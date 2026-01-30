CNE aplaza el registro de nuevos partidos políticos

30 de enero de 2026.- El Poder Electoral anunció el aplazamiento del procedimiento de promoción, constitución, inscripción y registro de organizaciones con fines políticos.

El ente electoral explicó que su decisión se sustenta en el artículo 5 del Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, relativo a la constitución y otros actos registrables de las organizaciones con fines políticos.

Esta normativa establece que la Comisión de Participación Política y Financiamiento debe publicar cada año, en el primer mes, el aviso oficial para que los interesados presenten solicitudes de denominación provisional, como primera fase de creación de partidos.

Sin embargo, el Parágrafo Único de ese mismo artículo faculta al CNE a realizar esa convocatoria "en cualquier otra oportunidad cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten", argumento que el organismo esgrimió para justificar la suspensión.

En su comunicado, el CNE señaló que la medida busca garantizar la ordenación y racionalización del procedimiento, permitiendo, según el ente, que pueda programar y establecer un cronograma efectivo de actividades vinculadas al derecho de asociación política previsto en la Constitución.

La resolución oficial también instruye la publicación de la decisión en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, lo que formaliza su entrada en vigencia.