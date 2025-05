Reporteros Sin Fronteras (RSF) alerta del deterioro de la libertad de prensa en EEUU y América Latina

Credito: RSF

03-05-25.-El regreso de Donald Trump al poder provocó en Estados Unidos un "alarmante deterioro" de la libertad de prensa, cuya situación también empeoró en Argentina, El Salvador y, especialmente, en Nicaragua, alertó este viernes la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF).



El deterioro en América se inscribe en una dinámica mundial. Por primera vez desde el lanzamiento de su clasificación sobre la libertad de prensa en 2002, RSF alerta de una situación global "difícil", en un contexto de presiones políticas, dificultades económicas y hegemonía de las plataformas.



"El gobierno de Trump está en guerra abierta y flagrante contra el periodismo (...) El movimiento político en Estados Unidos tiene un impacto directo en el horizonte latinoamericano de forma muy intensa", indicó a AFP Artur Romeu, director para América Latina de RSF.



Estados Unidos retrocede dos posiciones en la clasificación, hasta el 57º lugar de 180. En 2024, ya perdió 10, pero el regreso a la Casa Blanca del republicano en enero ha provocado un "alarmante deterioro" de la libertad de prensa, según la organización con sede en París.



"Su administración ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas", que sufren una "hostilidad creciente" y una menor confianza hacia los medios, resume su último informe.



Previamente, cesó también la financiación de sus medios públicos en el extranjero como Voice of America y sumió a "cientos de medios" en el mundo "en una situación económica crítica" tras congelar fondos de ayuda al desarrollo de su agencia USAID, abunda.



Unas "presiones económicas" que constituyen un "obstáculo importante" a la libertad de prensa, insiste RSF, que reclama un "New Deal por el periodismo".



"Giro autoritario"

Pero más allá de Estados Unidos, el "giro autoritario" en varios países del continente también deterioró la libertad de prensa. RSF destaca la Argentina de Javier Milei (87º, -21), el Perú de Dina Boluarte (130º, -5) y El Salvador de Nayib Bukele (135º, -2).



Milei "ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política", subraya el informe, que destaca las presiones a medios independientes en Perú, así como la propaganda y los ataques a medios críticos en El Salvador.



"Muchos líderes políticos de la región han adoptado, como parte de su estrategia de gobierno, una lógica sistemática de atacar a la prensa como una forma de movilizar a sus bases electorales", explica Artur Romeu, para quien esta estrategia "de odio" no se limita a una parte del espectro político.



El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua "ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a cientos al exilio", detalla el informe.



Nicaragua (172º, -9) arrebató a Cuba (165º, +3) el último lugar para América Latina en la clasificación. Venezuela cayó cuatro lugares hasta el 160º.



RSF destaca en cambio la mejor situación en Brasil (63º, +19), que "prosigue su remontada tras la era [del ultraderechista Jair] Bolsonaro".



"Asfixia"

Pero la situación en Brasil es casi una excepción en el planeta.



"Más de seis de cada diez países (112 en total) registran retrocesos" y, por primera vez desde 2002, "las condiciones para el ejercicio del periodismo son 'malas' en la mitad de los países", destaca el informe.



RSF alerta además de la situación "desastrosa" en Palestina (163º, -6) y acusa al ejército israelí de "masacrar al periodismo" y "matar a cerca de 200 profesionales de la información" tras el ataque de Hamás en Israel en octubre de 2023.



El informe de 2025 pone el foco en la economía del sector.



La concentración de medios pone en peligro el pluralismo en países como Australia (29º, +10) o Francia (25º, -4) y el reparto "desigual" de la publicidad pública "asfixia" a medios críticos como en Hungría (68º, -1), apunta.



Además, los gigantes de internet, entre ellos Google, Apple o Facebook, "acaparan una parte cada vez mayor de los ingresos publicitarios", lo que "debilita el modelo económico de los medios" e "intensifica los fenómenos de desinformación", agrega.



El índice, calculado según el número de casos de violencia contra periodistas y otros datos, lo encabeza Noruega por noveno año consecutivo, seguido de Estonia (+4) y Países Bajos (+1).



Eritrea cierra de nuevo la clasificación en el 180º lugar, por detrás de Corea del Norte (-2) y China (-6).

