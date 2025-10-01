56 países del mundo debatirán en Venezuela sobre la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante

La crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, es uno de los temas que serán abordados en el ámbito de la discusión popular durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, a realizarse en Caracas-Venezuela del 09 al 10 de octubre de 2025, como parte de los aspectos importantes a tratar por más de 3 mil delegados nacionales e internacionales de 56 países.

Respecto al tema, muchos delegados propusieron discutir con base a las siguientes interrogantes: Crisis Climática, ¿un problema tecnológico, financiero o profundamente político? También, Transición Energética, ¿la tienen fácil los pueblos del Sur Global? Otro, como la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, ¿los países industrializados tienen interés real en comprometerse con esta tarea pendiente? y Justicia Climática, ¿la responsabilidad es la misma para los países del norte y los países del sur?

Igualmente, plantean hablar sobre la vulnerabilidad ante los impactos del calentamiento global y otros efectos de la Crisis Climática, ¿es igual para los ricos que para los pobres? y el modelo extractivista que crea impacto en la biodiversidad, ¿puede congeniar con la satisfacción de necesidades con respeto de los derechos de la naturaleza?

Recordemos, que durante dos días Venezuela se convertirá en epicentro de la discusión global de otros temas centrales como: la Biodiversidad en riesgo; Los derechos de la Madre Tierra; Conflictos socioambientales y los derechos humanos; Contaminación y residuos; Economía sostenible; Educación y cultura ambiental; Justicia intergeneracional y juventud; y Alianzas internacionales y acciones concretas.