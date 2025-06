Multitudinaria marcha en Valencia, España: ¡Basta. Paremos el genocidio en Palestina. Embargo de armas ya y fin de las relaciones con Israel!

Cerca de 30 palestinos murieron -a primeros de junio- en los puntos de distribución humanitaria de Gaza, como consecuencia de los disparos del ejército israelí; pretendían recoger alimentación básica, un año y nueve meses después que comenzara la agresión sionista (7 octubre 2023); los asesinatos se produjeron cerca del corredor Netzarim y en la zona de Rafah (ciudad al sur de la franja).

Pero no se trata sólo de los puntos de entrega de ayuda; el 10 de junio, la Comisión Independiente de la ONU para los territorios palestinos ocupados señaló que Israel ha destruido/dañado el sistema educativo gazatí (el 90% de los edificios escolares y universitarios), y más del 50% de los lugares religiosos y culturales.

Según la Comisión internacional, la demolición forma parte de “un ataque generalizado e implacable contra el pueblo palestino, en el que las fuerzas israelíes han cometido crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de exterminio”.

La masacre alcanza asimismo el ámbito sanitario; también el 10 de junio, el ataque con un dron perpetrado por el ejército de Israel alcanzó las instalaciones de la ONG Médicos del Mundo en Deir al Balah (Gaza); el resultado, ocho personas fallecidas, entre ellas cuatro menores. Según la organización, las oficinas estaban “perfectamente identificadas”.

55.104. Es la cifra de víctimas mortales (palestinas) contabilizada por el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde que se iniciara el genocidio; además las bombas y tiroteos de Israel han producido 127.394 personas heridas; el número estimado de niños y niñas muertas es 18.000 (seis de cada 10 defunciones corresponden a mujeres o menores).

Pero hay ejemplos de solidaridad internacionalista y rechazo a la carnicería; Basta. Paremos el genocidio en Palestina. Gobierno: embargo de armas ya y fin de las relaciones con Israel; con esta consigna, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y colectivos como BDS-País Valencià; Voces por Palestina; y Al-Yudur (Juventud Palestina) convocaron una manifestación el 14 de junio en Valencia.

En el País Valenciano se organizaron el mismo día 16 movilizaciones; en Alicante, Castellón, Alcoi, La Vall d’Uixó, Vila-real, Denia, Torrevieja, Puerto de Sagunto y Vinaroz-Peñíscola, entre otras ciudades.

Uno de los hitos en las protestas se produjo en enero de 2024, cuando 50.000 personas -según la RESCOP- se manifestaron en Valencia contra el genocidio en Gaza; en el estado español destacó la manifestación del pasado 10 de mayo en Madrid Por la descolonización y el derecho al retorno (se conmemoró el aniversario de la Nakba, en mayo de 1948: limpieza étnica y desplazamiento forzoso de 750.000 palestinos de sus hogares).

El próximo 20 de junio, coincidiendo con los 20 meses de masacre, RESCOP ha convocado en Madrid una manifestación por Palestina; también en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Jaén, Santander, Valladolid, Zaragoza o Cartagena,

Así, el manifiesto de la Red Solidaria para la XXVIII movilización estatal denuncia la “barbarie” en Gaza y, en cuanto a Cisjordania y Jerusalén Este, subraya:

“Los ataques de colonos -cada vez más armados y agresivos- se producen con protección o participación directa del ejército israelí. Pueblos y campos de refugiados enteros han sido desalojados y las cárceles israelíes encierran a miles de personas palestinas bajo condiciones de tortura sistemática”.

Asimismo “en la diáspora, más de 8 millones de personas tienen prohibido regresar a sus tierras”, y “más de 60 leyes discriminan a quienes poseen ciudadanía palestina en Israel”.

Además continúan las campañas por el boicot, las desinversiones y las sanciones a Israel; por ejemplo, el BDS-Madrid ha pedido en las redes sociales el boicot a la cadena de supermercados Mercadona, que vende bolsas de 5 kilogramos de patata nueva de origen israelí.

El movimiento BDS promueve también acciones y medidas de presión contra la empresa vasca CAF; de hecho, “CAF opera y está ampliando la línea roja del tranvía ligero de Jerusalén (JLR), además de construir la nueva línea verde. Suministra material rodante y servicios técnicos. Estas líneas conectan colonias israelíes ilegales” en los territorios ocupados.

¿Y en cuanto a la responsabilidad de los Estados? No, España no ha revocado ningún contrato armamentístico con Israel; es el titular de un artículo publicado por el investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alejandro Pozo Marín, en elDiario.es (4 junio); el autor hace referencia a la adjudicación de contratos públicos –en el estado español- para la compra de armamento israelí; la manera de impedir estas adquisiciones residiría en el “embargo integral”.

También en elDiario.es (25 mayo), Alejandro Pozo escribió el análisis El tejido de las relaciones armamentísticas entre España e Israel, al detalle; en el texto detalla una decena de ámbitos en que se dan estas relaciones; como las exportaciones e importaciones; la cooperación entre empresas para la venta a otras países; el tránsito/transbordo por puertos o aeropuertos del estado español; o el “suministro de material de defensa y seguridad israelí en armerías españolas”.

La solidaridad con el pueblo palestino no sólo se despliega en las calles de las grandes ciudades; también se desarrolla sobre el terreno, cerca de Gaza y Cisjordania; así, miles de activistas y políticos -también del estado español- forman parte de la Marcha Internacional a Gaza, cuyo objetivo es romper el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.

Se da la circunstancia que decenas de ellos fueron detenidos en Egipto, o deportados, cuando se disponían a participar en la Marcha, denunciaron los organizadores el 12 de junio.

Otra iniciativa relevante es la Flotilla de la libertad rumbo a Gaza, que tiene como fin la entrega de ayuda humanitaria; después de llegar al litoral egipcio, los activistas del barco Madleeen denunciaron -el 9 de junio- el “secuestro”, “asalto” y las detenciones perpetradas por el ejército de Israel; del grupo de voluntarios formaban parte la ciudadana sueca Greta Thunberg y el español Sergio Toribio.