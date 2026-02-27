(VIDEO) Marco Rubio lanza advertencia a Cuba e Irán desde el Caribe: sabremos la verdad

Viernes, 27 de febrero de 2026.- Marco Rubio, secretario de estado de los Estados Unidos lanzó una severa advertencia a cuba e Irán desde el Caribe.Primero se refirió a una notificación que recibieron d las autoridades cubanas sobre un incidente frente a sus costas , el cual ya se encuentra bajo investigación, añadió Rubio algunos comentarios sobre Cuba, dentro de los que mencionó que la razón de su estado actual de pobreza se debe a que tienen un régimen económico que no existe en ninguna parte del mundo, pero olvido el Secretario de Estado, mencionar la largas y agresivas sanciones económicas y el bloqueo al que ha sido sometida la isla, por más de sesenta años por los Estados Unidos, quienes sancionan igualmente a cualquier país del mundo que intente algún tipo de intercambio comercial con Cuba.Con relación a Irán señalo Marco Rubio que los negociadores designados por el presidente Trump se encuentran en camino para continuar las conversaciones diplomáticas, añadió que Irán siempre ha sido una amenaza para los Estados Unidos y lo ha sido durante mucho tiempo y que está tratando de reactivar su enriquecimiento de uranio y además, posee un número muy grande de misiles balísticos, particularmente misiles balísticos de corto alcance que amenazan a los Estados Unidos y a nuestras bases en la región, nuestros socios en la región y todas nuestras bases en los Emiratos Arabes Unidos y Catar y Baréin.Poseen activos navales que podrían amenazar el transporte marítimo y a la marina de los Estados Unidos.