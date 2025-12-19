Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el martes agresión criminal de EE.UU. contra Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) programó para el martes 23 de diciembre una reunión de urgencia solicitada por Venezuela para tratar la "agresión abierta y criminal del imperialismo estadounidense" tras la incautación de un buque petrolero venezolano por parte del Gobierno de Donald Trump.

Laura Miklic, portavoz de la Misión Permanente ante la ONU de Eslovenia -país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo durante diciembre-, declaró a medios que está previsto "convocar una reunión sobre Venezuela el martes" en horas de la tarde.

El martes pasado, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en un incremento de las agresiones cometidas contra la nación suramericana en un intento de apropiarse de sus recursos naturales.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denunció en un comunicado que la Administración Trump tiene la "pretensión colonial de apropiarse del petróleo y los recursos que pertenecen al pueblo venezolano".

El canciller venezolano Yvan Gil informó que solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad para que "se restablezca el derecho internacional y haga prevalecer la Carta de las Naciones Unidas".

El comunicado de la Misión señala que "estas acciones violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, constituyen un crimen de agresión y buscan someter por la fuerza a una nación soberana que jamás se rendirá".

La denuncia llega en respuesta a una serie de medidas adoptadas por la Administración estadounidense, incluyendo la orden emitida por Trump en su red social Truth Social, en la que anunció el "bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela".

En su mensaje, el mandatario estadounidense acusó al Gobierno venezolano de "robo de activos", "terrorismo", "narcotráfico" y "trata de personas", asumiendo que los recursos de Venezuela pertenecen a Estados Unidos y le deben ser devueltos.

Anunció su designación como "organización terrorista extranjera" y afirmó que "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", advirtiendo una "conmoción como nunca antes la han visto".

La representación venezolana ante la ONU destacó que "hoy Estados Unidos no disimula su ambición: quiere arrebatar la mayor reserva petrolera del mundo", en alusión a las reservas certificadas de crudo en el país sudamericano. Asimismo, reafirmó que "Venezuela se mantiene firme, unida y de pie, defendiendo su independencia, su dignidad y su derecho irrenunciable a decidir su propio destino".