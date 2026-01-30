Venezuela agradece a movimientos progresistas por denunciar agresión de EEUU: “Apreciamos su llamado a la liberación de nuestros líderes”

La República Bolivariana de Venezuela reiteró su agradecimiento a las organizaciones y movimientos progresistas del mundo que, comprometidos con la lucha anti-colonial, han alzado su voz en denuncia contra la agresión imperialista de los Estados Unidos hacia la nación.

A través de su canal de telegram, el ministro para relaciones exteriores, Yván Gil, compartió el mensaje de agradecimiento en nombre de Venezuela.

«Esta agresión no solo viola nuestra soberanía, sino que se manifiesta en actos inaceptables como las agresiones militares dirigidas contra nuestra población civil el pasado 3 de enero, así como el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores».

El canciller de la República Yván Gil agradeció el irrestricto apoyo de estas organizaciones y movimientos progresistas al solicitar la liberación de la pareja presidencial. Al mismo tiempo que resaltó que tanto el presidente Nicolás Maduro como la primera dama Cilia Flores, han entregado su vida por la defensa de los pueblos del mundo y construcción de una Venezuela soberana y libre.