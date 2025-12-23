INAMEH reporta lluvias y lloviznas que se prevén en diversas regiones del territorio nacional

En horas de la mañana se prevé nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, los Andes y Zulia, informó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que para la tarde y noche, se estima que persistan las condiciones al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia. El resto del territorio nacional prevalecerá con áreas parcialmente nubladas y zonas con nubosidad fragmentada.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se prevén condiciones estables, con cielo de parcial a fragmentado durante gran parte del período; sin embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan precipitaciones débiles en zonas de montaña.

La temperatura mínima de 15°C a 16°C en las zonas montañosas y máximas que alcanzarán los 27°C en el valle y los 30°C en el litoral.