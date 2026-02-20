Esto es una acto de guerra perpetrado por fuerzas militares

(VIDEO) Para mi estamos en un estado de guerra, declaró Luis Britto Garcia en Notables por Tele Sur

Credito: Tele Sur-Notables

Jueves, 19 de febrero de 2026.- Ante la pregunta directa realizada por el conductor del programa Notables, Jorge Gestoso, transmitido por Tele Sur: ¿qué impacto inmediato tuvo, entonces, el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, respondió Luis Britto García, analista político y escritor ampliamente reconocido y respetado en Venezuela, desde Caracas: fundamentalmente es una declaratoria de guerra, un ataque con toda la fuerza del ejercito, de la flota más grande que se ha reunido en el Caribe, que ha causado entre los ataques anteriores y el presente más de dos centenares de víctimas, daños a infraestructuras, etcétera.

Esto es una acto de guerra perpetrado por fuerzas militares.

Para mi estamos en un estado de guerra porque no se ha sido firmado un tratado de paz, no se ha cumplido con los requisitos para culminar un estado de agresión, una agresión sorpresiva, injustificada e ilegal y además feroz, entonces, una parte de la sociedad venezolana está todavía en estado de schok, de sorpresa y otra, bueno, viendo cómo estructuran una conducta, un plan para actuar ante esta situación.


