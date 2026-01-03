Marea Socialista, manifiesta su repudio a los bombardeos y agresiones intervencionistas del imperialismo yanky a Venezuela

Repudiamos los ataques que se produjeron durante la madrugada del sábado 3 de enero del nuevo año 2026, cuando EE. UU., por ódenes de Donald Trump, atacó militarmente, con bombardeos, el territorio de Venezuela, en diversos puntos militares y gubernamentales de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Tras la ejecución de las agresiones a Venezuela apareció un mensaje de el ministro de Defensa Padrino López dando cuenta de las mismas y pidiendo confianza en las fuerzas militares venezolanas, además de hacer un básicamente un llamando a la calma. Posteriormente circuló un mensaje del ministro del Interior Diosdado Cabello en el mismo sentido. No se conoció de acciones efectivas de contraataque antiaereo defensivo por parte de las FANB venezolanas.

Luego de los ataques Trump informó por redes sociales que el presidente Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido supuestamente capturados y extraídos del país. La Vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en un audio denunciando el secuestro de Maduro, reclamando información sobre el paradero de la pareja presidencial y una fe de vida de ambos.

Con estas acciones militares externas, como con todas las agresiones estadounidenses que las precedieron, se viola la soberanía nacional y se pone en riesgo al pueblo venezolano, independientemente de que vayan contra un gobierno altamente cuestionado como el de Nicolás Maduro.

La intromisión armada da señal de que el imperialismo norteamericano está dispuesto a intervenir o invadir cualquier país latinoamericano o de cualquier parte del mundo para tratar de imponer su voluntad por la fuerza, desechando todo el ordenamiento legal internacional. Otras potencias podría proceder del mismo modo en la disputa por el control geopolítico y económico global en sus respectivas áreas de influencia o en territorios apetecidos. Lo acontecido reclama la más firme condena internacional y movilización de los pueblos para frenar los ímpetus imperialistas contra la soberanía de las naciones.

No se puede permitir que el imperialismo agreda a capricho a otros países, con total impunidad, en función de sus intereses de dominación y explotación capitalista. En el caso de la existencia de gobiernos opresores en dichos países, es a sus pueblos a quienes corresponde el protagonismo para producir los cambios pertinentes con su propia organización y capacidad de lucha. Por eso rechazamos también a los factores de la derecha venezolana que han venido auspiciando que el imperialismo estadounidense procediese a la invasión de nuestro país y sabemos bien que nada de esto llevará a soluciones favorables para el pueblo venezolano si los cambios no surgen de su propio seno y están al servicio de intereses ajenos.

Por tanto, desde Marea Socialista, organización de izquierda opositora al gobierno autoritario de Maduro, pero antimperialista, anticapitalista y defensora de los derechos democráticos y sociales de la clase trabajadora y del pueblo venezolano, declara ante la situación presente:

-Reiteramos nuestra condena de los bombardeos y agresiones imperialistas de Trump y rechazamos cualquier injerencia en la determinación del destino político interno.

-Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas aeronavales y tropas que acechan y agreden a Venezuela.

-Exigimos que los gobiernos y organismos de Latinoamérica y del mundo, adopten una postura de condena firme y reclamo contra las acciones piratas e intervencionistas del gobierno de los EE. UU.

-Independientemente de las diferencias profundas e insalvables con el régimen burocrático-autoritario venezolano, estamos junto al pueblo tanto en la defensa de la soberanía del país, como en el reclamo de sus derechos democráticos, rechazo de la represión y reivindicaciones sociales.

-Llamamos a la más amplia unidad de acción en la movilización nacional e internacional contra el imperialismo norteamericano y en defensa del pueblo de Venezuela.

En correspondencia con todo lo anterior, reiteramos también el contenido de la resolución aprobada en el 3er Congreso de la Liga Internacional Socialista, en cuyas filas milita Marea Socialista, en pro de una campaña internacional contra el intervencionismo imperialista y las agresiones al pueblo de Venezuela y de otros países latinoamericanos: Resolución sobre el creciente intervencionismo de Trump en Venezuela (Diciembre de 2025).

¡Repudiemos los bombardeos imperialistas a Venezuela! ¡Alto a las agresiones de Trump! ¡No a la intervención imperialista en Venezuela, el Caribe y América Latina!