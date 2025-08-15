ONU advirtió esta semana que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos, mientras Netanyahu niega el hambre

Islam Qudeih muestra a su hija de 2 años, Shamm, gravemente desnutrida y sin camisa, a los periodistas en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el sábado 9 de agosto de 2025. Los médicos indicaron que Shamm podría tener un trastorno genético que afecta el desarrollo muscular y óseo, pero no hay forma de realizar pruebas para detectarlo en Gaza. El martes 12 de agosto, su familia recibió permiso para viajar a un hospital en Italia Credito: Agencias

Sentada junto a su esposo, Amin, y dos de sus hijos, Fatma Mashi muestra una foto en su celular del cuerpo de su hija de dos años y medio, Ro'a, quien, según los médicos, no tenía afecciones preexistentes y murió de desnutrición severa, en su tienda de campaña en Muwasi, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 8 de agosto de 2025. Los expertos dicen que no es inusual que un miembro de la familia esté peor que los demás. Credito: Agencias

El cuerpo de Jamal al-Najjar, de 5 años, es depositado en el suelo sobre ladrillos antes de la oración fúnebre tras su fallecimiento en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. El jefe de la unidad de pediatría de Nasser informó que Jamal, quien nació con raquitismo, falleció por desnutrición severa. Credito: Agencias

Islam Al-Najjar acaricia el cuerpo de su sobrino de 5 años, Jamal al-Najjar, mientras su abuelo, Adnan Al-Najjar, lo carga para prepararlo para su funeral tras su fallecimiento en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. El jefe de la unidad de pediatría de Nasser informó que Jamal, quien nació con raquitismo, falleció por desnutrición severa. Credito: Agencias

El cadáver de Ro'a Mashi, de dos años y medio, yacía sobre la mesa del Hospital Nasser de Gaza, con los brazos y la caja torácica esqueléticos y los ojos hundidos. Los médicos afirman que no tenía ninguna condición preexistente y que se fue consumiendo durante meses mientras su familia luchaba por encontrar alimento y tratamiento.

Su familia mostró a The Associated Press una foto del cuerpo de Ro'a en el hospital, y el médico que recibió sus restos lo confirmó. Varios días después de su muerte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo a los medios locales : «No hay hambre. No había hambre. Había escasez, y ciertamente no había una política de hambruna».

Ante la indignación internacional , Netanyahu ha respondido diciendo que los informes de hambruna son "mentiras" promovidas por Hamás.

Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió esta semana que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos desde que comenzó la ofensiva de Israel contra Gaza.

La ONU afirma que en julio se detectaron casi 12.000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda, incluidos más de 2.500 con desnutrición grave, el nivel más peligroso. La Organización Mundial de la Salud afirma que es probable que las cifras sean inferiores a las reales.

En las últimas dos semanas, Israel ha permitido la entrada a Gaza de aproximadamente el triple de alimentos que desde finales de mayo. Esto se produjo tras dos meses y medio en los que Israel prohibió el acceso a todos los alimentos, medicamentos y otros suministros, alegando que era para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes tomados durante el ataque de 2023 que desencadenó la guerra. La nueva afluencia ha puesto más alimentos al alcance de una parte de la población y ha bajado algunos precios en los mercados, aunque siguen siendo mucho más caros que los niveles anteriores a la guerra e inasequibles para muchos.

Aunque un mejor acceso a los alimentos podría ayudar a gran parte de la población de Gaza, "no ayudará a los niños que están gravemente desnutridos", dijo Alex DeWaal, director ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial en la Universidad de Tufts, quien ha trabajado en cuestiones humanitarias y de hambruna durante más de 40 años.

Cuando una persona sufre desnutrición grave, los micronutrientes vitales se agotan y sus funciones corporales se deterioran. El simple hecho de alimentarla puede causarle daño, conocido como "síndrome de realimentación", que puede provocar convulsiones, coma o la muerte. Por ello, es necesario reponer los micronutrientes con suplementos y leche terapéutica en un hospital.

"Estamos hablando de miles de niños que necesitan estar hospitalizados para tener alguna posibilidad de sobrevivir", dijo DeWaal. "Si esta estrategia de aumentar el suministro de alimentos se hubiera implementado hace dos meses, probablemente muchos de esos niños no se habrían encontrado en esta situación".

Cualquier mejora también se ve amenazada por una nueva ofensiva israelí planeada que, según Netanyahu, capturará la ciudad de Gaza y los campamentos donde se encuentra la mayor parte de la población del territorio. Esto provocará una enorme ola de desplazamientos e interrumpirá el suministro de alimentos, advierten funcionarios de la ONU y de ayuda humanitaria.

Condiciones preexistentes

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que 42 niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición desde el 1 de julio, junto con 129 adultos. Afirma que 106 niños han muerto por desnutrición durante toda la guerra. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, cuenta con profesionales médicos y sus cifras de víctimas son consideradas por la ONU y otros expertos como las más fiables.

El ejército israelí señaló el martes que algunos niños fallecidos presentaban enfermedades preexistentes, argumentando que sus muertes no guardaban relación con su estado nutricional. Afirmó que una revisión realizada por sus expertos concluyó que no hay indicios de un fenómeno generalizado de desnutrición en Gaza.

En su rueda de prensa del domingo, Netanyahu habló frente a una pantalla que decía "Falsos niños muriendo de hambre" sobre fotos de niños esqueléticos con enfermedades preexistentes. Acusó a Hamás de matar de hambre a los rehenes israelíes restantes y reiteró las afirmaciones de que el grupo militante está desviando grandes cantidades de ayuda, una afirmación que la ONU niega.

Los médicos en Gaza reconocen que algunas de las personas que mueren o pasan hambre padecen enfermedades crónicas, como parálisis cerebral, raquitismo o trastornos genéticos, algunas de las cuales aumentan la vulnerabilidad de los niños a la desnutrición. Sin embargo, afirman que estas enfermedades son controlables cuando se dispone de alimentos y tratamientos médicos adecuados.

"La creciente escasez de alimentos provocó el rápido deterioro de estos casos", declaró el Dr. Yasser Abu Ghali, jefe de la unidad de pediatría de Nasser. "La desnutrición fue el principal factor de sus muertes".

De los 13 niños demacrados cuyos casos AP ha visto desde fines de julio, cinco no tenían condiciones preexistentes, incluidos tres que murieron, según los médicos.

Abu Ghali habló junto al cuerpo de Jamal al-Najjar, un niño de cinco años que murió el martes de desnutrición y nació con raquitismo, que dificulta la capacidad de metabolizar las vitaminas y debilita los huesos.

En los últimos meses, el peso del niño cayó de 16 kilogramos a 7 (de 35 libras a 15), dijo su padre, Fadi al-Najjar, cuyo rostro delgado mostraba su propio hambre.

Al preguntársele sobre la afirmación de Netanyahu de que no había hambre en Gaza, señaló las prominentes costillas de Jamal. "Claro que hay hambruna", dijo. "¿Es normal que el pecho de un niño de 5 años tenga este aspecto?"

Piel y huesos

El Dr. Ahmed al-Farra, director general de pediatría de Nasser, dijo que el centro recibe entre 10 y 20 niños con desnutrición severa al día, y que las cifras están aumentando.

El domingo, Shamm Qudeih, una niña de dos años con desnutrición severa, lloraba de dolor en su cama de hospital. Sus brazos, piernas y costillas estaban esqueléticos y su vientre hinchado.

"Ha perdido toda la grasa y los músculos", dijo al-Farra. Pesaba 4 kilogramos (9 libras), un tercio del peso normal de una niña de 2 años.

Los médicos sospechan que Shamm padece una rara afección genética llamada enfermedad de almacenamiento de glucógeno, que altera la forma en que el cuerpo utiliza y almacena el glucógeno (un tipo de azúcar) y puede afectar el desarrollo muscular y óseo. Sin embargo, no pueden realizarle pruebas en Gaza, dijo al-Farra.

Normalmente, la afección se puede controlar mediante una dieta alta en carbohidratos.

Su familia solicitó evacuación médica hace un año, uniéndose a una lista de miles de personas que, según la OMS, necesitan tratamiento urgente en el extranjero. Durante meses, Israel ralentizó las evacuaciones casi hasta paralizarlas o las suspendió durante largos periodos. Pero parece estar aumentando los permisos, y más de 60 personas pudieron salir en la primera semana de agosto, según la ONU.

El permiso para que Shamm pudiera salir de Gaza finalmente llegó esta semana, y el miércoles se dirigía a un hospital en Italia.

Un niño murió en la tienda de campaña de su familia.

Ro'a fue uno de los cuatro niños muertos por desnutrición que fueron llevados a Nasser en el transcurso de poco más de dos semanas, dijeron los médicos.

Su madre, Fatma Mashi, dijo que notó que Ro'a perdía peso el año pasado, pero pensó que se debía a la dentición. Cuando la llevó al Hospital Nasser en octubre, la niña sufría de desnutrición grave, según al-Farra, quien explicó que Ro'a no tenía ninguna enfermedad preexistente.

En aquel momento, en los últimos meses de 2024, Israel había reducido el ingreso de ayuda a algunos de los niveles más bajos de la guerra.

La familia también fue desplazada varias veces por las operaciones militares israelíes. Cada traslado interrumpía el tratamiento de Ro'a, ya que tardaba en encontrar una clínica para obtener suplementos nutricionales, dijo Mashi. La familia se vio reducida a una sola comida al día —a menudo macarrones hervidos—, pero "comiera lo que comiera, no le hacía ningún cambio", dijo Mashi.

Hace dos semanas, se trasladaron a los campamentos de Muwasi, en la costa sur de Gaza. El declive de Ro'a se aceleró.

"Me di cuenta de que solo era cuestión de dos o tres días más", dijo Mashi en la tienda de campaña de la familia el viernes, el día después de su muerte.

Mashi y su esposo Amin lucían demacrados, con las mejillas y los ojos hundidos. Sus cinco hijos supervivientes, incluido un bebé nacido este año, están delgados, pero no tan demacrados como Ro'a.

DeWaal dijo que no es raro que durante las hambrunas un miembro de la familia sea mucho más vulnerable que los demás. "Lo más frecuente es que sea un niño de 18 meses o 2 años" el más vulnerable, dijo, mientras que los hermanos mayores son "más robustos".

Pero hay muchas cosas que pueden llevar a un niño a una espiral de desnutrición, como una infección o problemas después del destete.

"Una cosa muy pequeña puede hacerlos caer."

Keath informó desde El Cairo. Los periodistas de AP Abdel-Karim Hana y Wafaa Shurafa contribuyeron desde Deir al-Balah, Franja de Gaza.