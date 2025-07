Gustavo Petro condecorará a la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese

En su discurso del 20 de julio, Gustavo Petro aseguró que condecorará a la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

En su visita a Colombia hace unos días, Albanese fue enfática en rechazar lo que se vive en la Franja de Gaza. Calificó la situación como un “genocidio” y aseguró que la comunidad internacional debe "terminar con la limpieza étnica palestina, que está avanzando a una velocidad increíble”.

En su discurso ante el Congreso, el presidente Petro aseguró que cualquier persona que “sienta que es demócrata, que es humana, no puede colaborar con él (Netanyahu)”. Agregó que “en virtud de que ya no somos de los 100 años de soledad, sino que hacemos parte de las principales discusiones de la humanidad hoy, Colombia no debería exportar Carbón a Israel".