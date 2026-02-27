Sube a 64 el número de muertos por temporales en el sureste de Brasil

Minas Gerais el estado más afectado por las inundaciones en Brasil Credito: Agencias

El número de muertos por los temporales que azotan el sureste de Brasil subió a 64 y cinco personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, según el primer balance oficial divulgado este viernes por el Cuerpo de Bomberos regional.

Los equipos de rescate suspendieron las labores en la madrugada debido a las fuertes lluvias que se reanudaron desde la noche del jueves y provocaron nuevas inundaciones en ambas localidades.

La mayoría de las víctimas se registró en Juiz de Fora, donde las autoridades reportaron 58 fallecidos y tres desaparecidos. Los otros seis muertos y dos desaparecidos corresponden a Ubá, un municipio situado a cerca de 100 kilómetros.

Ambas ciudades, situadas en una región serrana propensa a intensas precipitaciones durante el verano, en el sur de Minas Gerais, han sufrido deslizamientos de tierra, inundaciones y graves daños en infraestructuras desde el lunes cuando comenzaron los aguaceros.

De acuerdo con las autoridades, al menos al menos 4.200 cuyas viviendas están en peligro o fueron completamente destruidas están en refugios temporales.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), la intensidad de las lluvias puede disminuir para el fin de semana con la llegada de una masa de aire seco. P