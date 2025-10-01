56 países del mundo debatirán en Venezuela sobre la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante

Por: | | Versión para imprimir

Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, Caracas del 9 al 10 de octubre

Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, Caracas del 9 al 10 de octubre

Credito: Prensa MINEC

Congreso Mundial de la Madre Tierra en Caracas del 9 al 10 de octubre

Congreso Mundial de la Madre Tierra en Caracas del 9 al 10 de octubre

Credito: Prensa MINEC

La crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, es uno de los temas que serán abordados en el ámbito de la discusión popular durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, a realizarse en Caracas-Venezuela del 09 al 10 de octubre de 2025, como parte de los aspectos importantes a tratar por más de 3 mil delegados nacionales e internacionales de 56 países.
 
Respecto al tema, muchos delegados propusieron discutir con base a las siguientes interrogantes: Crisis Climática, ¿un problema tecnológico, financiero o profundamente político? También, Transición Energética, ¿la tienen fácil los pueblos del Sur Global? Otro, como la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, ¿los países industrializados tienen interés real en comprometerse con esta tarea pendiente? y Justicia Climática, ¿la responsabilidad es la misma para los países del norte y los países del sur?
 
Igualmente, plantean hablar sobre la vulnerabilidad ante los impactos del calentamiento global y otros efectos de la Crisis Climática, ¿es igual para los ricos que para los pobres? y el modelo extractivista que crea impacto en la biodiversidad, ¿puede congeniar con la satisfacción de necesidades con respeto de los derechos de la naturaleza?
 
Recordemos, que durante dos días Venezuela se convertirá en epicentro de la discusión global de otros temas centrales como: la Biodiversidad en riesgo; Los derechos de la Madre Tierra; Conflictos socioambientales y los derechos humanos; Contaminación y residuos; Economía sostenible; Educación y cultura ambiental; Justicia intergeneracional y juventud; y Alianzas internacionales y acciones concretas.
 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 536 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Las concesiones para la explotación del carbón


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Las concesiones para la explotación del carbón

Otras noticias sobre el tema Calentamiento global - Cambio climático - Ambiente y Ecología


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Calentamiento global - Cambio climático - Ambiente y Ecología

Otras noticias sobre el tema Pueblos Indígenas


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Pueblos Indígenas

Otras noticias sobre el tema Extractivismo


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Extractivismo

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Pachamama