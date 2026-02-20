Refinerías de Estados Unidos Phillips 66 y Citgo buscan comprar crudo directamente de Venezuela

Exclusiva:

Phillips 66 y Citgo buscan comprar directamente a partir de abril, y Valero más adelante.

Precios del crudo venezolano bajan ante aumento de oferta en la costa estadounidense del Golfo de México.

Las compras directas podrían enfrentar desafíos bajo la licencia general. HOUSTON,

20 de febrero de 2026) - Las refinerías estadounidenses Phillips 66 y Citgo Petroleum buscan comprar crudo pesado directamente a la petrolera estatal venezolana PDVSA a partir de abril para maximizar sus ganancias, en lugar de comprar a través de casas comerciales y la petrolera estadounidense Chevron (CVX.N), según fuentes familiarizadas con la iniciativa, informó Reuters.com.

Las casas comerciales Trafigura y Vitol obtuvieron en enero las primeras licencias estadounidenses para exportar petróleo venezolano como parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington.

Chevron cuenta con autorización para operar allí y enviar crudo desde el año pasado. Refinadoras de EE. UU. y otros países han estado comprando cargamentos de las tres compañías.

Sin embargo, desde que la administración del presidente estadounidense Donald Trump emitió una licencia general a finales del mes pasado que autorizó mayores exportaciones de petróleo desde el país miembro de la OPEP, se espera que el grupo de compradores se expanda progresivamente, impulsando el comercio a 5 mil millones de dólares en los próximos meses, según informaron funcionarios estadounidenses.

Phillips 66 (PSX.N), abre en nueva pestaña, una de las refinerías más grandes de EE. UU., busca el cumplimiento normativo y la autorización interna para comprar directamente a PDVSA, según informaron tres fuentes. Una vez que la compañía esté lista, planea fletar buques tanque para cargar el crudo en las terminales de PDVSA, agregó una de las fuentes.

Las fuentes hablaron bajo reserva de anonimato debido a cuestiones comerciales.

Un portavoz de Phillips 66 declinó hacer comentarios sobre la actividad comercial, pero afirmó que las instalaciones de la refinería en la Costa del Golfo pueden procesar una amplia gama de crudo y que el acceso al crudo pesado representa una valiosa oportunidad.

La compañía compró petróleo venezolano a Vitol el mes pasado a un precio de aproximadamente 9 dólares por barril por debajo del precio del crudo Brent. La Casa Blanca anunció el viernes que la administración Trump está respondiendo al gran interés de las compañías de petróleo y gas.

"El equipo del presidente está trabajando incansablemente para atender las solicitudes de las compañías de petróleo y gas", declaró la portavoz Taylor Rogers.