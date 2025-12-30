Venezuela destruye 9 narcoavionetas en menos de 24 horas



CARACAS – En una jornada calificada por el Ejecutivo nacional como "histórica", el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) batió un récord de interdicción al destruir nueve aeronaves extranjeras vinculadas al narcotráfico en un lapso de solo 24 horas.

A través de su canal oficial en Telegram, el mandatario nacional elogió la capacidad de respuesta de los componentes militares. "¡Récord! Nueve aeronaves extranjeras del narcotráfico fueron eliminadas en 24 horas. Felicito a nuestra FANB y a la Aviación Militar por estar vigilantes", expresó Maduro, subrayando que Venezuela cuenta con un modelo ejemplar en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas.

Despliegue en Apure y Amazonas

Las operaciones de interdicción se concentraron en puntos estratégicos de las fronteras sur y occidental del país:

Estado Apure: Una de las unidades fue detectada y neutralizada en una pista clandestina del municipio Pedro Camejo, donde se encontraba oculta bajo el follaje. Esta entidad, fronteriza con Colombia, es una zona de vigilancia prioritaria para el Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB).

Estado Amazonas: Las otras ocho aeronaves fueron eliminadas en el municipio Alto Orinoco, cerca de la frontera con Brasil, en un despliegue masivo que neutralizó las capacidades logísticas de grupos criminales transnacionales.

Balance de 2025: Ofensiva contra el crimen

Con estos recientes operativos, la cifra de aviones destruidos en lo que va de 2025 asciende a 39. Maduro destacó que, desde la implementación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, Venezuela ha inutilizado un total de 430 aeronaves al servicio del crimen organizado.

"Vamos culminando un año de ofensiva contra bandas criminales y todos los enemigos de la Patria. ¡Estamos victoriosos!", añadió el jefe de Estado.

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión diplomática. El Gobierno bolivariano ha denunciado reiteradamente que la presión ejercida por Washington —que incluye el despliegue militar en el Caribe y el reciente reforzamiento de tropas en Puerto Rico— utiliza la lucha contra el narcotráfico como un "pretexto" para forzar un cambio político en Caracas.

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre petroleros y ha procedido a la incautación de buques venezolanos, Caracas responde con estos resultados operativos para ratificar su soberanía territorial y su compromiso autónomo en el combate a las mafias del narcotráfico.



