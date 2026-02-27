(VIDEO) ¡No te dejes estafar!: Este es el único mensaje que envía el sistema Patria cuando te asigna un Bono

Ante el aumento de estafas y engaños a través de mensajes de textos y aplicaciones digitales que buscan robar tu información o tener acceso a tus cuentas personales, Venezuela News te trae algunos puntos claves que debes tener en cuenta para garantizar la seguridad de tus datos y sepas cómo reconocer el número y contenido del mensaje que envía el Patria cuando te asigna un Bono.

Número Corto

En primer lugar, el Sistema Patria solo envía notificaciones de asignación a través de un mensaje de texto proveniente del número corto 3532. Cualquier mensaje recibido desde un número celular particular o un remitente distinto debe ser ignorado y reportado.

El texto exacto que recibirás en tu equipo móvil dice: «¡Es tiempo de unión! Superemos las diferencias para abrazar la Paz y que sirva para consolidar la convivencia en toda Venezuela #LosQueremosDeVuelta». Al finalizar la frase, aparecerá tu número de cédula de identidad.

El despliegue de los bonos se realiza de forma progresiva. Comenzando con los trabajadores activos de la administración pública y continúa en los próximos días con el personal jubilado y, finalmente, los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Es importante que sepas que, recibir el mensaje no significa que el dinero cae automáticamente en la cuenta bancaria. Es obligatorio acceder al portal patria.org.ve, ubicar la pestaña de «Protección Social» y pulsar el botón ACEPTAR debajo del logo del bono correspondiente a este mes.

Prevención de estafas

Se recuerda a todo el personal activo, jubilado y con discapacidad que el Sistema Patria nunca solicita claves, códigos de confirmación por llamadas telefónicas ni transferencias previas para «activar» los pagos. La seguridad de tu perfil depende de no compartir información con terceros.