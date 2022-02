(VIDEO) Diosdado Cabello a Miguel Enrique Otero: "Ahora me provoca ir por la página web"

10-02-22.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello se refirió durante su programa Con El Mazo Dando, a un tuit de Miguel Henrique Otero, en el que denunciaba que una jueza, hermana del contralor Elvis Amoroso, le entregó la sede del periódico a Cabello.Cabello advirtió que le provoca ir por la web de El Nacional, "ahora me provoca ir por la página", dijo en su programa de televisión.Asimismo, aseguró que con "con el valor de El Nacional, no me pagaste, todavía me debes", dijo en referencia a una sentencia judicial que le adjudica la sede del diario fundado por Miguel Otero Silva.El representante del PSUV aseguró que "se hizo un remate y se adjudicó el bien….ahora, el bien se adjudica al precio que digan ahí", "la conclusión es que todavía me debes, pillo, que te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas, pero no te gusta asumir tus responsabilidades", remató Cabello."Todo el proceso -de remate de la sede de El Nacional- se hizo de acuerdo a lo que establecen las leyes", aseveró.Aseguró en el programa que entregó la sede de El Nacional a una universidad.Por otro lado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) repudió en su cuenta de Twitter las declaraciones de Cabello."Nuevamente a través de su programa «Con el mazo dando», Diosdado Cabello arremetió contra @ElNacionalWeb diciendo que ahora irá por la página web del medio, luego de haber recibido por orden de los tribunales venezolanos la sede del diario", indicaron.