Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: Los Destrazos
Por:
Marquitos
|
Miércoles, 25/02/2026 01:29 PM
|
Versión para imprimir
CARACAS/25/02/2026.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
211
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Su causa es el compás moral de la humanidad
Venezuela ratifica apoyo a Palestina
Brasil: condenan a los hermanos Brazão por el asesinato de Marielle Franco
Comunas del municipio Zamora actualizan sus ACA para Consulta Popular del próximo 8M
Delcy Rodríguez anuncia nuevo modelo de gestión sostenible para el Parque Nacional Morrocoy
Brasil: lluvias dejan al menos 36 muertos y decenas de desaparecidos
El calentamiento oceánico provoca un descenso de la cantidad de peces del 20% anual
El monito Punch: Arrastrar un peluche no es gracia, es el peso de la soledad y la privación de su propia especie en cautiverio
Canciller de Irán viaja a Ginebra para retomar diálogos con EEUU
Cuánto vale el show: El "Efecto de la unción de Enrique Márquez como posible candidato en Venezuela" y el Reality Geopolítico de Washington
El ELN anuncia un cese al fuego por las elecciones legislativas en Colombia
(VIDEO) El Enjambre Persa: Irán dispara con drones que desafían la supremacía de EEUU en el Estrecho de Ormuz
Movilnet T- Conecta dentro del Metro de Caracas
Máxima Tensión Global: EEUU despliega 50 aviones de combate mientras Irán advierte que defenderá su soberanía "hasta las últimas consecuencias"
Gobierno de EEUU da un ultimátum a Anthropic para eliminar las restricciones sobre su IA, es la misma que se cree fue utilizada para secuestrar al presidente Maduro
Lanzarán aplicación para organizar las actividades turísticas en Morrocoy en Semana Santa
Caficultores de Boconó se capacitan para elevar la calidad del café venezolano e impulsar su comercialización
Gaceta Oficial 43.315 miércoles 11 de febrero 2026
(VIDEO) Europa reafirma su apoyo a Ucrania tras cuatro años de guerra, mientras Putin saca músculo nuclear
Denuncian hostigamiento por parte del Sebin, PNB y GNB contra 200 pescadores wayuu en la Guajira
(VIDEO) Noveno buque interceptado: EEUU confirma el abordaje del tanquero Bertha en el Índico
Provea: 10 años de Arco Minero dejan ecocidio, esclavitud y violencia en el sur
Gobierno venezolano acusa a Panamá de violar una valija diplomática en Tocumen
Jefe del Comando Sur de EEUU anuncia que regresará a Venezuela para "liderar el plan de tres fases" de Trump
Familias de presos políticos en Venezuela trabajarán para "revertir" exclusión en amnistía
Trump: "De nuestros nuevos amigos de Venezuela hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo"
(VIDEO) Es "insuficiente y excluyente". PCV afirma que Ley de Amnistía debe garantizar libertad plena a trabajadores perseguidos
La divisa en el BCV superó los 411 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este martes 24 de febrero 2026
Caficultores de Boconó se capacitan para elevar la calidad del café venezolano e impulsar su comercialización
Discurso ante El Congreso
Equipo Olimpico femenino de hockey de Estados Unidos rechaza la invitación de Donald Trump a su discurso El Estado de la Unión
(VIDEO) El mito de Venezuela. Por Fabrizio Mejía Madrid
Presencia militar estadounidense cercana a Irán
(VIDEO) Estamos a punto de ver un ataque de Estados Unidos contra Irán
¿Qué significa el giro político hacia Venezuela?
(VIDEO) Richard Wolff: Trump y el Golpe Sorpresa a Venezuela — Análisis Impactante
Venezuela proyecta su oferta megadiversa en la 45° edición de Anato
Mantenimiento correctivo en redes garantiza telecomunicaciones en Apure
"La mente como campo de batalla": jóvenes reflexionan sobre la guerra cognitiva en taller comunitario
Inversiones petroleras podrían reactivar el 90% de 400 empresas en la Costa Oriental del Lago
Frei Betto: EEUU jamás logrará apagar la Revolución cubana
Pérez Esquivel califica a Trump de «dictador global» y exige frenar su política guerrerista
(VIDEO) Delcy Rodríguez: "Lo que no pudo resolver la política, se lo pidieron a una potencia nuclear"
(VIDEO) Oliver Blanco buscará un relanzamiento de las relaciones internacionales de Venezuela en un «nuevo escenario»
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Los Destrazos
CARICATURA: Marcianitos
CARICATURA: Los Destrazos
CARICATURA: Alí
CARICATURA: Garras a la obra
CARICATURA: "Ni tantito así''
CARICATURA: Marícory, Trump, la chapita y el biyuyo
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Marcianitos
CARICATURA: Los destrazos
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
Delcy Rodríguez anuncia nuevo modelo de gestión sostenible para el Parque Nacional Morrocoy
El monito Punch: Arrastrar un peluche no es gracia, es el peso de la soledad y la privación de su propia especie en cautiverio
Cuánto vale el show: El "Efecto de la unción de Enrique Márquez como posible candidato en Venezuela" y el Reality Geopolítico de Washington
Movilnet T- Conecta dentro del Metro de Caracas
Gaceta Oficial 43.315 miércoles 11 de febrero 2026
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad