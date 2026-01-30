Nexos Movilnet impulsa la innovación incorporando proyectos de principiantes

30 de enero de 2026.-A solo un mes del lanzamiento de Nexos Movilnet, plataforma de desarrollo e innovación, se realizó el primer Demo Day, un evento donde startups nacionales presentaron sus proyectos tecnológicos con el objetivo de integrarlos al ecosistema de Movilnet.

Un jurado especializado evaluó las iniciativas de las startups y seleccionó aquellas que se alinean con las necesidades de la operadora, en la búsqueda de proyectos que mejoren la digitalización de los procesos internos y se conecten con su propuesta de valor comercial en productos y servicios.



Los proyectos seleccionados fueron adjudicados a empresas especializadas en financiamiento y cobranza inteligente y automatizada de equipos móviles y servicios, así como en la concientización de los usuarios frente a ciberataques.



Este primer Demo Day de Nexos Movilnet marca el inicio de alianzas estratégicas que abren la puerta a un futuro más digital para Venezuela, en el que Movilnet trasciende su rol de conectividad para impulsar soluciones disruptivas que aceleren la digitalización de la sociedad.

+70 Proyectos en el "Challenge 5G Movilnet 2026"

Desde el lanzamiento de Nexos Movilnet y su iniciativa "Challenge 5G Movilnet 2026", se han recibido más de 70 proyectos provenientes de 16 estados del país, con especial énfasis en áreas como: Ciudades Inteligentes, Educación Conectada e Industria 4.0. Esta distribución geográfica demuestra que el talento y el potencial de innovación están presentes en Venezuela.



Con Nexos Movilnet trazamos un camino hacia el futuro digital y tendemos un puente entre startups tecnológicas que desean articular con el ecosistema de Movilnet y apuestan por el desarrollo nacional del país.