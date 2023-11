Efemérides 9 de noviembre: Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo (tanto judios como palestinos son semitas)

Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, en recuerdo de la "Noche de los cristales rotos". Pretende dar a conocer que el fascismo y el antisemitismo en la actualidad continúan atentando contra las minorías raciales, étnicas y religiosas. Protesta contra cualquier acción racista y discriminatoria, haciendo un llamamiento al respeto a la diversidad de pensamiento y a las minorías. Rememora lo acontecido en Alemania y Austria en el año 1938, en la llamada "Noche de los Cristales Rotos" (Kristallnacht, en alemán), que fue un hecho antisemita coordinado por el régimen nazi contra las personas de origen judío, que hizo estallar los vidrios de los escaparates de negocios con los ataques violentos coordinados por los líderes nazis, con el apoyo de Adolfo Hitler. Los grupos paramilitares del Partido Nazi (las SS, las SA y las Juventudes Hitlerianas) atacaron a las comunidades judías, incendiaron sinagogas y destrozaron negocios, dañaron cementerios y casas de judíos, cientos de los cuales murieron y miles de ellos fueron heridos y encarcelados, siendo enviados luego a campos de concentración. Fue el inicio del genocidio conocido como el "Holocausto Judío". Preocupa en la actualidad la proliferación de movimientos racistas, fascistas y neonazis en Europa, los EE.UU y otras partes del mundo, en el marco de una polarización en la que también hay luchas populares y obreras. Los neonazis acosan y agreden a personas migrantes, grupos étnicos, LGBTQ, a sectores religiosos, ya sean musulmanes o judíos, a personas con discapacidades y otras expresiones de la diversidad social y cultural. Los neonazis y los fascistas de varios países europeos efectúan mítines y actividades en las calles que incitan al odio, contra las comunidades de minorías raciales, étnicas y de otra índole. Por otra parte, algunos movimientos de extrema derecha también tienen un brazo parlamentario, y hasta presencia en algunos gobiernos, desde los que ponen en práctica sus campañas y acciones discriminatorias y antidemocráticas. Pero hay que aclarar que semitan son tanto los judíos como los palestinos, y sin embargo éstos últimos son masacrados desde mediados del siglo pasado por quienes dirigen el Estado de Israél y su ejército, así como por los colonos sionistas, que han establecido un régimen de apartheid tras la partición de Palestina y el establecimiento del enclave israelita. Vemos en la actual guerra contra Gaza y en la represión sistemática contra los palestinos de Cisjordania expresiones profundamente racistas y discriminatorias muy parecidas a las que ejecutaban los nazis contra el pueblo judio en Europa. Día Mundial de la Adopción. Es en homenaje al acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar, así como darle hijos a quien los quiera o que no los pueda tener. Se busca la conciencia y sensibilización sobre la importancia y beneficios de la adopción, así como procurar fondos para ayudar a las familias que la tramitan. De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan de un hogar y de una familia. Muchos adolescentes que no han sido acogidos o adoptados por familias deben abandonar los centros en los que se albergan al cumplir los 18 años, sin tener referentes familiares como tegido social de referencia, cariño y apoyo. También se promueve la agilización de este proceso legal, que es lo opuesto al peligroso tráfico de niños. De ahí la creación del #WorldAdoption. Para la celebración de esta efeméride se ideó el símbolo de una carita feliz pintada en la palma de la mano. Día del Inventor (o Inventora) Internacional, fecha escogida en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamarr, que nació un día como hoy en 2014. De alguna manera es un día dedicado a la mujer científica e inventora. Lamarr creo el "espectro ensanchado", que es la técnica para encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. Impide la superposición de frecuencias de radio o de canales de televisión. Se tomó su día de nacimiento para rendir tributo a todos los inventores del mundo. Lamarr cedió la patente de su invento al ejercito de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Su ejemplo es tomado para incentivar a las niñas a estudiar carreras científicas y para que las mujeres conozcan el papel que muchas de ellas han jugado en la ciencia y la tecnología, donde imperó por mucho tiempo la tendencia a silenciar lo que hacían las mujeres, resaltando los logros de los científicos y tecnicos del sexo masculino, porque a menudo la "sociedad" o la "academia" no las tomaban tan en serio. A lo largo de la historia han existido mujeres tan destacadas como Lamarr; entre ellas Marie Curie (en el campo de la radiactividad), Martha Coston (pistola de luces de bengala), Sarah Mather (el periscopio), Tabitha Babbitt (sierra circular), Augusta Ada Lovelace (precursora de los lenguajes de programación), Lillian Moller Gilbreth (varios inventos de ingeniería para domésticos), Beluah "Lady Edison" Louise Henry (más de 115 inventos, tales como la primera máquina de coser sin bobina, las esponjas de jabón para niños o la comercialización de paraguas o muñecas a gran escala...); así como muchas otras cuyos nombres han quedado casi en el anonimato pese a sus importantes aportes. Día Internacional de los récord Guinness. En 2005, se designó el 9 de noviembre como el día internacional de Guinness World Records. Por cierto, gaiterios zulianos (Venezuela) acaban de marcar record como "banda folklórica más grande del mundo", coincidiendo la demostración con el Día del Gaitero (celebrado ayer 8 de noviembre). Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n378166.html Día Mundial de la Usabilidad. Su objeto es el de buscar fácil uso y acceso a los productos y servicios importantes en la vida de las personas. Se celebra el segundo jueves de noviembre. Día Mundial de la Calidad. Se celebra el segundo jueves del mes de noviembre con el fin de promover la reflexión sobre la importancia y necesidad de garantizar la gestión de la calidad en la vida diaria y en el desarrollo de procesos y sistemas, para contribuir a un mayor bienestar y proporcionar resultados de mayor eficiencia empresarial. Todo ello debe redundar en la mejora de los bienes y servicios. Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado poniendo fin a la Revolución Francesa (1799). Batalla de Los Magüeyes, en la lucha independentista de Venezuela (1814). Fue cerca de Guanaguana, estado Monagas. Endicha ocasión la victoria fue para los realistas. En Lima, Perú, se firma un tratado para unificar la legislación americana (1879). Lo suscriben plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. En Grecia, tras 10 años de obras, se termina de construir el Canal de Corinto con 6.300 metros de longitud, 22 de anchura y 8 de profundidad permitiendo a barcos de pequeño calado, evitar rodear la península del Peloponeso, separando a ésta del resto de Grecia (1893). Nace Carl Sagan (1934), astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiologo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Fue la figura de la serie televisiva de divulgación científica "Cosmos" y escribió varios libros referenciales. Nace la inventora Hedwig Eva María Kiesler (1914), conocida como Hedy Lamarr. Fue una ingeniera de telecomunicaciones e inventora austríaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. En su honor se celebrará cada 9 de noviembre el Día Internacional del Inventor. En 1914, el médico argentino Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo. Descubrió que la sangre no se coagulaba si se le agregaba citrato de sodio. Nunca patentó su hallazgo, que permitió crear los bancos de sangre. En Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El Apóstol (1917). Fue una película de animación muda en blanco y negro de origen argentino, dirigida, producida y escrita por Quirino Cristiani. Es considerada como el primer largometraje de animación hecho en el mundo con una duración de 70 minutos. La película fue una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Irigoyen. En 1921, Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física «por sus servicios a la Física Teórica, y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico». Einstein fue un físico alemán de origen judío, que tomó luego la nacionalidad suiza, austriaca y estadounidense. Es considerado el científico más importante del siglo xx por formular la Teoría de la Relatividad, que explica los fenómenos del Universo. En 1922, se le concede el Premio Nobel de Literatura al dramaturgo español Jacinto Benavente (1866-1954), segundo español de la historia en recibirlo. Fue un dramaturgo madrileño, reconocido con el Nobel por su dominio de las letras. Sus reseñas biográfican le describen como famoso por su heterodoxia, plasmada en su vida y obra. Autor de "Los intereses creados". No acudió a recibir el reconocimiento porque se encontraba en Argentina, viajando con una compañía de teatro. El Archivo Histórico Nacional conserva el diploma y el medallón que le otorgaron, así como un cheque por más de 122.000 coronas (al cambio actual, unos 12.000 euros actuales) que nunca cobró (por causas desconocidas). En 1935, nace en Caracas, Emilio Arvelo, cuya voz difunción la canción más popular cantada en los cumpleaños en Venezuela: «Ay qué noche tan preciosa» (una versión criolla del Cumpleaños Feliz) del compositor Luis Cruz. Muere Arthur Neville Chamberlain (1940), político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se identifica con la política de apaciguamiento respecto al régimen nazi alemán, que se encontraba ya en su apogeo. En 1944, por primera vez desde que la II Guerra Mundial nuevamente se vuelven a entregar los premios Nobel, siendo otorgado el de la Paz en esa oportunidad al Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que brinda servicios de socorro a poblaciones en desastres y guerras. Nace Fernando Gaitán (1960), guionista y productor colombiano, creador de la muy exitosa telenovela "Yo soy Betty, la Fea". Desde Cabo Kennedy (Florida), la NASA lanza la nave no tripulada Apolo 4, mediante un cohete Saturno V (1967). Muere Charles de Gaulle (1970), militar (general) y político francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial y presidió el Gobierno Provisional de la República Francesa (1944 a 1946) para restablecer la democracia en Francia. En 1997 en la isla de Margarita (Venezuela) se clausura la VII Cumbre Iberoamericana. En 1998, en Reino Unido es abolida la pena de muerte completamente, que se mantenía en vigor solo para casos de asesinato. Caída del Muro de Berlín (1989). Separaba la Alemania Occidental de la Oriental desde el 13 de agosto de 1961. La pared berlinesa, ahora convertida en una galería de arte moderno al aire libre, fue un símbolo de represión estalinista en Europa del Este, símbolo de la división de Alemania (entre la RFA y la RDA) y de la "Guerra Fría" entre la URSS (junto al llamado "Bloque Comunista") y las potencias capitalistas de "Occidente". Este muro era denominado en la RDA "Muro de Protección Antifascista" y los medios de comunicación del mundo capitalista occidental le llamaban "Muro de la Vergüenza. La caida del muro fue protagonizada por el propio pueblo alemán para dar paso a la reunificación del país. Muere Luis Herrera Campins (2007), abogado, periodista y político venezolano, que fue Presidente de Venezuela entre 1979 y 1984. Algunos consideran que tuvo importantes aportes a la cultura venezolana (obras de infraestructura). Durante su gobierno ocurrió la macro-devaluación del bolívar conocida como el Viernes Negro, en febrero de 1983, como signo de la profunda crisis del modelo económico venezolano. Durante su gobierno ocurrió la Masacre de Cantaura (1982) en la cual fuerzas militares y policiales asesinaron a 23 personas pertenecientes al Frente Guerrillero Américo Silva del Partido Bandera Roja. Muere Miriam Makeba (2008), conocida como Mamá África, cantante y activista sudafricana por los derechos humanos (n. 1932). Fue un icono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Escuchar canciones de Miriam Makeba. En Venezuela en los años 60-70 se escuchó mucho una canción cantada por Miriam Makeba, llamada Pata Pata, en la que como en algunas otras de la cantante se oía un chasquido propio de su lengua africana. En 2014, España vuelve a conquistar 3 coronas mundiales en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, al haberlo hecho el 9 de noviembre de 2014, el joven Alex Márquez en Moto3. En 2016, el candidato republicano, Donald Trump, gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se proclama 45º presidente de los EE.UU. En 2017, el beisbolista venezolano José Altuve (apodado AstroBoy) gana su cuarto bate de plata en las Grandes Ligas. Juega en ese momento como segunda base para los Astros de Houston y se convierte en ganador de Series Mundiales con los Astros, siendo elegido por primera vez en su carrera como Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana. En Venezuela es ficha de el Magallanes. Evo Morales Ayma renuncia de manera forzada a la presidencia de Bolivia, a pesar de haber ganado las elecciones, después de casi 14 años en el poder (2019). Fue presionado a renunciar tras los comicios de 2019, entre denuncias de fraude y un golpe de Estado con implicacióin de la derecha boliviana y los militares. Evo Morales había anunciado nuevas elecciones, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendaba la repetición de la primera ronda de los comicios que le dieron como ganador. A lo largo de la jornada, las Fuerzas Armadas y la policía habían pedido al presidente que renunciara al cargo para "pacificar al país", en medio de enfrentamientos políticos y sociales entre opositores y seguidores, que se prolongaron desde las elecciones generales del 20 de octubre. Aunque la derecha boliviana asumió el poder, no pudo sostenerse por mucho tiempo y posteriormente el partido MAS de Morales volvería a ganar la presidencia de la República con el actual presidente Arce. En 2020, el presidente Donald Trump (Republicano) mantenía en un día como hoy su negativa a entregar la Casa Blanca, pese a la anunciada victoria del candidato del partido Demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n360328.html En 2022 era el cuarto día la Cumbre Mundial del Clima (2022), que se celebraba en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre de ese año).