Apagón nacional en Venezuela: Fallas en el Guri dejan a Caracas y varios estados a oscuras en el día de ayer



CARACAS – Un evento de inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocó un apagón masivo que afectó la capital y al menos 15 estados del país durante la tarde y noche de este jueves 26 de febrero. La interrupción del servicio, que se prolongó por más de seis horas en algunas zonas, paralizó el transporte masivo, las comunicaciones y la actividad comercial en el área metropolitana.

El corte de energía se registró aproximadamente a las 2:40 PM, afectando de manera crítica a los municipios Libertador, Chacao, Baruta y Sucre en Caracas. En el interior, estados como Zulia, Carabobo, Aragua, Lara, Táchira y Mérida reportaron una caída total del sistema. En la capital, el servicio de Metro de Caracas suspendió operaciones de inmediato, obligando a miles de ciudadanos a desplazarse a pie por las principales avenidas bajo condiciones de alta temperatura.

Informes preliminares de técnicos de Corpoelec apuntan a una falla en la línea de transmisión de 765 kV que conecta a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) con el centro del país. Expertos del sector eléctrico han señalado que la vulnerabilidad del sistema se debe a la falta de inversión crónica, la ausencia de repuestos críticos para los transformadores y el diferimiento de los planes de mantenimiento mayor en las subestaciones. La desprofesionalización del personal y la falta de equipos de protección han ralentizado las maniobras de recuperación de carga en los estados occidentales.

El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, a través de la señal de VTV (Venezolana de Televisión), calificó el apagón como un "nuevo ataque terrorista" contra el sistema de transmisión. Según la versión oficial, se trató de un sabotaje deliberado ejecutado por "factores internos y externos" que buscan desestabilizar el país tras los eventos políticos de enero. Sin embargo, no se presentaron pruebas técnicas inmediatas del ataque, mientras que sindicatos eléctricos atribuyeron el colapso al agotamiento de la vida útil de los aisladores y equipos de maniobra que no han sido reemplazados en años.