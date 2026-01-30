Llega a Venezuela el vuelo 105 del Plan Vuelta a la Patria

Credito: Archivo

30 de enero de 2026.- Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo número 105 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con más de 200 venezolanos provenientes de Arizona, Estados Unidos.



Al llegar, los connacionales recibieron una atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. Asimismo, el personal especializado les brindó atención médica y se le aplicaron los protocolos de seguridad.



El Gobierno nacional, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y que reciban la atención necesaria al llegar al país.