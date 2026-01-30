Niega México supuesta intervención en EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

30 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó ayer de manera rotunda que la red consular de México en Estados Unidos realice algún tipo de labor política o de intervención en los asuntos internos de ese país, y subrayó que el gobierno mexicano actúa con apego estricto al principio constitucional de no intervención, el mismo que exige de otras naciones.



Las declaraciones fueron hechas en su conferencia matutina en Palacio Nacional, después de que sostuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump.



Sheinbaum precisó que el tema de las acusaciones difundidas recientemente no fue abordado en su conversación con el mandatario estadounidense.



Indicó que la víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para rechazar señalamientos contenidos en un libro –promovido en redes sociales por Trump–, en el que se advierte sobre un supuesto “golpe de Estado invisible” contra Estados Unidos, presuntamente organizado por el gobierno de México y el partido Morena mediante el uso de la migración como “arma política”.



La mandataria explicó que dichas afirmaciones parten del contenido de una publicación elaborada por una persona que no forma parte de la actual administración del gobierno del magnate republicano.



“Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa”, afirmó.



En ese sentido, reiteró que la labor de los consulados mexicanos está claramente delimitada por las leyes y normas internacionales.



Sheinbaum señaló que su función esencial es la protección, atención y asistencia a las y los mexicanos que residen en territorio estadounidense, particularmente en materia de servicios consulares, defensa de derechos y apoyo en situaciones de vulnerabilidad. “Esa es su labor fundamental y a eso se dedican”, recalcó.



Añadió que existe congruencia entre la política exterior que promueve el respeto a la soberanía y la conducta del propio Estado mexicano. “Si nosotros pedimos la no intervención a otros países, obviamente nosotros cumplimos con ese principio”, sostuvo.