Sogatur forma a emprendedores en El Valle

Caracas, 30 de enero de 2026. La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo (Sogatur), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, llevó a cabo este viernes 30 de enero, la primera fase de formación en la parroquia El Valle. Esta actividad, que forma parte de los ciclos formativos que promueve la ministra, Leticia Gómez, se realizó en el gimnasio vertical; Gran Base de Paz, Hugo Chávez, con una nutrida asistencia de emprendedores locales, líderes comunales y Prestadores de Servicio Turístico, informó Prensa Mintur.

Esta capacitación, fortalece las capacidades técnicas de las comunas; San Antonio de Padua, Socialista 5 de Marzo, Patria de Bolívar II, Hugo Chávez Calle 18, Tierra de Mujeres y Hombres Libres, así como la Comuna Ecosocialista Comandante. La inducción contó con la participación del abogado José Luis Mujica, quien abordó los Deberes Formales. Por su parte, el administrador en recursos materiales y financieros, Robert Carrera, explicó la Estructura de Costos y los Modelos de Negocio, mientras que la ingeniero, Francis Castro, expuso cómo Identificar la Marca para el correcto posicionamiento de sus emprendimientos.

La jornada contó con la presencia de funcionarios de la Gerencia de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional de Turismo, el Instituto Municipal de Turismo de Caracas junto al comisionado de Economía Productiva por el PSUV de la parroquia El Valle, Ramón Rondón, quien indicó que "este taller brinda las herramientas necesarias a todos los emprendedores y voceros de economía del Valle para el desarrollo de nuevas rutas turísticas comunales" dijo. Por su parte, la jefa política de comunas, Yaisyris Agüero, destacó que, "estas formaciones son una nueva oportunidad para dar a conocer, desde lo endógeno, todo lo que El Valle tiene para dar".

Es importante destacar que, en una segunda etapa de asistencia técnica integral, se concretará la formalización de proyectos, el registro de licencias turísticas, bancarización de emprendimientos, así como la asesoría para ingresar al mercado de valores, en aras de dinamizar la economía local. De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la prosperidad nacional de la mano con el Poder Popular para el fortalecimiento del turismo comunitario como eje estratégico de este motor económico.