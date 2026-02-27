Pakistán declara la "Guerra Abierta" tras bombardear Kabul y Kandahar

ISLAMABAD / KABUL – Lo que comenzó como escaramuzas fronterizas ha escalado este viernes 27 de febrero de 2026 a un conflicto a gran escala. El Ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha declarado oficialmente que su país se encuentra en "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán, tras una noche de bombardeos sistemáticos sobre los principales núcleos de poder afganos.

La Ofensiva: Operación "Ghazab lil Haq" (Furia por la Verdad). La Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) ejecutó ataques coordinados en tres puntos estratégicos clave:

Los Objetivos: Bombardeos de precisión alcanzaron Kabul (la capital), Kandahar (centro espiritual talibán) y la provincia fronteriza de Paktika.

Bajas: La inteligencia militar de Pakistán reporta 274 militantes talibanes muertos y la destrucción de centros de mando de la unidad de élite "Brigada 313".

Respuesta Talibán: El portavoz Zabihullah Mujahid confirmó los ataques, pero afirmó que una contraofensiva en la Línea Durand resultó en la muerte de 40 soldados pakistaníes durante escaramuzas terrestres.

Islamabad justifica esta escalada total como una respuesta directa al aumento del terrorismo transfronterizo:

El Detonante: Un reciente atentado suicida en una mezquita en Islamabad, que la inteligencia pakistaní rastrea hasta grupos refugiados en territorio afgano. El Objetivo Político: Desmantelar la infraestructura del TTP (Talibán Pakistaní), que utiliza a Afganistán como santuario para lanzar ataques contra el Estado pakistaní. Movimiento Terrestre: Pakistán ha iniciado la deportación masiva de ciudadanos afganos y ha reforzado la frontera, señalando una posible transición de una campaña aérea a una invasión por tierra.

