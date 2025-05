Kenia llora el fallecimiento de Ngũgĩ wa Thiong’o‚ el gigante de la literatura africana

En una librería en la capital de Kenia, el propietario organizó un estante exclusivamente con libros del autor keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, quien falleció el miércoles en Estados Unidos.

Bennet Mbata, quien ha vendido literatura africana en la Librería Nuria durante más de 30 años en la capital, Nairobi, expresó que disfrutaba leyendo los escritos de Ngũgĩ y está triste porque "nunca volverá a escribir".

El presidente de Kenia, William Ruto, rindió homenaje el jueves al hombre al que llamó "el gigante imponente de las letras kenianas", diciendo que el coraje de Ngũgĩ moldeó pensamientos sobre la justicia social y el abuso del poder político.

"Su patriotismo es innegable, e incluso aquellos que no están de acuerdo con él admitirán que el discurso del Prof. Thiong’o siempre surgió de una búsqueda profunda y sincera de la verdad y la comprensión, sin malicia, odio ni desprecio", escribió Ruto en X.

Tras la muerte de Ngũgĩ a los 87 años en Bedford, Georgia, los kenianos están recordando los días en que su literatura criticaba a una administración autocrática, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento en la década de 1970.

Macharia Munene, profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Estados Unidos-África en Nairobi, dijo a The Associated Press el jueves que los escritos de Ngũgĩ eran "contundentes" pero también una "verdadera reflexión de la sociedad". Munene lamentó que Thiong’o no recibiera el Nobel de Literatura a pesar de varias nominaciones.

Munene describió al autor como uno de los pocos escritores africanos cuya escritura era diferente.

"Escribía en inglés como un africano, otro don que muy pocas personas tienen", dijo Munene, señalando que Ngũgĩ luego pasó a escribir solo en su lengua nativa, el kikuyu.

Munene instó a los escritores actuales a ser "fieles a sí mismos" y a escribir desde el corazón, pero advirtió que puede haber algunas "consecuencias duras como fue el caso de Ngũgĩ".

Ngũgĩ vivió en el exilio durante décadas y escapó de dos intentos de asesinato después de criticar a la administración del presidente Daniel Moi en las décadas de 1970 y 1980.

El actual líder de la oposición keniana, Raila Odinga, envió sus condolencias a la familia del autor, diciendo que "un gigante africano ha caído".

El hijo del autor y también escritor, Mukoma Wa Ngũgĩ, publicó un homenaje en X: "Soy yo gracias a él de muchas maneras, como su hijo, académico y escritor".

En la casa de Ngũgĩ en Kenia, en Kamirithu, en el condado de Kiambu, en las afueras de Nairobi, se vio a trabajadores recortando cercas y despejando arbustos en preparación para los dolientes y visitantes.

El también escritor keniano David Maillu, de 85 años, dijo a The Associated Press que Ngũgĩ "tocó los corazones de la gente" al escribir sobre la "destrucción cultural" que tuvo lugar durante la colonización.

Nacido en 1938, los primeros libros de Ngũgĩ contaron la historia del dominio colonial británico y el levantamiento de los luchadores por la libertad Mau Mau.

Desde la década de 1970, Ngũgĩ vivió principalmente en el exilio en el extranjero, emigrando a Inglaterra y finalmente estableciéndose en California, donde fue Profesor Distinguido de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de California, Irvine.