es elegido Presidente del Consejo Nacional Palestino. En 1984, murió Johnny Weissmuller, uno de los mejores nadadores del mundo y actor que representó a tarzán en el cine, siendo el más recordado de los que hicieron ese papel. Era de origen austríaco y adoptó la nacionalidad estadounidense. Ganó cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce, 52 campeonatos nacionales estadounidenses y marcó 67 récords mundiales, antes convertirse en actor y filmar 12 películas de Tarzán de los Monos. En 1995 los restos del General Venancio Pulgar son trasladados al Panteón de la Zulianidad en Maracaibo, tras su exhumación en el 19 de enero de ese año; habiendo muerto en 1898. Este caudillo y militar venezolano, del estado Zulia, dominó en 1862 una revuelta que estalló en contra de José Antonio Páez. En 1863 con la proclamación de la Federación en el estado Zulia, es nombrádo jefe de armas, pero luego es inhabilitado políticamente y tiene que exiliarse en Curazao. Intentó retomar el control del Zulia en distintas ocasiones, y en 1866 fue herido, apresado y enviado a Caracas.En 1868 al producirse la llamada Revolución Azul, participa Pulgar y consigue tomar Caracas. Frente a nuevas confrontaciones políticas promovió la Independencia de Maracaibo. Bajo órdenes de Antonio Guzmán Blanco le es encomendado ejercer el gobierno del estado Zulia entre 1870 y 1874. Nuevas circunstancias lo volverían a llevar fuera del país. Muere en 1898. Sus restos fueron exhumados el 19 de enero de 1995 para ser trasladados al Panteón de la Zulianidad, en Maracaibo. En 2006, Colombia inauguró el túnel más largo de América Latina. El Túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado Túnel de Occidente, está situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe de Antioquia y Medellín, con 4,6 kilómetros de extensión. En el año 2010, en Venezuela se inauguró el Metro-Cable de Caracas. Es un sistema de teleférico integrado al Metro de Caracas, concebido para que los habitantes de los barrios montañosos de Caracas, puedan transportarse de manera rápida y segura a la ciudad. En 2020, la Organización Panamericana de la Salud informa que cuatro países (China, Japón, Tailandia y Corea) han reportado casos de personas afectadas por el COVID-19. En 2020, murió asesinada Isabel Cabanillas, activista y artista plástica mejicana, miembro del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, que luchaba en contra del feminicidio y a favor del respeto a los derechos de las mujeres. Su cuerpo fue hallado en la zona centro de Ciudad Juárez, con lesiones de arma de fuego en el tórax. En 2021, murió Felipe Quispe Huanca, histórico líder indígena, más conocido como El Mallku, en la ciudad de El Alto. Fue guerrillero del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), dirigente campesino, diputado y jefe nacional del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). También fue candidato a las elecciones presidenciales en 2002 y 2005, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En 2014 declaró que mantenía su oposición a Evo Morales y que no renunciaba a la violencia armada. En diciembre de 2020 fue inscrito como candidato a la gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla. En 2021, en los Estados Unidos, Joe Biden se convierte en el 46.° presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris asume como Vicepresidente, siendo la primera mujer en el cargo, y la primera de ascendencia negra y asiática. En 2022, la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, denuncia que los medios de comunicación occidentales y ucranianos divulgan activamente "especulaciones respecto a la próxima invasión de Rusia a Ucrania" y agrega la alta funcionaria rusa: "Estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cortina de humo para sus propias provocaciones (de Estados Unidos) a gran escala, incluso de carácter militar, que podrían tener las consecuencias más trágicas para la seguridad regional y mundial". Pasaría muy poco tiempo antes de que Rusia invadiera. Ver: https://www.aporrea.org/tiburon/n370843.html En 2022, el papa emérito Benedicto XVI (fallecido el 31 de diciembre de 2022) es fuertemente incriminado en un informe sobre abuso sexual, frente al que se le señala de inacción, en la archidiócesis de Múnich y Freising. La archidiócesis alemana atribuyó al antes arzobispo y papa emérito Benedicto XVI a la fecha de presentación del documento, no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos bajo su jerarquía. A este señalamiento se reporta que el emérito había respondido "contundentemente". Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n370855.html En 2023, frente al reclamo de que el gobierno incumple la Constitución, particularmente respecto al Art 91 referente al salario mínimo, el diputado del PSUV Jesús Farías causa polémica al declarar que la "Constitución de la República no debería interpretarse de manera literal". En 2024 el salario mínimo siguió sin cubrir ni una pequeña parte de la Canasta Básica a pesar de lo que dispone el Art 91 CRBV. Y así llega hasta enero de 2025. Ahora veremos que pasa con el contenido de ese artículo con la anunciada "reforma constitucional", porque en la práctica hace mucho que se viene violando. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n379940.html En 2024 falleció la senadora colombiana Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, como consecuencia de un infarto. Fue una reconocida luchadora social y defensora de la justicia social para el pueblo colombiano. Mantuvo posiciones de apoyo hacia el proceso bolivariano venezolano de Hugo Chávez. Murió en la ciudad de Medellín a la edad de 68 años. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389717.html