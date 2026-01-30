El Departamento de Justicia publica una gran cantidad de archivos adicionales del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

fiscal general adjunto Blanche dijo el 30 de enero que el comunicado incluye 3 millones de páginas, incluidos más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Credito: Video: The Washington Post

31 de enero de 2026.-El Departamento de Justicia anunció la publicación el viernes de 3 millones de páginas adicionales de la investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que supone un nuevo avance en la problemática lucha de la agencia por cumplir con una ley federal que exige la divulgación pública de los archivos de este caso de alto perfil, informó El Correo de Washington.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el viernes en una conferencia de prensa que se espera que este lote de archivos, que incluye 2000 videos y 180 000 imágenes, sea la última divulgación importante de material sobre Epstein.

La publicación, realizada más de un mes después de la fecha límite del 19 de diciembre establecida por ley, fue el resultado del trabajo de cientos de abogados del Departamento de Justicia, quienes pasaron semanas revisando los archivos y censurando cualquier información que pudiera identificar a las víctimas, explicó Blanche.

El esfuerzo requirió una cantidad considerable de tiempo y recursos humanos del Departamento de Justicia, movilizando a fiscales de alto rango de Washington D. C., Florida y Nueva York para revisar los archivos.

Se espera que los documentos ofrezcan un análisis exhaustivo de las pruebas que el departamento recopiló para procesar a Epstein, un financista con conexiones políticas que fue acusado de tráfico sexual en 2019 y falleció ese mismo año bajo custodia federal. Su muerte fue declarada suicidio.