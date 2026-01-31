Foro Penal reacciona ante anuncio de Delcy Rodríguez: "Amnistía e indulto no son lo mismo"

Gonzalo Himiob, vicepresidente fundador del Foro Penal Venezolano Credito: Archivo

31-01-26.-El Foro Penal se pronunció ante el anuncio realizado el 30 de enero por Delcy Rodríguez sobre la aprobación de una ley de amnistía, y señaló que recibe la iniciativa «con optimismo, pero con cautela», al tiempo que subrayó que esta debe abarcar a todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela.



En un comunicado difundido ese mismo día, la organización expresó su expectativa de que la eventual ley contribuya «a la justicia, a la libertad, a la paz y a la reconciliación nacional», pero advirtió que su alcance y aplicación deben responder a estándares constitucionales y de derechos humanos.



Foro Penal sostuvo que, para responder al momento político actual, la amnistía debe contar con la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y, de forma especial, de las víctimas de la prisión y persecución política, tanto en su redacción como en su aplicación y seguimiento.



La organización insistió en que la ley debe definir claramente su alcance y cumplir con el mandato del artículo 29 de la Constitución, que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. También señaló que debe garantizar la «no repetición» de las violaciones que dieron origen a la persecución política.



En el documento, Foro Penal indicó que la amnistía debe sustentarse en los principios nacionales e internacionales que rigen este tipo de mecanismos y apoyarse, en su formulación y aplicación, en los organismos internacionales de protección de derechos humanos y en sus pronunciamientos sobre los casos de presos y perseguidos políticos en Venezuela.



Asimismo, solicitó que los operadores de justicia apliquen la amnistía con respeto irrestricto a los principios de afirmación de la libertad y favorabilidad, evitando que cualquier duda sea resuelta de manera desfavorable para la persona presa o perseguida.



Mientras se discute y aprueba la ley, Foro Penal pidió que continúe el proceso de excarcelación de «los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad».



Amnistía no es indulto



En paralelo, el abogado Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, explicó que la amnistía y el indulto son figuras jurídicas distintas, con efectos y alcances diferentes. Recordó que el indulto supone el perdón de la pena impuesta, pero no borra el delito ni extingue la responsabilidad penal.



La amnistía, en cambio, implica el olvido legal del hecho punible y extingue la responsabilidad penal, incluso en casos donde no exista una sentencia firme. Además, mientras el indulto es una prerrogativa presidencial y se aplica a personas determinadas, la amnistía es una atribución del Poder Legislativo y se dirige a hechos o sucesos de relevancia política o social.



«El indulto es perdón, la amnistía es olvido», resumió Himiob, al subrayar que una amnistía no puede ser concebida como una medida de gracia del Estado frente a quienes fueron detenidos por ejercer derechos protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.



Foro Penal recordó que ha propuesto leyes de amnistía en diversas oportunidades, entre ellas en los años 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y nuevamente a comienzos de 2026, y puso su experiencia a disposición de la sociedad y de los órganos del Poder Público que lo requieran.



Este viernes, Delcy Rodríguez una «ley de amnistía general» y pidió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que discuta y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela». También ordenó el «cierre» del Helicoide, una dependencia del Sebin que ha sido denominada como «centro de torturas» por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.



«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», expresó Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.



Anunció también el cierre del Helicoide como sede policial , e indicó que se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

