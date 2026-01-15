Donald Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en respuesta a las protestas de Minneapolis

Esta ley del siglo XIX permite al presidente desplegar a militares en servicio activo en el país sin la aprobación del Congreso.

WASHINGTON, 15 de enero de 2026.-El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección en respuesta a la creciente tensión entre manifestantes y personal federal en Minneapolis, informó CNBC.com.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los Patriotas del ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos presidentes antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está ocurriendo en ese otrora gran Estado", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Su advertencia se produjo pocas horas después de que un agente federal disparara a un hombre en la pierna tras un intento de control de tráfico en Minneapolis el miércoles por la noche. Las protestas contra las operaciones federales de inmigración estallaron tras el tiroteo mortal de Renee Nicole Good a manos del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathan Ross, a principios de este mes.