Miguel Jaimes: intervención de EEUU contra Venezuela dispararía los precios del petróleo

Miguel A. Jaimes N.

22 de diciembre de 2025.- El politólogo Miguel Jaimes advirtió que una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela dispararía los precios del petróleo hasta los tres dígitos, situándolos cerca de los 300 dólares por barril lo que «va a hacer crujir la economía mundial», la información la dio a conocer durante un programa especial que analizó los 123 años del bloqueo naval contra la nación.



«A medida que la situación interna en Norteamérica se ve mucho más acelerada hacia el abismo, entonces los Estados Unidos aprietan para que ese precipicio se desvíe hacia Venezuela. Las consecuencias para Estados Unidos serán inimaginables. Para Europa y para todas aquellas naciones que estén apoyando una intervención contra las naciones más poderosas de petróleo del mundo», aseguró.



Jaimes subrayó que tal escenario haría crujir la economía global y traería consecuencias inimaginables para Norteamérica y Europa, destacando que el país, como poseedor de la reserva más grande de hidrocarburos del planeta, mantiene una resistencia histórica frente a los intentos imperiales de apropiarse de su riqueza energética bajo una política de asedio y «piratería» marítima.



El especialista explicó que esta ambición extranjera no es nueva, sino que forma parte de una visión donde Washington considera que el petróleo venezolano le pertenece. Asimismo, detalló que durante décadas se mantuvo un control informativo sobre el potencial real del país, afirmando que «los Estados Unidos no permitían que las reservas nuestras fueran declaradas superiores a 76.000 millones de barriles» con el fin de manipular gobiernos y precios a su conveniencia. Esta política de «país vitrina» se rompió con la llegada del comandante Hugo Chávez, momento en que la circunferencia petrolera dio un giro hacia la soberanía y el fortalecimiento de la OPEP.



Durante la entrevista, se contrastó el actual bloqueo imperial con el «autobloqueo» del sabotaje petrolero de 2002, donde resaltó el papel de los trabajadores y el pueblo en la defensa de la industria. El analista fue enfático al señalar que «Venezuela es la casa del petróleo y que como tal este producto está al servicio de la paz, de la integración, pero también de nuestra soberanía». A su juicio, la soberanía nacional se defiende hoy en todos los escenarios frente a instituciones internacionales y potencias que intentan desviar sus propias crisis internas hacia el territorio venezolano.



Del mismo modo, Jaimes denunció que existe una guerra abierta contra las naciones productoras, tanto dentro como fuera de la OPEP, que incluye el robo de buques en alta mar y la pretensión de controlar pasos estratégicos como el Golfo de México. Ante estas amenazas, el politólogo concluyó que, aunque el crudo venezolano puede ser parte de negocios internacionales legítimos, «jamás habrá un negocio de tranquilidad ni de paz interviniendo militarmente a nuestro país, como se lo proponen los Estados Unidos en este alocado momento».

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)