Enviado especial de Trump, Mauricio Claver-Carone‚ advierte de ‘sacrificios’ a corto plazo para poner presión a Cuba y Venezuela

Durante un evento en el Miami-Dade College del día jueves, el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, defendió la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, en particular su énfasis en la deportación de miembros de la presunta pandilla "Tren de Aragua", como parte de una estrategia más amplia para presionar al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Claver-Carone sugirió que el régimen de Nicolás Maduro estaba siguiendo el mismo plan que Fidel Castro cuando este liberó a criminales de las cárceles cubanas y los envió como parte de los cerca de 125,000 cubanos que llegaron durante el éxodo del Mariel en 1980. A diferencia de otros presidentes, que no fueron lo suficientemente decididos como para expulsarlos, "el presidente Trump sí lo es," dijo.

"Entendemos que existen desafíos y es doloroso. Hay un dolor a corto plazo", añadió, refiriéndose a las emociones exaltadas por las generalizaciones que describen a los venezolanos como criminales. "Pero otra cosa que todos estos regímenes y dictadores también han aprendido, empezando por Cuba, es que lo más fácil es exportar el problema", dijo. "Así que la forma de tener control totalitario es que si no te gusta, te vas. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Eso es lo que está pasando en Nicaragua". "Puedo decirles esto como miembro de la comunidad cubanoamericana, y ya han pasado 60 años. Si no quieren estar 60 años en el exilio, entonces interrumpan ese proceso ahora, hagan los sacrificios a corto plazo ahora, porque si no, no irán a ninguna parte", dijo.

Claver-Carone se negó a comentar sobre los planes para una prohibición de viajes que impediría a cubanos y venezolanos viajar a Estados Unidos, aclarando que los planes aún estaban en discusión.

El enviado especial también afirmó que el gobierno planeaba aumentar la presión sobre el ejército cubano como parte de un enfoque más quirúrgico para aplicar las sanciones y habló de utilizar herramientas más efectivas que las ya previstas en el embargo estadounidense. "El gobierno cubano debe comprender que nuestras herramientas y la voluntad del presidente Trump en este sentido son diferentes a las que han visto en el pasado", declaró, al tiempo que subrayó que los líderes del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Pentágono están alineados con el presidente Trump en materia de política exterior hacia Latinoamérica.

Carlos Giménez pide prohibir los viajes y remesas a Cuba El comentario se produjo después de que el representante republicano de Miami, Carlos Giménez, enviara una carta el jueves al secretario del Tesoro pidiéndole que suspendiera "todos los viajes hacia y desde la Cuba comunista y eliminara las remesas a la isla". Al ser preguntado sobre la carta en el evento organizado por el World Affair Council de Miami, Claver-Carone afirmó no haberla visto. "Es algo de lo que siempre se ha hablado, y se trata de las viejas herramientas", dijo. "Creo que podemos ser más creativos, pero obviamente entiendo. Y viene de un buen lugar", dijo en referencia a Giménez, el único cubanoamericano en el Congreso nacido en la isla.

Sin embargo, a lo largo de sus declaraciones, Claver-Carone dejó claro que la administración estaba aplicando el enfoque de máxima presión defendido por Giménez para lidiar con Cuba y Venezuela. Refiriéndose a las lecciones aprendidas durante la primera administración Trump, donde participó en la elaboración de la política estadounidense hacia Cuba y Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional, Claver-Carone dijo que los funcionarios de la segunda administración Trump intentarán evitar "llenar de lagunas legales cualquier política que implementemos". "Seguirá habiendo desacuerdos. Siempre habrá intereses comerciales", añadió. "Pero o se trata de dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, o se tendrá dolor a largo plazo sin obtener ningún beneficio. A corto plazo, hay cosas que pueden parecer molestas o disruptivas. Pero, sinceramente, si no lo haces, no funciona. Así que tenemos que apostar todo, ir a lo grande o irnos a casa".